Die Tierrechtsorganisation Peta macht gegen das Sezieren von Tieren an der Universität Potsdam mobil. Studierende des Studiengangs Biowissenschaften seien „entgegen ihren ethischen Werten gezwungen, im Rahmen ihrer Ausbildung Tiere zu sezieren“, schreibt Peta in einer Mitteilung. Die Tierschützer hätten daher an den Dekan der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät und an Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) geschrieben. Letztere habe man gebeten, Studierende, die dies wünschen, eine Wahl zwischen Sezieren und anderen Lernmethoden zu geben.

„Die Studierenden haben sich direkt an uns gewandt, mit der Bitte um Hilfestellung“, begründet Sabrina Engel, Fachreferentin für Tierversuche bei Peta die eindringliche Formulierung des Schreibens. Direkten Kontakt hätten zwei Studierende gesucht. „Es sollen aber noch mehr sein, die Probleme haben“, sagt Engel. „Man braucht ja auch schon etwas Mut dazu, etwas zu sagen.“

Konkret sei es den Studierenden darum gegangen, dass sie im Rahmen des Studiums Schaben, Flusskrebse und Regenwürmer, aber auch Mäuse zerschneiden müssen. Im Brief an die Hochschule bittet Peta darum, betroffene Studierende von solchen Methoden freizustellen, Brandenburgs Bildungsministerin Ernst wiederum solle einen Freistellungsparagrafen anregen, der auch andere Studienmethoden im Fach ermögliche.

In neun Bundesländern, darunter Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Thüringen könnten Studierende beantragen, sich von sogenannten „tierverbrauchenden“ Handlungen befreien zu lassen, wenn tierfreie Alternativen zur Verfügung stehen. „Biologisches Wissen kann problemlos vermittelt werden, ohne dafür Tiere zu töten und zu verstümmeln“, sagt Engel, die selbst Biotechnologin ist. Gerade junge Biowissenschaftler setzten sich immer mehr für tierversuchsfreie Forschung ein.

Der Dekan der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät, Helmut Elsenbeer, ist bisher keineswegs gewillt, die Ausbildung bei den Biowissenschaften wegen des Peta-Einspruchs zu ändern. Die Rechtskonformität der inhaltlichen Gestaltung sei von übergeordneten Stellen geprüft worden.

„Dass der angesprochene Studiengang noch nie und auch nicht von studentischer Seite in einem zuständigen universitären Gremium auf den Prüfstand gestellt wurde, spricht sowohl für seine fachliche und didaktische Qualität als auch für seine nachhaltige Akzeptanz“, sagt Elsenbeer auf MAZ-Anfrage.

Damit wird sich die Tierrechtsorganisation zunächst begnügen müssen. Eine rechtliche Handhabe gegen die Sezierung von Tieren an der Uni Potsdam hat Peta nämlich nicht, wie auch Tierversuchsreferentin Engel feststellt.

Von Rüdiger Braun