Was eine Potsdamer Patientenfürsprecherin alles in ihrem Ehrenamt erlebt

Potsdam

„Ich werde morgen operiert und es hat noch niemand richtig mit mir gesprochen.“ Christel Ewert erinnert sich noch gut an die Patientin, der sie bei ihrem Rundgang über die gefäßchirurgische Station im Potsdamer Sankt-Josefs-Klinikum zufällig auf dem Flur begegnete.

Die Frau wirkte verzweifelt. Mit den lateinischen Worten, die der Arzt im Patientengespräch nutzte, könne sie nichts anfangen, sagte sie. Christel Ewert nahm sich der Dame an. Sie machte den behandelnden Arzt ausfindig, hörte seine Sicht der Dinge und mahnte: „Sprechen Sie bitte Küchendeutsch mit der Dame!“

Keine medizinischen Kenntnisse nötig

Seit 13 Jahren ist Christel Ewert Patientenfürsprecherin im Alexianer Sankt Josef Krankenhaus in Potsdam. Haben Patienten und Angehörige Sorgen oder Beschwerden, mit denen sie sich nicht an die Ärzte oder das Pflegepersonal wenden wollen, können sie einmal in der Woche in ihre Sprechstunde kommen oder anrufen. Die Potsdamerin ist nicht im Krankenhaus angestellt, arbeitet unabhängig und ehrenamtlich.

Als Patientenfürsprecherin wurde sie im Jahr 2006 von Krankenhausvertretern für dieses Ehrenamt gewählt. Für ihre Aufgabe braucht Ewert, die hauptberuflich im Bezirks-Hygieneinstitut gearbeitet hat, keine medizinischen Vorkenntnisse. Ewert ist nicht die einzige Patientenfürsprecherin in Brandenburg.

Längst nicht alle befolgen das Landeskrankenhausgesetz

49 gibt es inzwischen landesweit an den 54 Krankenhäusern, die ihr Ehrenamt zum Teil an mehreren Klinikstandorten ausüben. Seit 2006 sieht das Landeskrankenhausgesetz vor, dass jedes Krankenhaus in Brandenburg einen Fürsprecher für seine Patienten haben muss.

Trotz gesetzlicher Regelung gibt es jedoch noch nicht in allen Häusern ein solches Amt. In solchen Fällen kümmere sich laut Arbeitskreis der Patientenfürsprecher Brandenburgs das Qualitätsmanagement der Krankenhäuser um Beschwerden.

Als Patientenfürsprecherin geht Christel Ewert einmal in der Woche über die Stationen und klopft an die Zimmertür der Kranken. „Darf ich stören?“, fragt sie beim Eintreten. Ewert wird in den Zimmern meist offen empfangen. Dann erkundigt sie sich bei den Patienten, ob alles in Ordnung ist, ob sie mit ihrem Zimmer und der Behandlung zufrieden sind.

Die Patientenfürsprecherinnen sind im ganzen Land im Einsatz. Quelle: Diana Bade

Der Potsdamerin fällt es leicht, mit den Patienten ins Gespräch zu kommen. Sie ist eine ruhige Frau, die gut zuhören kann. Ewert wirkt jünger als 80 Jahre. Der Umgang mit den Patienten macht der Rentnerin Freude. Oft sind es kleinere Sorgen, die die Patienten unzufrieden machen. „Das Essen schmeckt nicht“ sei so eine, erzählt Ewert. Oder sie hört von den Kranken Klagen über zu lange Wartezeiten in der Notaufnahme und in der Röntgenabteilung.

Ewert vermittelt dann. „Ich bin für die Patienten da, höre mir aber immer beide Seiten an.“ Sie hört sich beim Pflegeteam um, spricht mit Ärzten. Oft seien Probleme innerhalb weniger Minuten behoben. „Die Patienten wollen einfach angehört werden.“ Reibereien zwischen ihr und den Ärzten gab es seit ihrem Amtsantritt noch nie, erzählt sie. Trotzdem scheut sie sich nicht, in Chefarztrunden Tacheles zu reden, etwa: „Meine Damen und Herren, Ihre Kommunikation muss verbessert werden.“

Vertrauensperson ohne weißen Kittel

Von einem Ehrenamt, wie Christel Ewert es ausübt, profitiere das ganze Klinikteam, berichtet Krankenhaus-Sprecher Benjamin Stengl. Für die Patienten sei Ewert eine Vertrauensperson. „Sie trägt keinen weißen Kittel und hat zudem eine sehr herzliche Art. Da fällt es den Patienten leichter, sich zu öffnen.“

Wie es ist, Patientin zu sein, weiß Ewert aus eigener Erfahrung. Sie war selbst vor einigen Jahren wegen einer Erkrankung im Sankt-Josefs-Krankenhaus und hat gute Erfahrungen in der Klinik gemacht. Vielleicht ist das der Grund, warum sie als Patientenfürsprecherin ausgerechnet dorthin zurückgekehrt ist: „Ich habe den Ärzten und Pflegern viel zu verdanken und wollte etwas zurückgeben.“

Von Diana Bade