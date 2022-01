Potsdam

Viele Menschen ziehen Bilanz am Ende eines Jahres: War es gut oder schlecht? Oder beides? Was hat mir Kraft gegeben? Was hat mich erschüttert? Wie war das zweite Corona-Jahr für mich? Sehe ich die Menschen anders, die Welt, das Leben? Ganz verschiedene Menschen haben der MAZ erzählt, was 2021 ihnen gebracht hat, ihnen ganz persönlich. Heute: Anja Böttcher, 33, Fachschwester für Geriatrie im Evangelischen Zentrum für Altersmedizin (EZA).

„Ich bin seit neun Jahren am Evangelischen Zentrum für Altersmedizin. Ich stamme aus Erfurt und habe meine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin in Jena an der Uniklinik absolviert. Durch die Liebe bin ich nach Nordrhein-Westfalen gezogen und habe dort schon in der Geriatrie gearbeitet, es hat mir von Anfang an sehr viel Spaß gemacht. Bei einem Besuch bei Freunden in Potsdam hat es uns so gut gefallen, dass ich zu meinem Freund gesagt habe: Komm, lass uns doch hier hinziehen! – So bin ich nach Potsdam und ans EZA gekommen.

Mit kleinen Erfolgen zufrieden

Ich finde es schön, älteren Menschen zu helfen. Ob nach einem Sturz, einem Bruch, einem Schlaganfall: Die meisten Patienten sind nach der Behandlung in einem Akutkrankenhaus drei Wochen bei uns. Wir kümmern uns um ihre Regeneration, wir motivieren sie, bringe sie wieder auf die Beine und sehen hier ihre Entwicklung. Sie kommen in einem schlechten Zustand zu uns – wir aktivieren sie so weit, dass sie wieder nach Hause und dort mit Unterstützung oder sogar alleine leben können. Ich bin schon mit den kleinsten Erfolgen zufrieden.

Wir arbeiten hier alle zusammen. Durch Krankheits- und Quarantäne-Ausfälle haben wir auch in diesem Jahr nur von Tag zu Tag planen können, im besten Fall von Woche zu Woche. Ausfälle, Änderungen, Neuerungen: Es war immer irgendetwas und von Routine keine Spur. Der Alltag war auch 2021 unberechenbar, aber wir haben uns hier gut eingefunden, weil wir ein gutes Team sind. Als Corona 2020 angefangen hat, haben wir uns so zusammengerauft – alle. Die Therapeuten haben zum Beispiel Aufgaben in der Küche und an der Rezeption übernommen, die Sekretärinnen haben uns Handtücher und Wasser angereicht, wenn wir in die Isolierzimmer gegangen sind. Es war jeder für jeden da – immer. Im Januar 2021 habe ich wie viele meiner Kollegen am St. Josefs-Krankenhaus geholfen. Aber als ich wieder ans EZA gekommen bin, war das wie nach Hause kommen. Wir sind durch die Pandemie enger zusammengerückt. Ich wünsche mir, dass es so bleibt.

Der Traum von Indien

Letztes Silvester war mein größter Wunsch, dass Corona aufhört und ich wieder reisen kann. Ich wollte 2020 nach Indien fliegen, hatte mich im Februar impfen lassen und das Visum beantragt. Das musste alles abgesagt werden. Ich gehe gern arbeiten, aber ich reise auch sehr gern und möchte noch viel mehr von der Welt sehen. Ich habe mir für 2021 gewünscht, dass wir Indien nachholen können, das hat leider nicht geklappt. Ich habe mir auch gewünscht, dass ich nicht an Corona erkranke, aber ich war im Januar selbst betroffen. Man ist davor nicht gefeit. Ich bin gut durch die Infektion gekommen, aber Kollegen waren lange krank und haben noch immer Reha-Maßnahmen. Man weiß eben nie, wie hart es einen trifft.

Mandalas und Musik zum Runterkommen

Aber man muss gegen die Verunsicherung anarbeiten und sich Beschäftigungen, vielleicht ein neues Hobby suchen, so dass man die Stimmung hochhält und auch nicht vereinsamt. Ich gehe immer noch zum Sport, ich treffe mich noch immer mit Freunden. Ich habe angefangen, Mandalas auszumalen und dabei Musik zu hören – so komme ich ein bisschen runter. Man muss sich einen Ausgleich schaffen.

Am stärksten haben mich 2021 meine fünfjährige berufsbegleitende Weiterbildung zur Fachschwester für Geriatrie und die Prüfungen beschäftigt. Der Abschluss war mein großes Ziel, aber auch meine große Angst. Aber ich bin ein positiver Mensch und ich wollte das schaffen. Die Geriatrie ist eben meine Berufung.

Freundschaft lebt wieder auf

Im Privaten konnte ich durch Corona eine Freundschaft wieder aufleben lassen. Diese Freundin und ich waren sehr zerstritten, es war lange Funkstille – jetzt haben wir wieder zueinander gefunden. Sie ist wieder meine beste Freundin und wir haben uns über uns selbst geärgert. Wir feiern zusammen Silvester.

Deutschland statt Indien erkundet

Statt nach Indien sind wir 2021 an die Ostsee gefahren. Und wir haben die Familie, die sehr verstreut lebt, besucht und auf diese Weise Deutschland erkundet. Das war schön, aber ich wünsche mir, dass ich 2022 doch weiter weg kann. Ich habe während der Pandemie über Instagram jemanden in Indien kennengelernt, daraus ist eine enge Freundschaft geworden und wir haben an unser Reiseziel Neu Delhi noch Kalkutta drangehängt.

„Wir wurden von Angehörigen beleidigt und beschimpft“

Es gab 2021 nie den Punkt, an dem ich dachte: Nein, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt will ich nicht mehr. Aber ich war oft wütend. Unsere Patienten sind alt und krank, sie gehören zur Hochrisikogruppe. Und trotzdem haben sich viele Angehörige – als Besuche noch möglich waren – nicht an die Schutz- und Hygieneregeln gehalten, haben keine Maske getragen oder falsch, haben sich über die Besuchszeiten gestritten und versucht, bei den Covid-Tests zu schummeln. Wir mussten uns sehr unschöne Sachen anhören, wurden beleidigt und beschimpft. Es war schwierig, da die Ruhe zu bewahren. Solche Diskussionen kosten Zeit und Kraft, das ist eine zusätzliche Belastung. Es gab auch Leute, die sich später entschuldigt haben.

Mal über etwas anderes reden

Was ich mir für 2022 wünsche? Nicht noch einmal an Corona zu erkranken. Dass man wieder routiniert arbeiten kann. Dass ich wieder reisen und mehr teil am Leben haben kann. Natürlich kann man, wenn man geimpft ist, ins Restaurant oder ins Café gehen. Aber ich möchte mich einfach wieder frei fühlen und unbeschwert leben: ohne die Angst, sich selbst oder andere anstecken zu können, ohne darüber nachzudenken, ob man sich besser noch einmal die Hände desinfiziert. ohne Maske zu tragen. Ich wünsche mir auch, dass wir endlich wieder über etwas anderes reden als immer und überall nur über Corona. Das macht einen mürbe, auch wenn es natürlich das große Thema ist.

Und natürlich wünsche ich mir, dass wir endlich nach Indien aufbrechen können. Jeder Urlaubstag ist durchgetaktet mit Dingen, die wir uns angucken und die wir erleben wollen. Mein Freund hat gesagt, wenn wir es nach Indien schaffen, dann heiraten wir da. Meine Freundin aus Kalkutta hat schon das Kleid für mich gekauft.“

Von Nadine Fabian