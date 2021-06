Berliner Vorstadt

In der Schiffbauergasse herrscht nach den Corona-Lockerungen endlich wieder reger Betrieb. Doch auch ein altbekanntes Problem kommt nun erneut zum Vorschein: Abfall, überall.

„Sorgen wegen des Vandalismus“

„Jeden Tag in der Früh ist hier alles vollgemüllt“, sagt Lena Frenkel, Leitung der Gastronomie in der Fabrik Potsdam. Außerdem werde alles, was nicht niet- und nagelfest sei, von den nächtlichen Besuchern herumbewegt. „Das ist echt demoralisierend für die Frühschicht, wenn man erst einmal alles zusammensammeln und aufräumen muss.“

Der Weg zum Abfalleimer ist vielen zu weit. Quelle: Linus Höller

Sie ärgert sich, dass ihr Zuvorkommen missbraucht werde. „Wir lassen über Nacht ein paar Picknickbänke und -Tische draußen stehen, weil wir ja verstehen, dass es schön ist einen Platz zum Sitzen zu haben. Aber so wie es hier in letzter Zeit abgeht, machen wir uns echt Sorgen wegen des Vandalismus.“

Viel zu wenige Abfallbehälter

Diese Probleme seien freilich keine neuen, sagt Robert Busse, Chef der Theaterkantine Otto, direkt nebenan. Schließlich sei die Schiffbauergasse für Jugendliche einer der beliebtesten Orte der Stadt, um einfach mal abzuhängen oder auch wild zu feiern. „Wir sind jeden Abend besorgt darüber, was diese Nacht passieren wird.“ Dass Tische und Stühle verstreut werden, sei das eine, aber Sachbeschädigung und Vandalismus gebe es auch immer wieder.

Eine Mitschuld an der Situation trage die Stadt, sagen beide Gastronomie-Vertreter. Sie habe nicht dafür gesorgt, dass die Infrastruktur vor Ort ausreiche. Auf dem Areal gebe es „gefühlt gar keine“, aber auf jeden Fall viel zu wenige Mülleimer, und auch nur eine einzige öffentliche Toilette.

Stadt Potsdam kennt das Problem

Die Pressestelle der Stadt sagte der MAZ auf Anfrage, die Situation sei bekannt, Beschwerden dazu würden sie aber „eher selten“ erhalten. Allerdings sei das Müllproblem in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen – besonders seit den höheren Temperaturen und gelockerten Corona-Beschränkungen der jüngsten Zeit. Es habe mehrere „illegale Partys“ gegeben, die Müll und Vandalismus mit sich gebracht hätten.

Jugendliche beklagt den Mangel an Mülleimern

Gisèle Hasenberg, eine Potsdamer Studentin, war neulich mit Freunden in der Schiffbauergasse bei der Fete de la Musique. Viele Leute seien gekommen – und mit ihnen auch viel Müll. Auch Gisèle sagt, sie glaube, es gebe hier dort zu wenige Mülleimer. „Ich wollte meinen Kaugummi wegwerfen und musste erst ewig suchen, bis ich eine Mülltonne gefunden habe“, erinnert sie sich. Viele Leute würden dann ihren Müll einfach irgendwo liegen lassen, statt mit sich herumzutragen – besonders wenn sie mit einer großen Gruppe, vielen Flaschen und Alkohol im Blut unterwegs seien.

Dienstagvormittag seien die öffentlichen Flächen von der Stadt „gründlich gereinigt“ worden, teilte die Pressestelle mit. Außerdem würde man ab Beginn der kommenden Woche bis Ende Oktober einen 1100 Liter großen Müllbehälter sowie je eine Glas- und Kunststofftonne aufstellen.

„Wir wollen alle einen schönen Sommer“

Es fehle aber an durchdachten und nachhaltigen Lösungen, sagt Lena Frenkel: „Da braucht es Diskussion und vielleicht auch den einen oder anderen Runden Tisch. Vielleicht sollten wir auch den Oberbürgermeister Samstagfrüh mal einladen.“ Man wolle schließlich seinen Teil zur Lösung beitragen, könne es aber nicht ohne Hilfe der Stadt tun. „Wir wollen alle einen schönen Sommer erleben“, wünscht sie sich.

Von Linus Höller