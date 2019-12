Peta gegen Stopfleber im „Juliette“

Innenstadt

Die Tierschutzorganisation Peta hat nach dem Restaurant in der Villa Kellermann jetzt das renommierte „Juliette“ in der Potsdamer Innenstadt angezählt. Auch hier fordern die Aktivisten, die Stopfleber – auch Foie gras genannt – von der Speisekarte zu nehmen. Beim Restaurant von Starkoch Tim Raue in der Villa Kellermann war Peta damit bereits erfolgreich. Die Organisation macht darauf aufmerksam, dass die Herstellung für Gänse und Enten so grausam ist, dass sie in Deutschland verboten wurde. Die Tiere würden zwei- bis dreimal täglich mit einem Schlauch oder Rohr, das ihnen gewaltsam in die Speiseröhre gestoßen wird, mit fettreichem Getreidebrei „gestopft“. Man habe das „Juliette“ in der vergangenen Woche angeschrieben und dem Restaurant ein neues Video aus Frankreich weitergeleitet, das die Grausamkeit der Stopfleberproduktion zeigt. Im Juliette hieß es auf Anfrage, man wolle den Brief offiziell nicht kommentieren.

Das Juliette ist ein französisches Restaurant. Frankreich ist der größte Stopfleberproduzent der EU.

Von MAZonline