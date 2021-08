Potsdam

Mehr als 76.000 Autos gibt es in Potsdam – und statistisch betrachtet stehen sie den Großteil der Zeit, nämlich 23 Stunden am Tag, irgendwo im Stadtgebiet herum. Dabei ist die Parkplatzsuche nicht immer einfach, mancherorts kurven die Potsdamer lange um den Block, bis sich endlich eine freie Lücke auftut. Anwohnerparkplätze, Parkhäuser und ein intelligentes Leitsystem sollen Abhilfe schaffen. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Wer kriegt Park-Ausweise?

In 15 Wohnquartieren haben Anwohner Vorrang beim Parken. Die Gebiete sind über die Stadt verteilt, Bewohner-Parkzonen gibt es am Brauhausberg genauso wie in Potsdam West, am Neuen Garten, in Babelsberg oder Neu Fahrland. Ab Montag wird am Schillerplatz und Auf dem Kiewitt die neueste Parkzone eingerichtet.

Jedem Quartier ist eine Nummer zugeordnet, die auch auf dem Bewohner-Ausweis steht, man darf mit dem Ausweis nur im jeweils zugeordneten Bereich stehen. Diese Bereiche sind zum Teil recht groß, die Parkkarte garantiert also mitnichten einen Stellplatz direkt vor der Haustür. Wichtig: Einen Anspruch auf einen Parkplatz hat man auch mit der Berechtigung nicht und wer keine Parkkarte hat, darf mit einem gezogenen Parkschein ebenfalls in den Quartieren sein Auto abstellen.

Wo gibt es den Ausweis?

Zuständig für die Ausstellung ist die Stadtverwaltung. Der Antrag kann per Post, Mail, in einem Onlineportal oder im persönlichen Termin beim Bürgerservice gestellt werden. Berechtigt sind allerdings nur Anwohner der Straßen, die in den Parkzonen liegen, der Wohnsitz muss ebenso nachgewiesen werden wie Besitz und Nutzung des Autos; einen Park-Ausweis für jemand anderen beantragen, kann man also nicht. „Gewerbetreibenden darf nach den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung (StVO) ein solcher Parkausweis nicht ausgestellt werden“, schreibt die Stadtverwaltung zudem. Ladeninhaber und Cafébetreiber können aber unter bestimmten Voraussetzungen Für ein Jahr kostet die Karte 30 Euro, für zwei Jahre 55 Euro.

Darf ich bei Ämtern parken?

Die vielen Ämter, Verwaltungsgebäude und Ministerien in der Landeshauptstadt verfügen oftmals auch über große Parkflächen für ihre Mitarbeiter. Außerhalb der Bürozeiten stehen diese Flächen dann häufig leer. Die Anwohner aus der Nachbarschaft dürfen ihre Fahrzeuge trotzdem nicht dort abstellen, wie die Stadtverwaltung in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage des Stadtverordneten Clemens Viehrig (CDU) klarstellt. Lediglich bei großen Veranstaltungen wie der Erlebnisnacht würde etwa die Parkfläche an der Hegelallee für Anwohner mit Parkausweis berechtigt, heißt es aus dem Rathaus.

Besonders verärgert sind derzeit die Anwohner der Steinstraße am Stern. Der Parkplatz des dort ansässigen Behördenstandortes wird nämlich neuerdings privat bewirtschaftet und kann von Privatleuten nicht mehr benutzt werden. Es habe „gehäufte Anfragen zur Parksituation“ gegeben, bestätigt die Verwaltung auf Viehrigs Frage. Eine Änderung ist nicht in Sicht.

Was bringt das Leitsystem?

Schon 2019 wurde das einst für die Bundesgartenschau eingerichtete Parkleitsystem in Potsdam für 130.000 Euro ausgebaut und modernisiert, pro Jahr müssen 25.000 Euro in die Wartung gesteckt werden. Das System sieht für einzelne Bereiche einen Farbcode vor: Das Zentrum ist rot, Sanssouci grün, gelb steht für den Potsdamer Norden, blau für Babelsberg und die Pirschheide sowie der Luftschiffhafen werden durch violett repräsentiert. Einige der Anzeigetafeln sind dynamisch und zeigen an, wie viele freie Parkplätze es gibt. Das Leitsystem richte sich vor allem an ortsunkundige Fahrer, sagt Stadtsprecherin Christine Homann. „So soll Besuchern der Stadt das Auffinden freier Parkmöglichkeiten erleichtert und Parksuchverkehre reduziert werden.“ Zugleich wurde mit den vergleichsweise kleinen, farbigen Tafeln der Schilderwald ausgedünnt.

Autos in Potsdam Würden alle in Potsdam zugelassenen Autos hintereinander im Stau stehen, reichte die Kolonne von der Innenstadt bis nach Bayreuth. Wenn man noch Laster, Motorräder, Busse, Traktoren und Co dazu nimmt, tragen 96.564 Fahrzeuge das Potsdamer Kennzeichen. Von den 18- bis 25-Jährigen haben nur 1,6 Prozent in der Stadt ein eigenes Auto. Zum Vergleich: Bei den Potsdamern zwischen 35 und 65 Jahren sind es 63 Prozent, also knapp zwei Drittel. 2019 – das letzte Jahr, für das die Statistik derzeit vorliegt – haben 1496 Menschen in Potsdam ihren Führerschein gemacht. 299 davon waren 17-Jährige, die nur begleitet fahren dürfen.

Was kostet das Parken?

Das kommt darauf an, wer die Flächen bewirtschaftet. Die städtischen Park and Ride-Flächen, die zum Umstieg in Bus und Bahn animieren sollen, sind gratis, während in der Innenstadt oder der Brandenburger Vorstadt für 20 Minuten Parken 50 Cent in die Parkuhr wandern müssen. „Private Betreiber machen wiederum ihre eigenen Tarife“, sagt Christine Homann.

Was machen Radfahrer?

Mittlerweile gibt es zumindest am Potsdamer Hauptbahnhof sichere Stellplätze für Fahrräder. Die dortige Radstation bietet 550 Rad-Plätze an, die überdacht und überwacht sind. In der Innenstadt wurden im März dieses Jahres die ersten Stellflächen für die häufig im Stadtbild auftauchenden Lastenräder geschaffen. Von flächendeckenden abgesichterten Parkmöglichkeiten dürfen Radfahrer in Potsdam aber weiterhin nur träumen. Immerhin verspricht die Verwaltung: „Um die Sicherheit beim Fahrradparken weiter zu erhöhen, wird die Landeshauptstadt Potsdam die Zahl der Fahrradbügel weiter erhöhen“,

Von Saskia Kirf