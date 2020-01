Happy End für Paul: Die Zusage kam in letzter Minute

Potsdam/Markendorf

18 Jahre lang wohnte Paul Herrmann gemeinsam mit seinen Eltern unter einem Dach im Jüterboger Ortsteil Markendorf. Vor knapp fünf Monaten hat der 19-Jährige ein Zimmer im rund 70 Kilometer entfernten Potsdam bezogen. Paul lebt nun im Internat. Anfang September startete er im Oberlinhaus Berufsbildungswerk seine Wunschausbildung zum Kaufmann für Büromanagement.

Trotz körperlicher Einschränkungen: Paul Herrmann hat sein Ziel erreicht. Seit September 2019 macht er eine Ausbildung im Oberlinhaus Berufsbildungswerk. Quelle: Isabelle Richter

Für den 19-Jährigen hat damit nicht nur ein neuer Lebensabschnitt begonnen – auch einen großen Traum hat sich Paul damit erfüllt. „Ich bin wirklich zufrieden. Man hat auch ein bisschen mehr Freiheiten. Wie ich mit der S-Bahn nach Berlin und mit dem Bus zum Stern-Center komme, das weiß ich schon alles“, sagt Paul und lacht.

Bisher hat er die Wochenenden immer mit seinen Eltern verbracht – in Zukunft möchte er die Vorteile des Stadtlebens auch ab und zu nutzen. Der Auszubildende genießt seine Zeit in Potsdam. Dabei war bis vor wenigen Monaten noch gar nicht klar, ob seine Sehnsucht nach Selbstständigkeit wirklich gestillt werden kann.

Trotz diverser Aufrufe: Suche blieb erfolglos

Paul ist seit seiner Geburt körperlich behindert. Der 19-Jährige hat eine seltene Muskelkrankheit und ist deshalb auf den Rollstuhl angewiesen. Hinzu kommt, dass er 24 Stunden am Tag beatmet werden muss. Paul braucht eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung und am Tag mindestens zwei Pflegekräfte, die ihn im Auge behalten.

Um seine dreijährige Ausbildung in Potsdam beginnen zu können, suchten Paul und seine Eltern im vergangenen Sommer dringend nach einem Pflegedienst. Trotz diverser Aufrufe blieb die Suche erfolglos. Für die Familie ein Rückschlag.

Zusage kam am Geburtstag seines Opas

„Ich wollte schon absagen“, erzählt Paul. Zwar habe er sich alternativ schon nach einem Fernstudium umgesehen – glücklich war er damit aber nicht. „Das ist nicht das Gleiche. Ich habe bei der Suche nichts gefunden, was mich wirklich interessiert, und außerdem wäre ich dann ja immer noch zu Hause gewesen“, erzählt Paul. Obwohl er seine Familie in Jüterbog liebt, sehnte er sich wie andere Jugendliche in seinem Alter nach einem eigenständigen Leben.

Internat des Oberlin Berufsbildungswerkes in Potsdam. Quelle: Isabelle Richter

Am 16. August hätte Paul den Ausbildungsplatz absagen müssen. In letzter Minute erhielt er doch noch die erlösende Nachricht. „Die Zusage kam am 15. August“, erinnert sich Paul. Die Bundesweite Intensivpflege Gesellschaft (bipG) reagierte auf seine Anfrage und sicherte ihm ein Pflegeteam zu. Für den 19-Jährigen war es ein besonderer Tag. Denn die Zusage war wie ein Zeichen. „Genau an diesem Tag hätte mein Opa Geburtstag gehabt“, berichtet Paul. Sein Großvater war im Februar 2019 verstorben. „Es war wirklich ein sehr schöner Zufall“, sagt Paul gerührt.

Fiktiver Betrieb simuliert reellen Berufsalltag

Wie jeder Auszubildende hat auch der 19-Jährige jede Woche ein straffes Programm. Von Montag bis Mittwoch besucht er seinen Ausbildungsbetrieb – am Donnerstag und Freitag geht es in die Berufsschule.

Beide Ausbildungsstätten sind ebenfalls auf dem Gelände des Berufsbildungswerkes und auf schnellem Weg zu erreichen. Wie Paul berichtet, handelt es sich bei dem Betrieb aber nur um einen fiktiven Arbeitsplatz. „Es ist eine Art Übungsfirma“, erklärt der 19-Jährige. Die Arbeitsabläufe würden jedoch wie in einem echten Betrieb simuliert. „Wenn ich zum Beispiel frei haben will, muss ich auch einen Urlaubsantrag stellen.“

Aufgeben kam für Paul nie in Frage

Ab April muss Paul ein dreimonatiges Praktikum in einem echten Betrieb absolvieren. Die ersten Bewerbungen hat er schon abgeschickt – die ersten Absagen sind leider auch schon da. Eine Nachricht von Freitag macht dem Auszubildenden jedoch Hoffnung.

Paul (19) in seinem Zimmer im Internat des Berufsbildungswerkes. Am Schreibtisch erledigt er seine Hausaufgaben. Quelle: Isabelle Richter

Von den Stadtwerken Potsdam gab es keine Absage, sondern die Information, dass Pauls Bewerbung bearbeitet wird. Bei zwei weiteren Bewerbungen stehe die Antwort noch aus. Paul ist zuversichtlich, dass er auch diese Hürde meistern wird. Denn Aufgeben kam für den 19-Jährigen noch nie in Frage. Sein Motto: „Immer weiter probieren, anfragen und Eigeninitiative ergreifen. Wenn du stehen bleibst, bewegt sich auch nichts.“

Erste Kontakte bei Rollstuhl-Hockey und Anime-Club

Bei einer Sache ist Paul noch nicht ganz so entschlossen. Neue Kontakte zu knüpfen falle ihm aktuell noch schwer. „Ich bin ein bisschen schüchtern und weiß manchmal nicht, wie ich ein Gespräch anfangen soll“, erzählt der 19-Jährige.

Paul auf dem Weg zu seinem Zimmer. Im Potsdamer Internat kann er sich frei bewegen. Quelle: Isabelle Richter

Erste Bekanntschaften habe er in Potsdam aber schon gemacht. Durch Freizeitangebote, wie dem Anime-Club, wo gemeinsam japanische Zeichentrickfilme geschaut werden, oder beim Rollstuhl-Hockey konnte Paul bereits erste Kontakte knüpfen. Ob sich daraus engere Freundschaften entwickeln, wird sich zeigen. „Das braucht seine Zeit. Ich bin ja erst ein paar Monate hier“, sagt der Auszubildende.

Gutes Verhältnis: Florenda sah Aufruf im Internet

Wie gut, dass er in dieser Anfangssituation eine erfahrene Pflegekraft wie Florenda Betche an seiner Seite hat. „Mit ihr komme ich gut klar“, sagt Paul. Auch die 46-Jährige ist begeistert von ihrem neuen Patienten. Florenda hatte Pauls Aufruf im Internet gesehen und sich daraufhin direkt als Pflegerin für ihn beworben.

Die vierfache Mutter wollte verhindern, dass sein Traum nur wegen eines fehlenden Pflegedienstes platzt. An Paul schätze sie seinen Humor und seine Ehrlichkeit. Außerdem interessieren sich auch ihre Kinder für japanische Zeichentrickfilme. Ein gemeinsamer Ausflug mit Paul zur Berliner Anime-Messe sei deshalb schon geplant.

Lesen Sie auch:

Von Isabelle Richter