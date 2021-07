Potsdam

Einen Blick in Nachbars Garten, und das nicht nur über den Zaun, können interessierte Potsdamer insgesamt sieben Mal in einer neuen, gleichnamigen Reihe der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG) noch bis Mitte September erhaschen. Zum Auftakt begrüßte die Projektleiterin für die Sanierung, Heike Zeymer, interessierte Nachbarn an den Römischen Bädern.

Die Idee, so Bianca Merz vom Schlossmanagement, entstand, weil sich in der Corona-Zeit die Freizeitgestaltung der Potsdamer noch mehr als sonst in die Parkanlagen verlagerte. Das sei für alle ein Glück, aber auch eine große Herausforderung für die Pflege und Bewahrung des Parks und seiner Denkmäler geworden. „Wir haben überlegt, was wir uns für das Welterbe wünschen und was sich die Besucher, unsere Nachbarn, von uns wünschen“, beschreibt Merz die Idee. Dafür sei es am Besten, wenn man einander kennenlerne und sich dazu austausche.

Treffen am Gartenzaun – sprich Eingang zum Schloss Charlottenhof

Dieser Meinung waren offensichtlich auch die 20 Potsdamerinnen und Potsdamer, die sich wie bei Nachbarn üblich, am Gartenzaun – sprich Eingang zum Schloss Charlottenhof - eingefunden hatten. Zeymer sprach über die Sanierungspläne, die grundlegenden Entscheidungen, die immer wieder getroffen werden müssten, erläuterte die Tücken am konkreten Beispiel und musste sehr viele Fragen beantworten.

Es gehe unter anderem darum, ob alles auf „1840 zurückgebürstet“ werden soll oder ob es genügt, wenn die Geschichte erkennbar bleibt, erklärte sie. Die Besucher erfuhren, wie das Projektteam nach den passenden neuen Dachziegeln für das Gärtnerhaus sucht. Favoriten wären die, die einmal in der Werkstatt von Hedwig Bollhagen gefertigt wurden. Aber ist das noch bezahlbar?

Die italienische Architektur – und ihre Probleme im Potsdamer Klima

„Wir lieben Patina“, gesteht Zeymer, „und wir schlagen uns mit der Überlegung herum, ob alles total neu aussehen soll.“ Manche Entscheidung stehe noch aus. Andere stehen wohl fest. So habe man festgestellt, dass die ursprüngliche Fassadenfarbe nicht der Ton ist, den alle kennen. Das Ensemble war weiß und wird es wohl auch wieder werden.

Zur Galerie Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten möchte mit den Potsdamerinnen und Potsdamern über die Rolle der Welterbe-Parks ins Gespräch kommen und die neue Reihe „In Nachbars Garten“ gestartet. Zum Auftakt ging es in die Römischen Bäder.

Die italienische Architektur, die leider so gar nicht zu den hiesigen klimatischen Verhältnissen passt und zu Wasser- und Frostschäden zum Beispiel in der Therme geführt hat, ist eine weitere Herausforderung. Die Spezialisten suchen nach einer Lösung, die das Außenklima aussperrt und Be- und Entlüftung ermöglicht. „Eine Fußbodenheizung“ schlägt einer der Gäste vor und erfährt, dass dies gar nicht so abwegig ist. Man denke tatsächlich über eine Temperierung von unten nach, erzählt Zeymer. Der Besuch in Nachbars Garten hätte noch eine Stunde länger dauern können, waren sich alle einig und lobten das neue Format.

Musikern bei der Probe im Park zuschauen

Zum Schluss gab es dann noch eine echte Überraschung. Auf der Terrasse am Maschinenteich konnten die Teilnehmer einer Probe des Ensembles MitMachMusik e.V. lauschen. Deutsche, syrische und kurdische Musiker musizierten gemeinsam. Diese Proben wird es auch bei den kommenden Veranstaltungen in Nachbars Garten geben. Damit will die Stiftung Ensemble unterstützen, die wegen Corona Schwierigkeiten haben, Probenorte zu finden.

Den Machern der SPSG-Reihe ist es wichtig, die Probenarbeit der jeweiligen Ensembles zu zeigen und nicht das perfekte Endergebnis. Das kam nicht nur bei den Nachbarn gut an. Auch andere Parkbesucher legten spontan eine Pause ein und lauschten der internationalen Musik.

Die nächsten Veranstaltungen der Reihe „In Nachbars Garten“

Die nächste Veranstaltung der Reihe „In Nachbars Garten“ ist am 6. August. Dann geht es noch einmal um die Sanierung der Römischen Bäder. Über den gärtnerischen Alltag im Park-Areal am Charlottenhof kann man sich am 13. August informieren. Zwei Termine (27. August und 10. September) befassen sich mit der Inszenierung des Wassers in der Gartenanlage von Schloss Charlottenhof. Und zum Abschluss der Reihe am 24. September lautet das Thema „Der Klimawandel und der Baum- und Gehölzbestand im Parkteil Charlottenhof“.

Am Maschinenteich werden dann auch Schüler der Musikschule Bertheau & Morgenstern und das Seniorentheater „Die Vielfältigen“ zu hören sein.

Von Elvira Minack