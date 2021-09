Potsdam

„Blues-Band sucht versierten Schlagzeuger“, hieß es im Jahr 1991 in einer Zeitungsannonce. Der Potsdamer Sänger, Gitarrist und Mundharmonika-Spieler Harro Hübner hatte sie geschrieben. Seine damalige Band, „Rhythm for Sale“, war noch nicht vollständig. Der gebürtige Flame Michiel Demeyere las das Gesuch der Band und kam zum Vorspielen: „Ich wusste gar nicht, was ’versiert’ heißt. Ich habe nur verstanden, dass sie einen Schlagzeuger suchen“, sagt der heute 58-Jährige. Doch für die Beiden war das der Beginn ihrer gemeinsamen musikalischen Reise.

Drei andere Schlagzeuger seien damals noch zum Vorspielen gekommen, sagt Hanno Hübner. „Aber sofort, nachdem Michiel den ersten Song gespielt hat, war klar, dass wir ihn nehmen“, sagt er weiter. „Der Job ist vergeben“, habe er den anderen Bewerbern abgesagt.

Inzwischen spielen sie für Potsdams älteste Blues-Band

Bei „Rhythm for Sale“ spielen die Beiden inzwischen nicht mehr. Nunmehr sind sie als Duo unterwegs – und sie spielen bei Potsdams ältester Blues-Band, den „Pass over Blues“. Seit 1994 ist der 56-jährige Harro Hübner Teil der Band, im Jahr 2008 holte er auch seinen Freund und Schlagzeuger Michiel Demeyere dazu, mit dem er seit inzwischen 30 Jahren zusammen Musik macht. „Der Ausdruck aller Lebensgefühle ist im Blues so stark vertreten“, sagt Harro Hübner über seine Leidenschaft zu der in Amerika entstandenen Musikrichtung.

Gegründet wurde Pass over Blues vor 30 Jahren vom Potsdamer Gitarristen und Komponisten Roland Beeg. Er ist der Einzige, der seit der Gründung noch immer dabei ist. „Von 1991 bis 2008 erfuhr die Band stetig wechselnde Besetzungen“, sagt Harro Hübner, der drei Jahre nach der Bandgründung dazu kam. Komplettiert wird die Band heute vom Bassisten Lutz Mohri. Am Freitag spielt die Blues-Band im Hinterhof des AWO-Kulturhauses in Babelsberg ihr 30-jähriges Jubiläumskonzert. Wer dabei sein möchte, kann unter der 0331 7049264 noch Karten kaufen. Beginn ist 20 Uhr. „Wir freuen uns sehr darauf und spielen Songs aus 30 Jahren Pass over Blues“, sagt Harro Hübner.

Wegen der Musik: Mit 18 zog Harro Hübner nach Babelsberg

Sein Weg nach Potsdam und zu Pass over Blues begann im Jahr 1984. Im mecklenburgischen Heiligendamm spielte die Band „Handarbeit“, in der auch Pass over Blues-Gründer Roland Beeg damals spielte. „Man kann es nicht beschreiben, es war ein fantastischer und lebendiger Auftritt“, sagt Harro Hübner, der damals 18 Jahre alt war. „Wo kommt ihr her?“, habe er die Bandmitglieder gefragt: „Aus Potsdam“, sei damals die Antwort gewesen.

Mit 18 Jahren zog Harro Hübner für die Musik nach Babelsberg. Quelle: Steve Reutter

Für den jungen und musikalischen Harro Hübner sei das Grund genug gewesen, um am 25. Dezember 1984 aus Mecklenburg-Vorpommern nach Babelsberg zu ziehen. Fortan spielte er ab dem Frühjahr 1985 mit seiner Mundharmonika gelegentlich bei der Potsdamer Kult-Blues-Band Handarbeit mit, ein festes Bandmitglied war er nicht. „Es waren meine ersten bandmusikalischen Schritte dort“, sagt Harro Hübner.

Im Sommer desselben Jahres fand er sich dann bei einem Konzert der Rockband „Keimzeit“ wieder. Zeitgleich zu der Band spielte er die Lieder auf seiner Mundharmonika mit. „Komm auf die Bühne“, habe der Frontmann Norbert Leisegang damals zu ihm gesagt. „Damit hat meine musikalische und zwischenmenschliche Lehre bei Keimzeit begonnen“, sagt er. Er blieb in Babelsberg und sollte schon bald für Pass over Blues spielen.

Die Kochlöffel der Oma waren seine ersten Drum-Sticks

Unterdessen löste sich im Jahr 1990 die Band Handarbeit auf. Bandgründer Roland Beeg stieg bei der Musikgruppe Huflattich ein, bei der Thomas Bierau spielte. Ein Jahr später gründeten die Beiden Pass over Blues – zu der 1994 Harro Hübner als Sänger stieß, der weiter in Babelsberg lebte. Selbst sang Harro Hübner von der ersten bis zur zwölften Klasse im Chor, mit 13 lernte er Gitarre, mit 14 die Mundharmonika. „Du kannst sie weinen lassen, du kannst sie glücklich sein lassen. Mit der Mundharmonika kannst du jegliche Gefühle ausdrücken“, sagt er über das Instrument.

Auch sein Duo- und Pass over Blues Partner Michiel Demeyere ist mit der Musik aufgewachsen. „Für mich gab es nie etwas anderes als das Schlagzeug. Und irgendwie konnte ich es schon immer“, sagt er. Seine ersten Drum-Sticks seien die Kochlöffel seiner Oma gewesen. „Mein Bruder erzählt immer, wie ich schon als Baby auf meinem Lätzchen damit gespielt habe“, sagt er. Mit zwölf Jahren hatte sich Michiel Demeyere genügend Geld für sein erstes eigenes Schlagzeug zusammengespart.

Michiel Demeyere nutzte schon als Baby die Kochlöffel seiner Oma als Drum-Sticks, um auf seinem Lätzchen zu spielen. Quelle: Steve Reutter

„Viele Musikrichtungen haben ihren Ursprung im Blues. Viel aus dem heutigen Pop und Rock stammt aus der Blues-Musik“, sagt er. Er zog 1988 nach West-Berlin, „weil ich immer gehört hatte, dass der Ost-Blues so toll sein soll“, sagt er. In der DDR seien Instrumente Mangelware gewesen, „sie mussten schmuggeln, sich etwas zusammenbasteln und richtig etwas dafür tun, um spielen zu können“, sagt der studierte Trickfilmzeichner. In Berlin hat er heute noch eine Galerie. Hunderte Bilder habe er gemalt. Doch in erster Linie sieht er sich als Musiker, dann als Künstler.

30 Jahre: Das Duo Harro Hübner und Michiel Demeyere

Drei Jahre später, 1991, lernte er durch die Zeitungsannonce Harro Hübner kennen. Seitdem machen die Beiden zusammen Musik. Nicht nur ihre Band Pass over Blues, sondern auch die Beiden als Duo, feiern 30 Jahre musikalisches Beisammensein. „Wir lassen uns sein“, beschreibt Harro Hübner ihre tiefe musikalische und freundschaftliche Verbindung. Gemeint ist, dass sie einander entfalten lassen, „mit Respekt, Achtung und Ehrlichkeit füreinander“, sagt Michiel Demeyere.

Für die Beiden Musiker waren die Lockdowns hart. „Aber wir hatten keinen Bock auf Corona-Blues“, sagt Harro Hübner. Seit dem Jahr indem sie Beide bei Pass over Blues spielen, 2008, als auch Michiel Demeyere dazu kam, werden sie immer wieder gefragt, wann sie ein eigenes Album herausbringen. Während des zweiten Lockdowns im November vergangenes Jahr haben sie damit angefangen – inzwischen ist das Album mit 15 Songs fertig. „Von daher, war die Zeit sehr kreativ“, sagt Harro Hübner.

Von Steve Reutter