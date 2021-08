Innenstadt

Die Partei ist noch sehr jung, hat aber schon Mitglieder in allen europäischen Staaten: Am Samstag hat sich Volt am Alten Markt vorgestellt und den Anspruch erhoben, auch in den Bundestag einzuziehen. Dazu holte sie nicht nur den Bamberger Spitzenkandidaten Hans-Günter Brünker ans Mikrophon vor dem Alten Rathaus, sondern mit dem Potsdamer Politikstudenten Benjamin Körner (21) auch den Landesvorsitzenden in Brandenburg und mit Evelyn Steffens (39) eine Archäologin aus Falkensee, die auf Platz 1 der Landesliste steht. Alle drei wollen in den Bundestag.

Die für Meinungsfreiheit stehende Partei hatte alle in Brandenburg zur Bundestagswahl antretenden Parteien zum „Policy Slam“ eingeladen, bei dem jeder Vertreter 10 bis 15 Minuten Zeit hatte, die Positionen seiner Organisation vorzustellen. Die großen Parteien schlugen das Angebot aus. Die Ökologisch Demokratische Partei, die Piraten und die Humanisten nahmen es an.

Brünker sagte der Märkischen Allgemeinen Zeitung, man kämpfe für ein vereintes und vereinfachtes Europa ebenso wie für Deutschland, habe hierzulande aber noch sehr viel aufzuholen. „Wo es Kommunalwahlen gibt, haben wir immer starken Zulauf, sonst ist es schwere Arbeit.“ In Brandenburg etwa hat Volt erst 44 Mitglieder.

Sinnleerer Wahlkampf der „Großen“

Brünker findet den Bundestagswahlkampf der großen Parteien weitgehend sinnentleert; es gehe um Show vor Kameras und darum, wer was wo falsch abgeschrieben hat. Die „Großen“ würden viel versprechen und vor allem auf europäischer Ebene so gut wie nichts halten. Die „Kleinen“ würden aber die Probleme benennen und auf Lösungen beharren.

Hans-Günter Brünker ist Abgeordneter in Bamberg und stellte die Europa-Ziele seiner Partei vor. Quelle: Varvara Smirnova

Er habe beim Deutschen Städtetag viel Zuspruch erfahren, sagte er, und sei ermutigt worden, zusammen mit anderen kleinen Parteien für nachhaltige Veränderungen zu sorgen und zu verhindern, dass desorientierte und Nichtwähler zum rechten politischen Rand abdriften.

Bekanntheit steigern ist das Ziel

„Wir müssen unbedingt bekannter werden“, sagte Brünker, der es „nicht schlimm“ findet, dass man auf dem Alten Markt faktisch unter sich war und nur am Rande der Veranstaltung Gespräche anfangen konnte, indem man Passanten aufhielt. Nach der Präsentation vor allem europäischer Ziele aus einem 170 starken Programm zur Wahl zog das Team mit einer Plakate-Schlange durch die Stadt und suchte auf diese Weise Kontakt zur heimischen Bevölkerung.

Volt ist 2017 in Italien gegründet worden und hatte mit Damian Boeselager aus Frankfurt am Main 2019 das erste deutsche Mitglied im Europäischen Parlament. Die Partei ist in 30 Ländern aktiv, in 16 als Partei eingetragen und sieht 50.000 Unterstützer hinter sich. Europaweit hat die Partei 65 Amtsträger; Brünker etwa ist Abgeordneter im Stadtparlament von Bamberg in Bayern. Im niederländischen Parlament hat man sogar drei Sitze.

Von Rainer Schüler