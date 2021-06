Potsdam

Die Potsdamer Welterbe-Parks werden auch künftig nicht nach Einbruch der Dunkelheit öffnen – Jugendliche müssen sich andere „Orte zum Verweilen und Chillen“ suchen. Das hat die Koordinatorin für Kinder- und Jugendinteressen der Landeshauptstadt, Stefanie Buhr, am Donnerstag im Jugendhilfeausschuss der Stadt klar gemacht. Sie hatte sich im Auftrag des Ausschusses und der Stadtverordnetenversammlung gemeinsam mit Vertretern der Jugendhilfe in Gespräche mit der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten begeben, um Optionen für Potsdams Jugend in den Parks auszuloten.

Orte für Jugendliche sind Mangelware

„Es ist ein sehr sensibles Thema und die Parkordnung ist nur sehr eingeschränkt veränderbar“, so Stefanie Buhr. Der Hintergrund: Gerade in Hinblick auf die Corona-Pandemie haben die Jugendlichen in der Stadt nur wenig Freiraum, auch insgesamt fehlen Orte, um sich zu treffen. Deshalb sollten, so der mehrheitliche Beschluss der Stadtverordneten, unterschiedliche Räume untersucht werden, ob Kinder und Teenager dort ihre Freizeit verbringen können. Speziell für die Schlossparks wurde betrachtet, ob diese auch nach Einbruch der Dunkelheit geöffnet bleiben könnten.

„Auf beiden Seiten gibt es große Vorbehalte, auf beiden Seiten wurden sehr schlechte Erfahrungen gemacht“, sagte Stefanie Buhr, „gerade das Müllproblem ist groß.“ Zwar seien mittlerweile sämtliche verfügbare Mülleimer der Stiftung im Park Babelsberg aufgestellt worden, doch gerade nach den Wochenenden stapelt sich dennoch der Müll in den Parks. Insgesamt, so Buhr, seien die Gespräche sicherlich „noch nicht zufriedenstellend, aber es sind erste Annäherungen.“ Geplant seien nun weitere Runden, auch Workshops gemeinsam mit Jugendlichen seien angedacht.

Müllmengen massiv gestiegen

Zuletzt hatten immer wieder große Feiern in den Parks für Unmut gesorgt. Die Müllmengen sind in allen Parks in Potsdam, Berlin und dem Land Brandenburg um bis zu 30 Prozent gestiegen. Im Park Babelsberg wird nicht nur am Ufer des Tiefen Sees gefeiert, sondern auch an der Gerichtslaube, den Generalseichen und am Augustablick.

Im Park sind derzeit bei schönem Wetter an sechs Wochentagen zwei Gärtner für je drei Stunden nur mit der Müllbeseitigung befasst. In „normalen Zeiten“ wurden an drei Wochentagen zwei Personen für jeweils ein bis zwei Stunden dafür abgestellt. Der jährliche Mehraufwand liegt bei 16.300 Euro. Die Stiftung hat in diesem Jahr fünf Ordnungskräfte und fünf Fridericus-Mitarbeiter zusätzlich im Streifendienst.

