Potsdam

Der RBB ist eine riesige Baustelle. Diesen Eindruck vermittelte gestern die Leitung der ARD-Anstalt bei einem Pressegespräch. „Wir sind in einer großen Veränderungsschleife, die unseren Mitarbeitern viel abverlangt“, sagte Intendantin Patricia Schlesinger zum Abschluss der online abgehaltenen Jahrespressekonferenz. Der gebührenfinanzierte Sender der Länder Berlin und Brandenburg soll in diesem Jahr 30 Millionen Euro einsparen, das sind mehr als fünf Prozent seines Gesamtetats. In diese ohnehin schon problematische Zielmarke war jedoch eine Erhöhung der Rundfunkgebühren eingepreist, die aber bekanntlich am Veto der CDU aus Sachsen-Anhalt gescheitert ist. Wann das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe den Fall verhandeln wird, weiß auch Patrica Schlesinger nicht. „Ich weiß nur, dass wir deshalb im laufenden Jahr 2021 noch einmal 15 Millionen Euro weniger zur Verfügung haben. Wir werden weniger Geld und weniger Stellen haben. Vor uns liegen harte und schwierige Zeiten.“

Digitale Medienhaus

Bis Herbst 2021 sollen die knapp 2000 fest angestellten und die 1500 freien Mitarbeiter ihre Sendungen in einem anderen Organisationsschema produzieren als bisher. Die Rede ist von einem Crossmedialen News-Center, das sich auch in einem Neubau manifestieren soll. „Diese Pionierarbeit mündet in das Digitale Medienhaus, das wir am Standort Berlin weiter planen und mit dem wir ein Gebäude schaffen, das sich von vornherein den veränderten Workflows und Prozessen in der Medienproduktion anpassen kann“, so Schlesinger.

Zauberwort „crossmedial“

Konkret heißt das, die Mitarbeiter sollen nicht mehr speziell für eine Hörfunkwelle oder eine Fernsehsendung arbeiten, sondern müssen ihre Qualifikationen und Kompetenzen den vielfältigen „Ausspielwegen“ zur Verfügung stellen. „Die Ressort werden crossmedial aufgestellt“, erklärte David Biesinger, seit dem 1. April RBB-Chefredakteur. „Wir sind schon mitten im Training. Die Landespolitik Berlin ist schon gestartet, Brandenburg startet Anfang Mai“, so Biesinger. „Wir machen das, weil wir wissen, dass unsere Etats nicht steigen werden.“

Allen etwas bieten

Für die Bereiche Information, Gesellschaft, Kultur und Sport wurden so genannte Contentboxen gebildet. Sie sollen ihre Inhalte auf verschiedenen Plattformen ausspielen. Das klassische lineare Angebot, also Radio und Fernsehen, hat in den letzten Jahrzehnten durch jederzeit im Internet abrufbare Formate und die sozialen Medien „nonlineare“ Konkurrenz bekommen. Der Riss geht durch die Generationen. Während ältere Menschen immer noch ihren Fernseher oder ihr UKW-Radio einschalten, streamen die jüngeren lieber ihre Filme oder Podcasts oder schauen Nachrichten auf dem Handy. Der RBB müsse als öffentlich finanzierte Einrichtung allen Gebührenzahlern etwas bieten.

Mittel umwidmen

In der letzten Woche wurde bekannt, dass ein neuer Staatsvertrag des RBB mit den Ländern Berlin und Brandenburg an der Frage scheitert, ob die alten analogen Vertriebswege zugunsten der neuen digitalen eingeschränkt werden dürfen. „Natürlich möchten wir im Netz präsenter sein“, sagte dazu die Intendantin. Aber so lange es UKW gibt, bleiben wir auf UKW.“ Doch natürlich ginge es darum, künftig Mittel umzuwidmen und „aus dem Linearen ins Nonlineare zu packen“, so Schlesinger. Sie hoffe auf einen Staatsvertrag, der ihrem Sender mehr Flexibilität ermöglicht, wisse aber auch, dass Rundfunkräte und Parlamente am Ende darüber entscheiden werden.

Spitze Angebote

RBB-Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus sprach von „digital natives“, die mit Handy und Spotify aufgewachsen sind. „Die Reichweite im Digitalen etwa für Radio Fritz ist schon beachtlich. Wir müssen uns aber auch fragen, wie erreiche ich 16-jährige Mädchen, die bei TikTok unterwegs sind.“ Die Zielgruppen im Digitalen seien sehr klein. „Wir müssen sehr spitze Angebote machen, um die Menschen zu erreichen. Wir dürfen nicht nur Angebote für Menschen über 50 machen.“, so Schulte-Kellinghaus. Wie weit derzeit die Bedürfnisse von Bevölkerungsgruppen auseinanderliegen, zeige eine Sendung wie „Chez Krömer“. „Während die Quoten im Fernsehen gering sind, geht Krömer bei Youtube durch die Decke“, erklärte Biesinger die Crux.

Perspektive für Freie

Durch die Einstellung des Land-und-Leute-Magazin zibb zum Ende des Jahres sollen mehr als zwei Millionen Euro eingespart werden. 75 freie Mitarbeiter bekamen deshalb im Februar einen Brief mit der Mitteilung, dass diese Maßnahme zu einer „erheblichen Verminderung oder den Wegfall ihrer Vergütung durch den RBB“ führen könne. RBB-intern führte das zu Unruhe und zu der Ankündigung, senderübergreifend die ersten fünf Maitage die Arbeit zu verweigern (siehe gestrige MAZ-Kulturseite). Wellinghaus bedauerte das. „Wir sind auf gute Zusammenarbeit angewiesen, werden das Programm über die fünf Tage aber sicher hinbekommen.“ Auch Schlesinger versicherte. „Viele Freie werden an anderer Stelle im RBB gebraucht. Beim Verteilen der neuen Aufträge werden wir auf soziale Belange achten. Es sind derzeit weniger als zehn Kollegen, für die wir im Moment keine Perspektive haben“, so die Intendantin.

In Potsdam produziert

Das Vorabendprogramm ab Januar 2022 wird mit viertelstündigen Nachrichten eröffnet. Ein halbstündiges Nachrichtenmagazin und ein 45-minütiger Talk werden folgen. Die Sendungen sollen in Potsdam produziert werden. Und was gibt es sonst im RBB-Programm Neues? Im Herbst soll eine neue „Serienoffensive“ gestartet werden. Neue Staffeln der Doku „Schicksalsjahre einer Stadt“ umfassen die 1950er und die 2010er Jahre. Die Bücher für den neuen Tatort mit Corinna Harfouch und Mark Waschke werden gerade erst geschrieben. Die Folgen sollen im Sommer 22 gedreht und Ende 22 ausgestrahlt werden. Ein Nachfolger für Maria Simon, bisher Kommissarin des „Polizeiruf“, steht noch nicht fest.

Von Karim Saab