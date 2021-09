Potsdam

Ist das Parken für Anwohner in Potsdam zu günstig? 30 Euro pro Jahr kostet ein Anwohnerparkausweis. Das entspricht etwa acht Cent pro Tag. Dieser seit vielen Jahren geltende Satz durfte bislang nicht angetastet und erhöht werden. Doch der Bund hat den Gebührenspielraum vor einiger Zeit stark erweitert.

Potsdamer Rathaus will Erhöhung der Gebühren prüfen

Die Potsdamer Stadtverwaltung hält eine Erhöhung der Gebühren für angemessen. Auf Anfrage heißt es: „Im Hinblick auf den wirtschaftlichen Wert und Nutzen von Parkmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger sowie der Kosten für die bauliche Bereitstellung dieser Möglichkeiten, welche proportional zu einer wachsenden Stadt wie Potsdam steigen, sollte eine Anpassung des aktuellen Gebührenrahmens betrachtet werden.“ Die neuen rechtlichen Möglichkeiten sollen geprüft werden, so das Rathaus.

Freiburg will bis zu 360 Euro kassieren

Vorbilder gibt es bereits: Die ersten deutschen Großstädte wollen die Gebühren für Anwohnerparkausweise nun drastisch anheben. In Freiburg im Breisgau gibt es eine Mehrheit über Gebühren von bis zu 360 Euro jährlich. In Tübingen will der Gemeinderat für besonders schwere Autos wie SUVs nun Gebühren von 180 Euro jährlich beschließen, die Halter von kleineren Wagen sollen immerhin 120 Euro zahlen.

Ein Vorteil für Besitzer von Elektroautos ist dagegen rechtlich nicht möglich. Es gibt zudem soziale Härtefälle, die nur 60 Euro zahlen müssen. Der Städte- und Gemeindebund plädiert dafür „allen Kommunen mehr Spielraum bei der Bepreisung von Parkraum zu ermöglichen“ und favorisiert auch eine bundeseinheitliche Regelung.

So teuer ist Anwohnerparken in anderen europäischen Städten Seit 1993 durften Anwohnerparkausweise in Deutschland nicht mehr als 30,70 Euro im Jahr kosten. Diese Grenze wurde 2020 vin Bundestag und Bundesrat gekippt. Die Automobilindustrie und der ADAC unterstützten das. Europaweit ist Deutschland laut Zahlen des Deutschen Instituts für Urbanistik bislang äußerst günstig gewesen. In Wien kostet ein Anwohnerparkausweis demnach 120 Euro im Jahr. In Marseille sind es 160 und in Zürich 290 Euro. Besonders teuer ist der Autoparkplatz in Amsterdam mit 535 Euro. Spitzenreiter ist die schwedische Hauptstadt Stockholm – hier zahlt man 827 Euro.

Land prüft, ob es den Kommunen den Weg zu höheren Parkgebühren ebnet

Was bislang fehlt, ist eine Verordnung des Landes, die den Kommunen den Weg zu höheren Gebühren geebnet. Auf Anfrage erklärt das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung (MIL) am Mittwoch: „Dieses Thema wird derzeit geprüft. Dabei sind unter anderem die Mobilitätsstrategie, die Stadtentwicklungsstrategie sowie die vom Landtag gewünschte Mobilitätsgesetzgebung zu berücksichtigen.“

Im Bericht zur Überarbeitung der Mobilitätsstrategie des Landes vom Juni heißt es, dass beim Gebührenrahmen nun auch „der wirtschaftliche Wert der Parkmöglichkeit mitberücksichtigt werden“ könne. In Potsdam liegen die jährlichen Kosten eines Stellplatzes – etwa durch Unterhaltung, aber auch für den Bodenwert selbst – laut Bericht so hoch, wie nirgends sonst im Land. Knapp 700 Euro werden pro Jahr und Stellplatz angegeben.

Potsdamer Fraktionen sind sich uneins

Die Stadtpolitik ist in der Frage gespalten. Auf MAZ-Anfrage erklärten sich Grüne, Linke und die Fraktion Die Andere für eine Anpassung offen. „Dass öffentliche Flächen für 30 Euro pro Jahr dauerhaft der Allgemeinheit entzogen werden, ist weder angemessen noch zeitgemäß“, so Grünen-Fraktionschef Gert Zöller.

Die Wählergruppe Die Andere unterstützt eine „deutliche Erhöhung“ der Gebühren für Anwohnerparkausweise gern. „Im Gegenzug sollten schrittweise Quartiersgaragen am Rande der Wohngebiete entstehen und Parkplätze im öffentlichen Raum dafür zurückgebaut, umgenutzt und begrünt werden“, erklärt die Faktion. Es müsse zugleich begründete Ausnahmen, etwa für Menschen mit Behinderungen, geben.

Ähnlich sehen es auch die Linken: „Wenn das Land den Kommunen Regelungsspielräume eröffnet, sollten wir diese auch nutzen. Beim Umgang mit Anwohnerparkausweisen ist aus unserer Sicht allerdings die soziale Komponente besonders zu beachten. Einer pauschale Erhöhung stehen wir skeptisch gegenüber“, erklärt die Links-Fraktion auf Anfrage.

In Drewitz wurden die Parkgebühren auf SPD-Antrag sogar gesenkt

SPD, CDU, Bürgerbündnis und AfD lehnen eine Erhöhung der Gebühren ab. „Attraktive Angebote und Werben für Radverkehr und ÖPNV sind zielführend und keine Diskussionen über teurere Anwohnerparkpreise für bestimmte Autoklassen“, sagt SPD-Fraktionschef Daniel Keller. Die Sozialdemokraten setzen stattdessen auf Investitionen in Radverkehr und ÖPNV. In Drewitz, wo die Pro Potsdam feste Stellplätze vermietet, kam es zum Jahresbeginn 2020 auf Betreiben der SPD sogar zur Senkung der Gebühr von 74 auf 30 Euro, damit innerhalb der Stadt keine Unterschiede herrschen.

CDU-Chef Götz Friederich hält eine so drastische Erhöhung wie in Tübingen für unverhältnismäßig und stellt den Nutzen infrage. Eine Lösung für das Problem des ruhenden Verkehrs sieht er in Parkhäusern, um die Autos dort zu konzentrieren. „Höhere Gebühren, schaffen nicht mehr Parkplätze“, erklärt Wolfhard Kirsch (Bürgerbündnis). AfD-Fraktionschef Chaled-Uwe Said lehnt eine „aus verkehrsideologischen Gründen getragene, unsoziale Erhöhung der Gebühren für Anwohnerparkausweise ab“.

Von Peter Degener