Personalmangel in Potsdams Gastronomie: Wirte müssen neue Wege gehen

Die Foodtrucks stehen im Kreis, Künstlerinnen defilieren über den Kutschstallhof am Neuen Markt, die Bässe wummern – doch was aussieht wie ein Volksfest, ist die verzweifelte Personalsuche des Potsdamer XXL-Gastronomen René Dost. Am Montag versucht er, mit Hilfe von „Europas größtem Gastro-Casting“ neue Mitarbeiter zu finden. Längst ist der Fachkräftemangel ein ernsthaftes Problem für die Potsdamer Gastronomielandschaft.

Potsdam: Stellen überall in der Gastronomie frei

Ein Blick in die Job-Portale zeigt: Von der Currywurstbude bis zum Edelrestaurant sind die Wirte auf der Suche nach Mitarbeitern. Ein Babelsberger Lokal sucht eine Küchenhilfe zu elf Euro pro Stunde und bietet 300 Euro Werbeprämie, wenn das Personal neue Kollegen mitbringt. Servicekräfte und Spüler, Köche und Verkäufer können sich die Jobs praktisch aussuchen, zeitgleich haben auf einem Portal unter anderem die Garage Dupont in der Berliner Vorstadt, das Kettencafé Extrablatt in der Brandenburger Straße, die Weiße Flotte, der Franchise-Italiener L’Osteria und die Bäckerei Kamps Stellen ausgeschrieben.

„Ich habe überall inseriert, ich hab so viel versucht“, sagt René Dost am Neuen Markt. 35 Betriebe in 14 Unternehmen gehören zu seiner Holding, der Personalbedarf ist riesig. „Wir haben viele Leute in der Pandemie verloren, die sich umorientiert haben und jetzt im Einzelhandel gelandet sind.“ Mehr als einhundert freie Stellen hat René Dost anzubieten. Auf riesigen pinkfarbenen Schautafeln wirbt er um die potenziellen Bewerber, formuliert Anforderungen und Inhalte der jeweiligen Positionen. Schülerpraktikum, Minijob, Teil- und Vollzeit – alles sei möglich, betont Dost. Auch sucht er in buchstäblich allen Unternehmensbereichen, vom Herd über den Eisstand bis zu Hausmeistern und Bürokräften. „Im Moment könnte ich mich zehnteilen, so groß ist die Not“, sagt er. Ständig stehe er selbst in den Restaurants, „obwohl ich eigentlich vor allem das Unternehmen führen muss.“

Potsdamer City: Backstoltz öffnet oft nur zur Hälfte

René Dost ist keineswegs allein mit den Personalsorgen. Direkt neben dem Kutschstallhof liegt Potsdams einziges Sternerestaurant, das Kochzimmer. Patron Jörg Frankenhäuser veröffentlicht oft mehrmals in der Woche freie Stellen in den sozialen Medien – und zwar mittlerweile erfolgreich. „Wir konnten zuletzt vier neue Kräfte einstellen, davon zwei Auszubildende, was mich besonders freut“, sagt er auf MAZ-Anfrage.

Mathias Isemann, der das Bistro Backstoltz in der Innenstadt betreibt, ist verzweifelter. Sein Café ist zweigeteilt, einen der beiden Gasträume konnte er zuletzt häufig gar nicht öffnen, weil die Kellner fehlen. „Es ist wirklich sehr schwierig, wir finden kein Personal, schon gar nicht mit Erfahrung“, sagt er. Die Einarbeitungszeit sei dann lang, die Frustration hoch. Dabei sucht Isemann nicht einmal zwangsläufig ausgebildete Restaurantfachleute, er hat gute Erfahrung mit Aushilfen und Studierenden. „Wir suchen Servicekräfte mit Erfahrung“, fasst er zusammen. „Ich kann auch nicht genau sagen, woher dieser gravierende Mangel kommt. Sicher hat es viel mit der Pandemie zu tun.“

Veraltetes Bild von der Gastronomie

Kathrin Giedat ist Sozialpädagogin am Potsdamer Berufsbildungswerk, sie hat elf junge Menschen zum Gastro-Casting gebracht, die in der Berufsvorbereitung in der Fachrichtung Ernährung und Hauswirtschaft stecken. „Ich glaube, die lange Zeit nicht familienfreundlichen Arbeitszeiten und die mangelhafte Bezahlung hängen der Gastronomie noch immer nach, obwohl sich vieles schon verändert hat“, sagt sie. Das sieht Christopher Wecker, Chefkoch der von Starkoch Tim Raue und TV-Moderator Günther Jauch betriebenen Villa Kellermann, ganz ähnlich. „Es gibt einige Punkte, warum das Personal fehlt. Eine nicht mehr zeitgemäße Ausbildung und ein falsches Bild in der Öffentlichkeit sowie die langen Arbeitszeiten mit vergleichsweise geringen Gehältern in der Vergangenheit sind einige davon“, sagt er. Es sei schon lange kein Geheimnis mehr, dass in der Gastronomie und Hotellerie ein Umdenken stattfinden müsse.

Die Villa Kellermann schaltet auf einer Litfaßsäule Werbung auf der Suche nach Angestellten. Quelle: Julius Frick

Auch die Villa Kellermann setzt auf unorthodoxe Werbung in eigener Sache, sie schaltet Anzeigen im Stil von „Wer wird Millionär“, um zu zeigen, dass dieses Umdenken im eigenen Haus längst stattgefunden hat. Work-Life-Balance, Planungssicherheit, gute Bezahlung: Wecker und Raue wissen längst, dass sie als Arbeitgeber sich im Wettbewerb um die Mitarbeiter befinden.

René Dost, der am Neuen Markt zum Casting geladen hat, bietet neuen Mitarbeitern unter anderem vierstellige Prämien, Unterstützung bei Führerschein und Wohnungen und ein „überdurchschnittliches Gehalt“, wie er sagt. „Wir wollen hier zeigen, dass wir ein cooler Arbeitgeber sind“, sagt Dost und weist auf einen Button, den seine Mitarbeiter tragen. Die Aufschrift: „Gig – Gastro ist geil.“ Ob die Botschaft ankommt? Zum Abschluss des Tages zeigt sich der XXL-Gastronom zufrieden. „Wir haben tolle Leute hiergehabt, die wir abholen konnten“, sagt er. Im Herbst werde er die Aktion wiederholen.

Von Saskia Kirf