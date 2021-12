Nicht verrückt werden: „Lass waxen“-Chefin über Gelnägel und ein Schreckgespenst

Potsdam

Viele Menschen ziehen Bilanz am Ende eines Jahres: War es gut oder schlecht? Oder beides? Was hat mir Kraft gegeben? Was hat mich erschüttert? Wie war das zweite Corona-Jahr für mich? Sehe ich die Menschen anders, die Welt, das Leben? Ganz verschiedene Menschen haben der MAZ erzählt, was 2021 ihnen gebracht hat, ihnen ganz persönlich. Hier erzählt Sarah Clausen-Gundelach, Inhaberin des Kosmetikstudio „Lass Waxen“ in der Lindenstraße von ihrem Jahr 2021.

Lieblingskleidungsstück: Jogginghose

Mein Jahr begann, wie für viele andere auch, im Lockdown. Bis zum 8. März durften wir Kosmetiker nicht arbeiten, dann durften wir für ein paar Wochen öffnen - und dann waren wir wieder zu. Insgesamt waren wir für sieben Monate geschlossen. Diese Ungewissheit hat mich in der Zeit wirklich belastet. Ohne meine Familie wäre ich wahrscheinlich durchgedreht.

Ich bin in der Zeit trotzdem jeden Tag früh aufgestanden, habe mich geschminkt und mir Aufgaben gesucht, um nicht verrückt zu werden. Aber ich muss schon zugeben, dass ich ein bisschen bequemer geworden bin. Die Jogginghose war auf jeden Fall mein Lieblingskleidungsstück in diesem Jahr.

Manchmal habe ich mich mit meinen Kollegen im Studio getroffen und aufgeräumt. Wir haben aussortiert und konnten Liegengebliebenes angehen, für das wir sonst im Tagesgeschäft keine Zeit haben. Wir haben den Leerlauf genutzt für Weiterbildungen für Wimpern und Augenbrauenlifting, das ging alles online. Außerdem habe ich ein neues Gerät für das Studio angeschafft, das die Haut porentief reinigt. Das hilft vor allem gegen die ganzen Pickel, die jetzt vermehrt unter den Gesichtsmasken entstehen.

Im Februar musste ich mein zweites Studio in Babelsberg auflösen und ausräumen. Nach sieben Jahren. Das war sehr schmerzhaft. Aber es war die richtige Entscheidung, weil die Situation damals nicht absehbar war und ich nicht wusste, wie lange wir noch geschlossen bleiben müssen.

Einige Kunden haben versucht selbst Hand anzulegen

Während des Lockdowns war ich manchmal richtig wütend, weil wir nicht arbeiten durften. Andere konnten im Homeoffice weiter arbeiten und auch die Friseure durften vor uns wieder aufmachen. Ich war so froh, als wenigstens die Sportvereine im Frühjahr wieder öffnen durften und ich meine Wut beim Tennis rauslassen konnte. Ich habe mir manchmal wirklich vorgestellt, dass der Tennisball dieses kleine rote Coronavirus ist und dann einfach draufgehauen.

Die Kunden haben mir in der Zeit sehr gefehlt. Mit vielen von ihnen habe ich ein freundschaftliches Verhältnis, manche sehe ich alle drei Wochen. Zwischendurch dachte ich, dass sich die Menschen komplett entwöhnt haben und unsere Kunden einfach nicht mehr wieder kommen.

Beim Tennisspielen bekommt Sarah Clausen-Gundelach den Kopf frei. Quelle: Privat

Nach dem Lockdown mussten wir komplett von vorne anfangen, unsere Kalender waren leer. Aber fast alle Kunden sind zu uns zurückgekommen. Viele haben es sich nach dem Lockdown extra gut gehen lassen und haben gleich eine Gesichtsbehandlung, Maniküre und Pediküre auf einmal gebucht. So nach dem Motto: Jetzt gönn ich mir was.

Und noch etwas ist mir aufgefallen: Viele Kunden wissen unsere Arbeit seit dem Lockdown noch mehr zu schätzen, weil sie im Lockdown verzweifelt versucht haben sich mit Drogerieprodukten selbst zu wachsen oder sich Gelnägel anzukleben. Die meisten waren richtig erleichtert, als wir wieder aufmachen durften.

Abschalten auf Mallorca

Der Sommer fühlte sich dann fast so an, als gäbe es kein Corona mehr. Ich bin mit meiner Familie im Juli nach Mallorca geflogen. Das hat richtig gutgetan, einfach abspannen und Sonne tanken. Es hat sich ganz seltsam angefühlt wieder im Flugzeug zu sitzen. Wir sind extra nicht so weit geflogen, falls die Grenzen wieder dichtgemacht werden sollten. Eine Fernreise hätte ich mir zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht vorstellen können.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Jetzt ist Corona wieder da in den Köpfen, auch durch die Ausbreitung der Omikron-Variante. Auf der Arbeit versuchen wir so wenig wie möglich über Corona zu reden, aber das klappt im Moment nicht mehr so gut. Alle fürchten sich gerade vor dem Schreckgespenst, dem nächsten Lockdown. Manche Kunden machen schon einmal vorsorglich ihre Gelnägel wieder ab, weil sie Angst haben, dass wir wieder zu machen. Solche Nägel müssen alle vier Wochen neu gemacht werden, ohne Spezialmittel kann man die nicht ablösen.

Ruhe und positive Nachrichten

Wir versuchen uns und unseren Kunden trotz Corona so viel Entspannung wie möglich zu verschaffen. Das ist manchmal gar nicht so leicht vor lauter Nachweiskontrollen, Maskenpflicht und Luftfilteranlagen. Aber Duftkerzen und Gute-Laune-Musik helfen. In der Vorweihnachtszeit lief bei uns „All I want for Christmas is you“ von Mariah Carey hoch und runter. Auf mein Team kann ich mich wirklich verlassen. Ich habe wegen Corona einige Mitarbeiter verloren, mittlerweile sind wir nur noch zu siebt. Dafür sind wir durch die schwere Zeit noch enger zusammengerückt.

Im Dezember habe ich mit unserem Verein Fördert Frau eine Spendenaktion gestartet. Wir konnten über 300 Weihnachtsgeschenke für Potsdamer Senioren sammeln. Die Spendenbereitschaft hat mich sehr gerührt. In solchen Zeiten müssen einfach alle zusammenhalten und den Menschen helfen, denen es nicht so gut geht.

2021 war ein holpriges Jahr für mich, es gab sehr viele Höhen und Tiefen. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass diese Corona-Monate immer mehr verschwimmen und ich sie kaum noch auseinanderhalten kann. Was ich mir fürs kommende Jahr wünsche? Ruhe und positive Nachrichten. So etwas wie „Corona ausgerottet“, „Maskenpflicht aufgehoben“ oder „Impfungen nicht mehr nötig“ – Das wäre doch mal was?

Von Protokoll: Lena Köpsell