Bornim

In der Potsdamer Straße hat sich ein Pedelec-Fahrer am Montagmorgen schwer verletzt. Der 49-Jährige war auf dem Geh- und Radweg in Richtung Innenstadt unterwegs, als er offenbar auf feuchtem Laub ausrutschte und stürzte. Der Mann, der keinen Helm trug, erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro. Die Polizei erneuerte angesichts der schweren Verletzungen ihre Mahnung, im Interesse der eigenen Gesundheit einen Fahrradhelm zu tragen.

Von MAZonline