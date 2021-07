Groß Glienicke

Die Stadt hat keine Handhabe, um die Einfahrt von Ortsfremden in die Seepromenade in Groß Glienicke an den Sommerwochen zu unterbinden. Der Ortsbeirat hatte im Juni in seiner letzten Sitzung einen Beschluss verabschiedet, nach dem das Rathaus für die Seepromenade, weitere Zugänge südlich zum Groß Glienicker See und zum Sacrower See eine entsprechende Regelung vorbereiten sollte.

Ortsbeirat zitiert Kladower Modell

Damit könne es möglich sein, dem „absehbaren Verkehrschaos vorzubeugen und ab Glienicker Dorfstraße nur noch Anliegerverkehr, Busse des öffentlichen Nahverkehrs und Rettungsfahrzeuge zuzulassen“. Der Ortsbeirat verwies in seinem Beschluss auf vergleichbare Regelungen in Berlin-Kladow auf der anderen Seite des Groß Glienicker Sees.

Hintergrund des Beschlusses war die Überlastung der Seepromenade durch die Fahrzeuge von Badegästen in den letzten Jahren Sommersaison. Im vergangenen Jahr hatte es mehrfach Meldungen gegeben, dass Busse und Rettungswagen kaum noch hindurchkämen.

Zwei Beschlüsse des Ortsbeirates aus dem vergangenen Jahr zur Regelung des Problems könnten nach dem Kladower Modell „mit Leben erfüllt werden“, schreibt das Gremium.

Stadt verweist auf Gemeingebrauch

Doch nun kam die Absage der Stadt. Es sei „rechtlich unzulässig“, öffentliche Straßen „mit einer ausschließlich auf Anlieger beschränkten Nutzung mittels Verkehrszeichen zu unterlaufen“, heißt es in einem der MAZ vorliegenden Schreiben des Fachbereichs Mobilität an den Ortsbeirat. Auch die „Nutzung der vorhandenen Parkplätze“ unterliege diesem Gemeingebrauch.

Das Kladower Modell könne keine Anwendung finden, weil das Berliner Straßengesetz „andere rechtliche Möglichkeiten und Verfahrensweisen“ eröffne als das für die Seepromenade geltende Brandenburgische Straßengesetz.

Ortsvorsteher meldet Entspannung

„Probates Mittel“, um den „zumeist vorsätzlich begangenen Parkverstößen entschieden zu begegnen“, bleibe die „Überwachung des ruhenden Verkehrs. Kontrollen, wer Anlieger ist und wer nicht, gestalteten sich „wesentlich schwieriger“. Der Fachbereich Mobilität versichert: „Die Ordnungsbehörden sind ... sensibilisiert.“

Ortsvorsteher Winfried Sträter (Groß Gienicker Forum) teilte am Montag auf MAZ-Anfrage mit, dass sich die Situation in der Seepromenade im Vergleich zu den Vorjahren „tatsächlich entspannt“ habe. Das könne daran liegen, dass es noch nicht so viele heiße Wochenenden mit dem entsprechenden Badedruck gegeben habe, so Sträter.

Problemfall Sacrower See

Er habe aber auch beobachtet, dass Park- und Halteverbotszonen ausgeweitet worden seien und Mitarbeiter des Ordnungsamtes verstärkt Präsenz zeigten. Problematisch ist nach seiner Beobachtung die Situation an der Zufahrt zum Sacrower See.

Von Volker Oelschläger