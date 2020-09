Innenstadt

Gleich an mehreren Orten haben Umweltschützer am Freitag in der Potsdamer Innenstadt Pkw-Parkplätze besetzt. Anlass war der weltweite sogenannte Parking Day, ein seit 2005 begangener globaler Aktionstag zur Re-Urbanisierung von Innenstädten.

Schon in der Nacht zu Freitag hatten die Extinction-Rebellion-Aktivisten Stellplätze in der Dortu- und der Charlottenstraße mit Hochbeeten verstellt, die dann am Vormittag bepflanzt wurden. Außerdem finden sich eine Ruheinsel und Fahrradparkplätze dort, wo sonst nur ein Auto steht. Mit der Aktion will die Gruppe zeigen, wie die Stadt klimafreundlicher gestaltet werden kann. „Wir wollen deutlich machen, was auf einem üblichen Parkplatz alles Platz finden kann“, sagt Lu Yen Roloff, Sprecherin des Potsdamer Extinction-Rebellion-Ablegers.

„Parking Day“ in Potsdam : Bunter Protest

Einige Meter weiter hat die Jugendorganisation des Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland ( BUND) am Nachmittag in der Charlottenstraße ebenfalls gezeigt, wie viel ungenutzte Fläche Potsdam bietet, weil diese voller parkender Fahrzeuge steht. „Es soll ein bunter Protest sein, der zeigt, wie der Platz auch vielfältig genutzt werden kann“, erklärt Venice Kurz (25), eine der Organisatoren.

Hochbeet, Sitzgelegenheut und Parkplatz für drei Räder auf einmal. Quelle: Lu Yen Roloff

In der Stadtpolitik kommen die Aktionen fraktionsübergreifend gut an – tatsächlich hatten zuletzt SPD und Linke gemeinsam gefordert, die in der City zu Außengastronomieflächen umgewidmeten Parkplätze weiterhin nicht für Autos, sondern für Terrassen der Restaurants zu nutzen. Die FDP war zwar mit dem Versuch gescheitert, an den Kreuzungen der Brandenburger Straße sogenannte Parklets zu installieren. Doch die Freiflächen mit Stadtmöbeln darauf fielen im Stadtparlament nur deshalb durch, weil den Fraktionen die Ortswahl nicht richtig erschien.

Die Wählergruppe Die Andere ist ohnehin ein Anhänger der Umnutzung und der autofreien Innenstadt. „Die Stadt ist kein Parkplatz“, sagt Fraktionsgeschäftsführer Lutz Boede, „der Parking Day zeigt, dass ein großer Teil des öffentlichen Stadtraums einfach zum Abstellen von Autos verschwendet wird. Wir brauchen mehr autofreie Zonen, nicht nur am Parking Day.“

Auch die CDU findet’s gut

Sascha Krämer von der Linken stimmt zu: „Öffentliche Flächen müssen öffentlich genutzt werden können. Daher muss man innerstädtische Parkplätze umwandeln und gleichzeitig alternatives Parken anbieten. Stichwort: bessere Nutzung der bestehenden Parkhäuser“, sagt er. Die vielen Autos in der Innenstadt, ob nun fahrend oder parkend, nehme Freiraum, den es für Kreativität, Ruhe, Genuss und Lebendigkeit bräuchte. „Ziel sollte es sein, die Attraktivität der Innenstadt zu erhöhen, indem auf den privaten Autoverkehr verzichtet wird. Viele Wege in der Stadt müssen nicht mit dem Auto zurückgelegt werden.“

Auch die CDU, die traditionell gegen eine Potsdamer City ohne Autos argumentiert, sieht Gutes in den Guerilla-Aktionen der Umweltschützer, die streng genommen eine Eingriffe in den Straßenverkehr und somit Ordnungswidrigkeiten darstellen. „Wir sind nach wie vor dezidiert der Meinung, dass die Innenstadt mit dem Auto erreichbar sein muss“, sagt Wieland Niekisch für die CDU, „das heißt aber nicht, dass sie zu hundert Prozent autogerecht sein muss. Es ist vielmehr wichtig, dafür zu sorgen, dass Potsdam noch fußgängerfreundlicher wird.“ Zugleich müssten aber die vielen kleinen Händler bedacht werden, die ihre Kunden in der historischen Innenstadt erwarten. „Die dürfen nicht in Nachteil gegenüber den großen Einkaufscentern geraten, die dürfen wir einfach nicht strangulieren, sondern müssen ihre Erreichbarkeit sicherstellen“, so Niekisch.

Ordnungsrechtliche Konsequenzen müssen die Initiatoren offenbar nicht befürchten: Auch die Stadtverwaltung zeigt Verständnis für die Parkplatzbesetzer. „Der internationale Parking Day bietet einmal im Jahr die Möglichkeit, darauf aufmerksam zu machen, wie viel öffentlichen Straßenraum wir dem ruhenden Individualverkehr, also den überwiegend den ganzen Tag parkenden Autos, einräumen“, sagt der Beigeordnete für Stadtentwicklung Bernd Rubelt (parteilos), „und an diesem Tag können ebenfalls kreative Alternativen für eine Nutzung durch die Allgemeinheit gezeigt werden, von der die gesamte Stadtgesellschaft profitieren kann.“

Gerade vor dem Hintergrund der Diskussion über eine autofreie oder autoarme Innenstadt sei es wichtig, einen positiven Blick in die Zukunft zu wagen, so Rubelt weiter: „Was ist möglich und wie viel mehr Aufenthaltsqualität könnten wir unserer Stadt und der Innenstadt geben, wenn wir den Straßenraum nicht nur für Parkplätze, sondern für andere Nutzungen zur Verfügung stellen? Beispielsweise für mehr Grün, mehr Außengastronomie, mehr Begegnung oder auch Bereiche für soziale Interaktionen sowie gemeinschaftlich genutzte Flächen.“

Von Saskia Kirf und Jennifer Bongards