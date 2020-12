Sanssouci

Die Sanierung der Lindstedter Avenue und der Posttoravenue im Park Sanssouci ist abgeschlossen. Wie die Schlösserstiftung mitteilt, wurden jeweils die wassergebundene Decke erneuert und der Unterbau repariert. In der Posttoravenue auch die Seitenstreifen.

Die Lindstedter Avenue erstreckt sich vom Schloss aus nach Norden zum Lindstedter Tor an der Maulbeerallee, die Posttoravenue nach Süden in Richtung Posttor an der Geschwister-Scholl-Straße. Der Bau dauerte von Juni 2018 bis Dezember 2020. Die Gesamtkosten betragen 880.000 Euro.

Anzeige

Rettungsfonds für wichtige Denkmäler

Ermöglicht wurde das Projekt mit Mitteln aus dem zweiten Sonderinvestitionsprogramm für die preußischen Schlösser und Gärten vom Bund und den Ländern Brandenburg und Berlin. Es läuft bis ins Jahr 2030 zur Rettung bedeutender Denkmäler der Berliner und Potsdamer Kulturlandschaft.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Posttoravenue dient als Zufahrt zum Kompostplatz, während die Lindstedter Avenue von vielen Besuchern als fußläufige Wegeverbindung zwischen dem Neuen Palais und der Aussicht am Belvedere auf dem Klausberg genutzt wird. Die Wegeflächen waren alt und stark beschädigt. Sie wurden deshalb mitsamt ihres Unterbaus bis in eine Tiefe von 30 Zentimetern erneuert. „Auf diese Weise konnte nicht nur das historische Erscheinungsbild wiedergewonnen, sondern auch dafür gesorgt werden, dass die Wege heutigen Belastungen standhalten“, teilt die Stiftung mit.

Blick vom Neuen Palais auf die Posttoravenue im Park Sanssouci (1939). Quelle: Stiftung Preußische Schlösser und Gärten

Die Lindstedter Avenue wurde in ihrem ursprünglichen Verlauf wiederhergestellt. Dafür wurde in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde der Stadt Potsdam die unter Naturschutz stehende Flora und Fauna des angrenzenden Trockenrasens umgesetzt.

Wegebau im Park Ende des 19. Jahrhunderts

1858 wurde das Neue Palais zur Residenz des Kronprinzenpaars Friedrich Wilhelm (später Kaiser Friedrich III., 1831-1888) und Victoria (1840-1901). Zwischen 1878 und 1881 wurden im gesamten Westteil des Parks Sanssouci die Parkgräben und stehenden Wasserflächen verfüllt.

Lesen Sie auch:

Dies bot die Chance, mit der Posttoravenue eine dem Kaiser angemessene Wegverbindung zum Bahnhof Wildpark und weiter in das Jagdgebiet des Wildparks zu schaffen. An der strengen Symmetrie der Zeit Friedrichs des Großen (1712-1786) orientiert, wurde die Lindstedter Avenue als Verbindung zu den Schießplätzen im Katharinenholz angelegt. Diese gestalterisch wichtige, senkrecht zur Hauptachse des Parks Sanssouci verlaufende Wegeachse wurde bis 1884 fertiggestellt, die Posttoravenue im Jahr 1895 mit Lindenreihen komplettiert.

Von MAZonline