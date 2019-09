Potsadm

Der Fachkräftemangel ist in der Stadtverwaltung Potsdam angekommen: Wegen Personalmangels muss der Bürgerservice seien Öffnungszeiten um vier Stunden verkürzen, von 48 auf 44 Stunden pro Woche.

Zulassungsstelle und Ausländerbehörde betroffen

Von der Sofortmaßnahme seien vor allem die KfZ-Zulassungsstelle und die Ausländerbehörde betroffen. Auf Grund der bereits schon jetzt angespannten Personalsituation, müsse man Sofortmaßnahmen ergreifen, um eine weiter Überlastung der Mitarbeiter zu verhindern, gab die Sozialbeigeordnete Brigitte Meier in einer Pressemitteilung bekannt.

„Der hohe Bedarf an Verwaltungskräften (…) kann aufgrund des Fachkräftemangels im Bereich der öffentlichen Verwaltung immer schwerer gedeckt werden“, so Meier. Zwar habe die Stadt versucht, in den Urlaubsmonaten den vollen Service aufrecht zu erhalten, nun sei der Personalmangel aber vor allem im Bürgerservice deutlich spürbar.

Dazu werden vorerst die KfZ-Zulassungsstelle und das Bürgerservicecenter samstags geschlossen bleiben. Dafür sollen freitags zwei zusätzliche Schalter im Bürgerservicecenter eingerichtet werden, die auch ohne Termin Anfragen bearbeiten.

Stadt sucht dringend Mitarbeiter

Außerdem wird ab sofort die Ausländerbehörde mittwochs geschlossen. Auch das Frontoffice ist davon betroffen.

Um den Personalmangel zu beheben, hat die Stadt Potsdam bereits eine Marketingkampagne gestartet und wirbt auf vielen Jobbörsen und auf Social-Media-Kanälen. Auch Werbespots im Radio sowie Anzeigen in der Tram seien geplant. Eine Verwaltungsausbildung ist für eine Bewerbung nicht nötig. Die Stadt Potsdam sieht für diese Bewerber intensive Umschulungen vor, um sie auf die Aufgaben in der Stadtverwaltung vorzubereiten.

Von Lisa Schmierer