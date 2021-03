Potsdam

Beim Füttern hat er ihn erwischt. Der Patient – ein Mann um die vierzig, geistig und körperlich behindert – zieht Bernhard Wilken rasch an sich, drückt ihn, will ihn nicht mehr loslassen. In diesem Augenblick spürt Bernhard Wilken, wie groß die Sehnsucht nach Nähe, nach ein bisschen Liebe doch ist. Gerade in Zeiten der unermesslichen Corona-Kontaktbeschränkungen. Gerade im Krankenhaus.

Bernhard Wilken (59) ist Personalleiter bei der Deutschen Rentenversicherung Bund. Er ist für knapp 27 000 Mitarbeitende zuständig, die wiederum dafür zuständig sind, dass 20 Millionen Menschen in Deutschland pünktlich ihre Rente erhalten – man könnte also sagen, dass Bernhard Wilken mit seinem Job schon mehr als genug gefordert ist. Dennoch hilft er im Klinikum „Ernst von Bergmann“ aus, seit dort Unterstützung händeringend gesucht wurde. Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen hatten sich das Klinikum und das St. Josefs-Krankenhaus angesichts steigender Patientenzahlen auf den Covid-19-Stationen gemeinsam mit dem Oberbürgermeister an die Bevölkerung gewandt – ob in der Pflege oder im Service: Jeder könne helfen, die Pandemie zu bewältigen.

Nicht nur Fachkenntnis, auch der Faktor Mensch ist entscheidend

Bernhard Wilken besinnt sich in dieser wenig besinnlichen Adventszeit auf seine Vergangenheit. Dreieinhalb Jahrzehnte ist es her, dass er eine Ausbildung zum Pflegediensthelfer und Rettungssanitäter absolviert hat. Er sagt sich: „Wenn nicht jetzt, wann dann?“ Sicher, die Fachkenntnis würde kaum mehr langen: „Aber der zweite und viel wichtigere Faktor ist der Faktor Mensch. Und da kann ich durch meinen Job, durch mein Leben einiges mitbringen“, sagt Wilken. „Ich will und kann den Schwestern und Pflegern nicht den Job wegnehmen. Aber ich kann ein bisschen unterstützen.“ Und hatte ihm die Arbeit mit Menschen nicht immer Freude bereitet?

Eine E-Mail und ein paar Formalitäten später ist Bernhard Wilken engagiert. Aus Versicherungsgründen stellt ihn das Klinikum als Geringfügigbeschäftigten an – das Gehalt gibt er direkt an die Stiftung des Klinikums weiter. „Ich habe ein Ehrenamt angenommen“, sagt Bernhard Wilken. „Ich empfinde es als Ehre, hier unterstützen zu dürfen.“

Lesen Sie dazu auch:

Die Weihnachtsfeiertage, Silvester und Neujahr verbringt Bernhard Wilken auf der Covid-Station. Danach ist er dort wenigstens einmal die Woche im Einsatz. Er misst die Vitalfunktionen – Blutdruck, Temperatur, Blutsauerstoff – und tippt die Werte in den Rechner ein. Er bringt das Frühstück. Er bleibt, wenn die Profis weiter müssen.

Die meisten Patienten auf der Covid-Station rund um den Jahreswechsel sind alt. Viele haben Demenz, können nicht mehr selbst essen, müssen gefüttert werden. „Dafür brauche ich keine pflegerische Ausbildung“, sagt Bernhard Wilken. „Ich habe meine Kinder gefüttert, ich habe bei meinem sterbenden Vater helfen können.“ Einem Menschen das Essen reichen: „Das kann jeder. Ich habe von den Menschen so viel zurückbekommen, so viel Dankbarkeit und Freude, dass sich jemand kümmert.“

„Pflegerinnen und Pfleger sind viel mehr als Helden des Alltags“

Was der Mensch dem Menschen ist, offenbart sich vor allem in einer Episode: Bernhard Wilken betritt das Zimmer eines Herren Mitte achtzig, der nicht mehr isst, der sagt: „Ich will nicht mehr. Ich will sterben – lasst mich sterben.“ Eine Stunde sitzt Bernhard Wilken am Bett des Mannes. Eines Stunde reden die beiden über Leben und Tod. „Das war für mich ein tiefgehendes Erlebnis“, sagt Bernhard Wilken. Ein, zwei Wochen später wird der Patient als genesen entlassen. „Das habe nicht ich vollbracht“, betont Bernhard Wilken. Vielleicht habe er dem Herren „ein kleines, kleines bisschen“ geholfen: „Aber es geht nicht um mich. Es geht um die hauptberuflichen Pflegerinnen und Pfleger, von denen es oft heißt, sie seien die Helden des Alltags – sie sind viel mehr. Man kann gar nicht beschreiben, was diese Menschen leisten.“

Einer der Profis ist Martin Krause. Er ist in der Pandemie Pflegeleiter auf der Covid-3 und für Bernhard Wilken gewissermaßen der Mentor. Die Pflege sei ein toller Beruf, sagt Martin Krause (34): „Ein Beruf, in dem ich täglich mein bestes am Menschen und mit den Menschen geben möchte.“ Für Kranke und Hilfsbedürftige zu sorgen, sei ihm in die Wiege gelegt: „Neben meiner Mama sind meine Schwester, mein Cousin, meine Schwägerin und meine Frau in der Pflege tätig. Wir sind sozusagen eine Pflegefamilie.“

Aufmerksamkeit und Wertschätzung in der Pandemie

Die Corona-Krise mit all ihren Härten, die beunruhigende Situation in Kliniken, Alten- und Pflegeheimen, Hilfe­rufe wie der der Potsdamer Krankenhäuser: Das alles habe der Pflege Aufmerksamkeit beschert. „Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die Pflege lange davon profitieren wird“, sagt Martin Krause. Er fürchte gar, dass sich der Fachkräftemangel verstärkt: „Wenn der Beruf nicht wieder attraktiver dargestellt wird, vor allem durch die Pflege selber, wird unser Gesundheitssystem nicht funktionieren. Wir müssen wieder anfangen, an die Patienten zu denken und nicht nur die Probleme zu sehen, wie etwa 24/7 verfügbar zu sein.“

Die „Woche der Pflege“, die in diesem Jahr zum ersten Mal stattfindet, könnte ein Anfang sein. Für all jene, die in der Pflege tätig, die beruflich oder ehrenamtlich für andere da sind, lobt das Netzwerk „Älter werden“ zudem den Potsdamer Pflegepreis aus. Ein Grund zur Freude, sagt Martin Krause: „Denn viele leisten eine unglaubliche Arbeit.“

Würdigung und Dankeschön: „Woche der Pflege“ Das Netzwerk „Älter werden in Potsdam“ hat gemeinsam mit der Landeshauptstadt zehn Jahre lang das „Fest der Pflege“ organisiert – eine Würdigung und ein Dankeschön für die Pflegenden in Potsdam. In diesem Jahr entsteht ein neues Format: Die „Woche der Pflege“, die vom 3. bis 21. Mai stattfindet. In diesem Zeitraum ermöglicht das Netzwerk „Älter werden“ allen Pflegenden in Potsdam Unterhaltung, Entspannung, Information und Ablenkung vom Alltag. Die Spannweite der Aktionen reicht von kulturellen Angeboten über Informationsveranstaltungen bis zu entspannenden Freizeitaktivitäten. Mit dem Potsdamer Pflegepreis werden in diesem Jahr zum ersten Mal Pflegende aus allen Bereichen – also professionell Pflegende, pflegende Angehörige und ehrenamtlich Pflegende – ausgezeichnet. Sie alle, so betonen die Organisatoren der Aktionswoche, leisten Tag für Tag Großartiges in der Versorgung pflegebedürftiger Personen und leiden vor allem in der Zeit der Pandemie unter extremen Belastungen. Ausgezeichnet werden sollen besonderes Engagement, hohe Motivation sowie Empathie und Kampfgeist, Humor und Einfallsreichtum – Eigenschaften, die in der dauerhaften Pflege unerlässlich sind. „Die Preisträger stehen beispielhaft für die zahllosen Engagierten, die sich mit viel Kraft, Energie und Hingabe um die ihnen Anvertrauten kümmern und so einen unschätzbaren Beitrag für unsere Gesellschaft leisten“, so die Organisatoren. Ausgewählt werden die Preisträger von einer unabhängigen Jury aus den Fachkreisen der Pflegelandschaft. Die Preisverleihung soll in feierlichem Rahmen am 20. Mai als Abschluss der „Woche der Pflege“ stattfinden. Der Aufruf zur Nominierung wird im Netzwerk „Älter werden“ verteilt. Mehr als 40 Einrichtungen und Institutionen sind im 2006 gegründeten Netzwerk „Älter werden“ vertreten. Ziel ist es, die Zusammenarbeit zum Wohle der Älteren zu verbessern. nf

Jeder Mensch steht irgendwann einmal in seinem Leben vor der Situation, dass er oder jemand Nahes Pflege benötigt. „Das ist eine Investition in die Zukunft“, sagt Bernhard Wilken. „Alles, was ich jetzt dafür ausgebe, dass vernünftiges Pflegepersonal zur Verfügung steht, das kriege ich irgendwann zurück. Ich finde es peinlich für unser reiches Deutschland, dass wir es nicht schaffen, die Menschen, die eine so herausragende Aufgabe übernehmen, vernünftig zu bezahlen.“

Bernhard Wilken: „Ich habe mehr mitgenommen, als ich geben konnte“

Was Pflege bedeutet, lasse sich von Außenstehenden wohl gar nicht abschätzen, meint Martin Krause. Bernhard Wilken, der durch seinen freiwilligen Einsatz tiefe Einblicke in die Pflege gewonnen hat, sagt, er habe sehr davon profitiert: „Ich glaube, ich habe für mich mehr mitgenommen, als ich geben konnte.“ Was ihn besonders beeindruckt hat: „Wie die Pflegerinnen und Pfleger unter riesigem Druck unglaublich liebevoll mit den Patientinnen und Patienten umgehen – herausragend.“ Kein einziges Mal habe er auch nur im Ansatz erlebt, dass die Geduld gerissen wäre: „Das ist für mich die wichtigste Erfahrung.“

Von Nadine Fabian