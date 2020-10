Potsdam

Jeder Radfahrer in Potsdam kennt das Ärgernis: Autofahrer missbrauchen Radwege zum Anhalten oder Parken in zweiter Reihe. Die Folge: Radfahrer müssen sich spontan in den fließenden Verkehr einfädeln.

Kontrollen von Radwegen bis 20 Uhr

Dagegen soll das Ordnungsamt schärfer vorgehen, fordert nun die Fraktion der Linken in der Stadtverordnetenversammlung. „Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die Kontrolle der Freihaltung von Radwegen durch das Ordnungsamt zu intensivieren“, hat es Sascha Krämer in einem Antrag formuliert. An jeweils einem Tag pro Woche solle das Halteverbot auf Radwegen kontrolliert und geahndet werden. Und das nicht nur zu Bürozeiten, sondern „mindestens bis 20 Uhr“ an wechselnden Stellen.

Bundesrat hat Halteverbot beschlossen

Parkende Auto stellen „eine große Gefahr für die Radfahrer dar“, begründet Krämer seinen Antrag und findet: „Bisher findet das Ordnungsamt kein geeignetes Mittel, um dagegen vorzugehen.“ Er verweist auch auf einen Beschluss des Bundesrates, wonach das halten auch auf Radfahr-Schutzstreifen nicht erlaubt ist. „Die Umsetzung ist in Potsdam dringend nötig“, so Krämer.

