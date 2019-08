Potsdam

Das Rathaus spart mit unbesetzten Stellen Personalausgaben in Millionenhöhe. Der Betrag hat sich den letzten drei Jahren mehr als vervierfacht. 2018 wurden nach Angaben von Rathaussprecherin Juliane Güldner rund 4,2 Millionen Euro weniger ausgegeben als im Haushalt für Personalausgaben bereitgestellt war, das entspreche etwa 3,5 Prozent der Plansumme. Im Vergleich zum Vorjahr hatte sich der eingesparte Betrag fast verdoppelt.

Denn schon 2017 wurden 2,5 Millionen Euro weniger als vorgesehen für das Personal gezahlt, was einem Anteil von 2,1 Prozent der Plansumme entspricht. 2016 hingegen lag der eingesparte Betrag laut Güldner noch im sechsstelligen Bereich: Die damals 0,9 Millionen Euro entsprachen 0,84 Prozent der geplanten Personalausgaben.

Zu Buche schlagen in der Rechnung unbesetzte Personalstellen, aber auch Mitarbeiter, deren Entgeltfortzahlung nach mehr als sechswöchiger Krankschreibung von den Kassen übernommen wird. Für 2018 rechnete die Kämmerei zwischenzeitlich sogar noch mit einem deutlich höheren „Minderaufwand“ im Zusammenhang mit freien Stellen.

Nach einem im Finanzausschuss vorgestellten Bericht zum Stand des Haushaltsvollzuges mit dem 30. September 2018 als Stichtag war in einer Prognose für 2018 von neun Millionen Euro Minderaufwand bei durchschnittlich fast knapp 7,2 Prozent unbesetzten Stellen und weiteren drei Millionen Euro durch den Entfall von Lohnfortzahlung wegen längerer Krankheit bei rund 2,2 Prozent aller Mitarbeiter die Rede.

Die eingesparten Mittel sind laut Sprecherin Güldner „in den jeweiligen Haushaltsjahren dem Gesamthaushalt zugeführt worden“. Sie schlagen damit quasi als außerplanmäßige Einnahmen zu Buche, die für andere Zwecke oder auch zur Schuldentilgung eingesetzt werden können.

Personalprobleme im Rathaus haben in den vergangenen Monaten immer wieder für politischen Zündstoff gesorgt. Nach dem jüngsten Personalbericht des Rathauses entsprach die „Summe des Ausfalls von Personalkapazität aufgrund von Arbeitsunfähigkeit ... rund zehn Prozent unserer gesamten Kapazitäten“.

Allein in den ersten neun Monaten 2018 gingen der Verwaltung mit ihren damals rund 2200 Mitarbeitern „durch Krankmeldungen 40.374 Arbeitstage verloren“, so der Bericht zum Stand des Haushaltsvollzuges bis zum 30. September 2018, der anschließend in Jahre umrechnet: bei 220 Arbeitstagen pro Mitarbeiter sei „also in den ersten drei Quartalen Arbeitszeit von etwa 183 Jahres-Mitarbeitenden verloren“ gegangen.

Hinzu kommen die unbesetzten Stellen. Gerade hat die Verwaltung auf unabhängige Anfragen von CDU und Anderen mitgeteilt, dass in dem wichtigen Fachbereich E-Government Mitte April mit 42 von 62 gerade ein Drittel der verfügbaren Stellen besetzt waren.

Zeitweise waren im zweiten Quartal 230 Stellen unbesetzt, wie Rathaus-Sprecherin Güldner jetzt auf MAZ-Anfrage bestätigte. Damit war mehr als jede zehnte Stelle unbesetzt. Den Krankenstand hinzugerechnet, fehlten in der Verwaltung 20 Prozent aller Mitarbeiter.

Ungeachtet der zahlreichen Vakanzen haben die Stadtverordneten mit dem Nachtragshaushalt zum 1. Juli noch für dieses Jahr rund vier Millionen Euro zusätzlich für weitere 121 Stellen freigegeben, um den Anforderungen der wachsenden Stadt gerecht werden zu können.

Die Anzahl unbesetzter Stellen im Rathaus wuchs damit sprunghaft von 187 am 30. Juni auf 308 am 1. Juli, der prozentuale Anteil unbesetzter Stellen schnellte über Nacht von 8,37 auf 13,1 Prozent.

Abhilfe konnte mit dem Zusatz-Stellenprogramm bisher kaum geschaffen werden. Laut Rathaussprecherin Güldner konnten im ersten Monat gerade sieben Stellen besetzt werden.

