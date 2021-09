Potsdam

Kondome oder Bierdeckel, Wahl-Flyer oder die persönliche Begegnung mit den Kandidatinnen und Kandidaten: Der Wahlkampf in Potsdam und dem restlichen Wahlkreis 61 ist weniger als zwei Wochen vor der Bundestagswahl auf der Straße angekommen. Die Wahlkämpfer hören hunderte Fragen, sie kennen die Sorgen der Bürger – und sie wissen, welche Werbegeschenke am besten ankommen. Die MAZ hat die sechs derzeit im Bundestag vertretenen Parteien deshalb nach ihren Erfahrungen an den Infoständen gefragt. Die AfD hat die Fragen nicht beantwortet.

Bierdeckel und Blumensamen: Beste Aussichten für Olaf Scholz

Der Kandidat: Olaf Scholz (63). Der Vizekanzler und Bundesfinanzminister ist Kanzlerkandidat der SPD.

Maximilian Georg Martin macht auch bei Hamburger Wetter Wahlwerbung für das Ex-Nordlicht Olaf Scholz. Quelle: Varvara Smirnova

Anzutreffen: Die SPD ist mit dutzenden Wahlkampfständen im Stadtgebiet vertreten. Vorwiegend am Wochenende sind die Ehrenamtlichen auf den Wochenmärkten, an der Biosphäre und am Boumann-Platz, am Havel-Nuthe-Center, in der Waldstadt und in den anderen Stadtteilen präsent. Zudem gibt es Bürgergespräche mit dem Kanzlerkandidaten.

Was die Wähler beschäftigt: „Die Fragen sind bunt gemischt. Es macht sich immer bemerkbar, was aktuell in den Nachrichten kommt, da dazu dann häufiger Fragen kommen“, sagt David Kolesnyk, Wahlkampfchef im Wahlkreis. Inhaltlich interessiert seien die Wähler aber immer wieder zu den Themen bezahlbares Wohnen, Löhne und Renten sowie Mobilität. „Häufig nutzen Bürgerinnen und Bürger die Stände aber auch, um zu ganz alltäglichen und eher kommunalen Fragestellungen ins Gespräch zu kommen und Ihre Anliegen anzubringen, etwa zur Straßenreinigung und der Sauberkeit im Stadtteil.“

Werbegeschenke: Kugelschreiber, Blumensamen, Einkaufswagenchips, ökologisch abbaubare Luftballons sind beliebt. Olaf Scholz gibt es übrigens auch als Bierdeckel – für eine Steuererklärung, wie sie einst Friedrich Merz (CDU) erträumt hat, lässt das Kandidaten-Porträt allerdings wie zufällig keinen Platz.

Ob die Windmühlen eine Aussage zur Klimapolitik enthalten? Quelle: Varvara Smirnova

Aussichten: Olaf Scholz wird, sagen gleich zwei Analyseportale, den Wahlkreis sehr wahrscheinlich gewinnen. Auch in Sachen Kanzlerschaft und Parteistimmen liegen Scholz und die SPD derzeit bundesweit deutlich vorn.

Baerbock hat Sonnenblumen und Argumente für CO2-Bepreisung

Die Kandidatin: Annalena Baerbock (40). Die Bundesvorsitzende und Kanzlerkandidatin der Grünen hat zuletzt in zahlreichen Talks bewiesen, dass sie sich auch in Potsdam und Umgebung auskennt.

Die Chancen auf den Sieg im Wahlkreis stehen schlecht, die Sonnenblumen werden aber dennoch gern genommen. Quelle: Varvara Smirnova

Anzutreffen: Die Stände der Grünen stehen „die ganze Woche über im gesamten Stadtgebiet eher nachmittags vor Supermärkten, und am Wochenende auch vormittags auf den Wochenmärkten in der Innenstadt und in Babelsberg sowie auf Festen“, sagt Grünen-Kreisvorsitzender Ken Gericke. Das Wahlbüro in der Friedrich-Ebert-Str. 13 ist von Montag bis Samstag geöffnet.

Was die Wähler beschäftigt: Ken Gericke sagt: „Wir werden gefragt, wie man sich den CO2-Preis leisten soll. Wir wollen, dass Klimaschutz sozialverträglich stattfindet. Deshalb bekommt jede Person in einem Haushalt aus den Einnahmen des CO2-Preises ein Energiegeld von 75 Euro pro Jahr ausgezahlt. Wer wenig fossile Energie verbraucht, hat am Ende des Jahres ein Plus, wer viel verbraucht ein Minus.“ Auch die Anerkennung von Pflegekräften sei ein wichtiges Thema im Wahlkampf.

Werbegeschenke: Inhalte transportieren die Grünen klassisch über Flyer und gedruckte Wahlprogramme. Vegane Gummibärchen, Blumensamen, Kugelschreiber im Pappmantel, Kinderknete, Brausepulver, Windräder, Kreide, Kondome, regionale Äpfel und anderes regionales Obst sowie regelmäßig regionale Sonnenblumen frisch vom Feld sind an den Ständen ebenfalls vorrätig.

Grün, ja grün sind alle ihre Werbegeschenke. Quelle: Varvara Smirnova

Aussichten: Den Wahlkreis wird Annalena Baerbock laut wahlkreisprognose.de nicht gewinnen, im Bundestag sitzt sie auf jeden Fall – welche Rolle sie in einem künftigen Kabinett spielen kann, muss sich zeigen.

Mit Honig und Inhalten will Saskia Ludwig wieder in den Bundestag

Die Kandidatin: Saskia Ludwig (53). 2019 rückte die Diplom-Kauffrau in den Bundestag nach, sie sitzt für die CDU auch im Brandenburger Landtag.

Auf dem Johann-Boumann-Platz machen die Stadtverordnete Anna Lüdcke und der CDU-Kreisvorsitzende Oliver Nill Werbung. Quelle: Varvara Smirnova

Anzutreffen: Konkrete Termine teilt Ludwig nicht mit. Sie sei „täglich an verschiedenen Orten im Wahlkreis unterwegs, nicht nur in Potsdam“, sagt sie. „Die CDU-Ortsverbände sind auch sehr aktiv und in fast jedem Ort im Wahlkreis ansprechbar und freuen sich auf den Austausch mit den Menschen vor Ort.“

Was die Wähler beschäftigt: „Besonders oft werde ich gefragt, wie man die schwierige Wohnungs- und Verkehrssituation in Potsdam in den Griff bekommen kann“, sagt Saskia Ludwig. Beim MAZ-Talk zur Wahl hatte sich die CDU-Kandidatin klar gegen Tempo 30 in Potsdam ausgesprochen. Dabei könne man in Potsdam nicht ganz aufs Auto verzichten – müsse aber zugleich den ÖPNV stärker mitdenken. Gern Saskia Ludwig auch ihre Idee einer Seilbahn ins Spiel. „Ich würde mich freuen, wenn man sich kreativen Ideen nicht versperren würde“, sagt sie dazu – besonders im Potsdamer Norden sei dies wichtig.

Werbegeschenke: Saskia Ludwig bietet das kreativste Geschenk der Potsdamer Kandidaten. „Mein selbst geimkerter Honig „Golmer Gold“ geht immer als erstes weg. Das freut mich besonders, denn da steckt viel Herzblut von mir drin“, sagt sie. Ansonsten möchte sie auf Inhalte setzen. „Wir beschränken uns daher auf einige, wenige nützliche Give-aways, wie Bleistifte , Malkreide für die Kinder, Postkarten, Einkaufschips und eben Honig.“

Der selbst geimkerte Honig der CDU-Kandidatin Saskia Ludwig ist schnell vergriffen – und wohl deshalb nicht am Infostand zu sehen. Quelle: Varvara Smirnova

Aussichten: Die Plattform wahlprognose.de gesteht Saskia Ludwig nur eine Wahrscheinlichkeit von sieben Prozent auf den direkten Einzug in den Bundestag zu, angesichts des Umfragehochs für die SPD kann ihr Listenplatz sieben dafür ebenfalls nicht reichen.

Afghanistan, Renten und Mieten bei den Linken

Der Kandidat: Norbert Müller (35). In acht Jahren als Bundestagsabgeordneter hat sich Müller als Familienpolitiker profilieren können.

Lotte Krüger und Katharina Rösler machen Wahlkampf für die Linke. Quelle: Varvara Smirnova

Anzutreffen: Eine tagesaktuelle Übersicht der mehr als 100 Stände gibt es auf der Homepage der Partei. „Die Infostände finden eigentlich den ganzen Tag über zu unterschiedlichen Zeiten statt, je nach Ort und Anlass“, sagt der Kreisvorsitzende Roland Gehrmann. Größere Veranstaltungen sind das Kinderfest am 20. September am Schlaatz und der Wahlkampf-Abschluss am 25. September auf dem Steubenplatz.

Was die Wähler beschäftigt: „Hauptthema in diesem Wahlkampf sind die unkontrolliert steigenden Mieten“, sagt Roland Gehrmann. „Darüber hinaus werden die Themen Anhebung des Mindestlohnes, eine Rentenversicherung für alle, Mindestrente und Angleichung der Renten und Löhne häufig angesprochen.“ Wichtig sei vielen Wählern auch die Lage in Afghanistan. Die persönliche Sorge um Angehörige und Freunde ist ein großes Thema für die Linken-Wähler. „Aber auch Soldatinnen und Soldaten melden sich bei uns, welche in den vergangenen zwanzig Jahren ihr Leben im Einsatz riskiert haben und mit der Machtübernahme der Taliban nun offenes Verständnis für die Position der Linken zeigen, Auslandseinsätze grundsätzlich abzulehnen“, so der Kreisvorsitzende.

Werbegeschenke: Inhaltlich setzt die Linke auf 100.000 verteilte Zeitungen und ein Wahlprogramm im Kreditkartenformat. Für den Alltag gibt es Papp-Kugelschreiber, vegane Gummibärchen, Sattelschoner für Fahrräder, Reinigungstücher für das Smartphone, Kondome und Feuerzeuge.

Taschentücher für rote Nasen: Die Linke will Humor beweisen. Quelle: Varvara Smirnova

Aussichten: Müller wird nicht wieder in den Bundestag einziehen.

FDP-Wähler sorgen sich um Asyl, Klima und Rente

Linda Teuteberg im Gespräch am Infostand. Quelle: Varvara Smirnova

Die Kandidatin: Linda Teuteberg (40). Die Rechtsanwältin sitzt seit 2017 im Bundestag, sie ist Spitzenkandidatin der FDP in Brandenburg.

Anzutreffen: An jedem Samstagvormittag betreibt die FDP ihre Wahlkampfstände an den Wochenmärkten auf dem Bassinplatz und am Nauener Tor in der Innenstadt sowie dem Babelsberger Weberplatz.

Was die Wähler beschäftigt: „Viele Menschen bewegt das Thema Asyl und Migration. Die Ereignisse in Afghanistan machen die Menschen besorgt. Wir erklären den Menschen, dass wir uns für eine geordnete und durchdachte Flüchtlings- und Einwanderungspolitik einsetzen“, sagt Holger Rohde vom FDP-Kreisvorstand. Auch der Klimaschutz ist den FDP-Wählern wichtig. „Wir erklären dann, warum es wirklichen Klimaschutz nur mit der FDP gibt. Wir fordern nämlich als einzige Partei die notwendige CO2-Rückholung, CO2-Einlagerung, CO2 als Rohstoff, eine CO2-Bepreisung und eine Politik, die die effiziente Entwicklung und den weltweiten Einsatz entsprechender Technologien ermöglicht.“ Oft angesprochen werde auch die Altersvorsorge, sagt Rohde. „Wir setzen uns dafür ein, dass sich Leistung lohnt, Eigentum garantiert bleibt und Vermögensaufbau möglich ist.“

Werbegeschenke: Flyer zu Linda Teuteberg als Direkt- und Spitzenkandidatin und zum Wahlprogramm, eine Wahlkampfzeitung, Kugelschreiber, Bleistifte, Streichhölzer, Blumensamen und Luftballons.

FDP-Giveaways kommen im Paket daher. Quelle: Varvara Smirnova

Aussichten: Die FDP hat lauf wahlkreisprognose.de keinerlei Chance auf den Gewinn des Direktmandats im Wahlkreis. Linda Teuteberg sitzt als Spitzenkandidatin aber sicher im nächsten Bundestag.

Von Saskia Kirf