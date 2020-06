Jüdische Gemeinde Potsdam kündigt Vertrag über Synagogenbau

Potsdam

Paukenschlag in der Endlosgeschichte rund um die künftige Synagoge in der Schlossstraße 1: Am Freitagvormittag hat die Jüdische Gemeinde Potsdam erklärt, aus dem Vertrag mit dem Land Brandenburg und der Synagogengemeinde über den Synagogenbau aussteigen zu wollen. „Hiermit kündige ich mit sofortiger Wirkung die Vereinbarung vom 7. November 2018 zwischen dem Land Brandenburg, vertreten durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur, und der Jüdischen Gemeinde Stadt Potsdam sowie der Synagogengemeinde über die Errichtung und Betreibung des Synagogenzentrums in Potsdam“, schreibt Gemeindevorsitzender Evgeni Kutikow in seiner Erklärung. Er bitte das Kulturministerium deshalb, „eine neue Form zu finden“, mit der das Ziel eines Synagogenbaus erreicht werden kann. „Die Jüdische Gemeinde Potsdam steht gerne zur Mitarbeit bereit“, schreibt Kutikow. Denn: „Mit der Kündigung der Vereinbarung ist kein Rückzug der Jüdischen Gemeinde Stadt Potsdam von dem Vorhaben der Errichtung eines Synagogenzentrums in der Landeshauptstadt verbunden. Im Gegenteil wünschen wir weiterhin die Errichtung eines solchen Gebäudes als Landesbaumaßnahme durch den Brandenburgischen Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen.“

Evgeni Kutikow (r.), Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Potsdam, und Synagogen-Architekt Jost Haberland. Quelle: MAZ Archiv

Hintergrund für den drastischen Schritt der Aufkündigung der 2018 geschlossenen Vereinbarung ist offenbar, dass aus Sicht der Jüdischen Gemeinde eine weitere konstruktive Zusammenarbeit mit der Synagogengemeinde unmöglich geworden ist – nicht zuletzt aufgrund der Unbeständigkeit des Synagogengemeinden-Vorsitzende. Dieser hatte zwar öffentlichkeitswirksam im Rahmen einer Pressekonferenz in der Staatskanzlei am 24. April 2020 endlich dem Synagogen-Entwurf von Architekt Jost Haberland zugestimmt – doch schon damals habe sich abgezeichnet, dass Joffe bereits wieder zurückruderte. „Mit verschiedenen öffentlichen Äußerungen auf der Pressekonferenz sowie bei anderen Anlässen wie der öffentlichen Vorstellung eines ,Expertenbeirats‘ hat sich Herr Joffe aber schon wieder distanziert und zu erkennen gegeben, dass er nicht gewillt ist, einen zügigen Fortgang der Planungsarbeiten auf der Grundlage des Vorentwurfs zuzulassen, sondern grundlegende Planungsentscheidungen wieder infrage stellen, in breiten Beteiligungsprozessen mit orts- und gemeindefremden Personen gänzlich neu gestalten, den erreichten Planungsstand zunichtemachen und ein gänzlich anderes Vorhaben realisieren will“, schreibt der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde. Dies widerspreche „den klar geäußerten Intentionen der Jüdischen Gemeinde hinsichtlich einer zügigen Realisierung auf Grundlage des bestehenden Vorentwurfs“, nennt Kutikow den Auslöser für den nunmehr vollzogenen Bruch, der sich bereits seit Monaten angebahnt hatte.

Ud Joffe, Vorsitzender der Synagogengemeinde. Quelle: Friedrich Bungert

Dass das Tischtuch zwischen den Gemeinden zerschnitten ist, konnte man zuletzt an zahlreichen Fakten ablesen. Wie berichtet, hatte sich der bereits seit Monaten schwelende Konflikt unter anderem an der Weigerung des Synagogengemeinde-Vorsitzenden Ud Joffe entzündet, sich von der Funktion als gemeinsamer Synagogenbeauftragter der beiden Gemeinden zurückzuziehen. Bereits im Januar hatte die Jüdische Gemeinde Potsdam Ud Joffe brieflich von dieser Funktion entbunden, die er sich zuvor aus Sicht der Jüdischen Gemeinde ohnehin eigenmächtig angemaßt hatte. „ Joffe hat sich als gemeinsamer Ansprechpartner bezeichnet. Wir haben dem nicht öffentlich widersprochen, weil hierzu kein Anlass bestand“, so Kutikow. Doch im Januar 2020 wollte die Jüdische Gemeinde dies nicht mehr länger hinnehmen – zumal sie sich in ihrem Anliegen, den Synagogenbau zügig zu realisieren, auch nicht mehr repräsentiert sah. Sie sah kein Vertrauensverhältnis mehr gegeben.

Das Schild an der Baustelle der geplanten Potsdamer Synagoge in der Schlossstraße 1 nahe dem Landtag. Quelle: Friedrich Bungert

Der folgenden Aufforderung des Kulturministeriums, einen neuen gemeinsamen Synagogenbeauftragten zu benennen, sei zwar die Jüdische Gemeinde nachgekommen – vonseiten der Synagogengemeinde habe es keinerlei Vorschlag für einen neuen Ansprechpartner gegeben, stattdessen habe Joffe weiterhin darauf beharrt, diese Funktion inne zu haben. In seinem Schreiben macht Kutikow deutlich: „Dass dem BLB beziehungsweise dem Architekten ein jüdischer Ansprechpartner zur Seite stehen muss, steht für uns außer Frage, nur ist leider die Findung eines solchen Partners nicht mehr im Zusammenwirken mit der Synagogengemeinde möglich.“

Von Ildiko Röd