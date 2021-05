Brandenburger Vorstadt

Vom 31. Mai bis zum 15. Juni 2021 wird im letzten Abschnitt der Potsdamer Lennéstraße zwischen Wendehammer und dem Eingang Kuhtor zum Park Sanssouci die Fahrbahn verengt und für den Fahrzeugverkehr teilweise gesperrt. Am Kuhtor ist in diesem Zeitraum nur eine der beiden schmalen Seitentüren geöffnet. Grund dafür sind notwendige Bauarbeiten an den Hausanschlüssen der Meierei am Kuhtor und der Parkgärtnerei Sanssouci.

Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg bittet Anwohnerinnen und Anwohner sowie Besucherinnen und Besucher für diese Einschränkungen um Verständnis. Auch während der anschließenden – ab Mitte Juni 2021 beginnenden – Baumaßnahmen an der Meierei am Kuhtor ist in den kommenden zwei Jahren mit vorübergehenden Einschränkungen durch den Baustellenlieferverkehr zu rechnen. Von 2021 bis 2023 saniert die Schlösserstiftung das von Ludwig Persius (1803-1845) entworfene Wohngebäude für insgesamt 4 Millionen Euro.

Von MAZonline