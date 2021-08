Potsdam

Seit 2018 veranstaltet die Deutsche Entertainment AG (DEAG) die Potsdamer Schlössernacht, namentlich mit ihrem Unternehmen „Theater im Park“. Peter Schwenkow (67) ist Vorstandsvorsitzender des europaweit tätigen Konzertveranstalters und blickt im Interview auf das Modellprojekt Schlössernacht und die Pandemie-Verluste der Veranstaltungsbranche.

Wie herausfordernd war es, das Modellprojekt Schlössernacht unter Corona-Bedingungen zu planen?

Peter Schwenkow: Im Grunde genommen ist alles wie immer, außer dass wir die Besucher im Vorfeld eben auf die 3G-Regel hingewiesen haben und entsprechend am Einlass kontrollieren, ob sie geimpft, genesen oder getestet sind. Wir hatten den Test für das Modellprojekt Schlössernacht bereits am 26. Juni mit den Berliner Philharmonikern in der Waldbühne und das hat sehr gut funktioniert. Nach unserem Eindruck gewöhnt sich das Publikum schneller an die Regeln, als die, die sie erlassen. Mit dem Modellprojekt wollen wir ja vor allem auch Erfahrungen sammeln und dürfen jetzt beim nächsten Konzert der Philharmoniker in der Waldbühne zum Beispiel schon 10.000 anstatt 6000 Plätze vergeben. Wir pirschen uns also langsam heran.

Besucher wieder an Veranstaltungen gewöhnen

Wie rechnet sich die Schlössernacht, wenn nur die Hälfte der Besucher kommen darf?

Sie rechnet sich, weil wir Hilfe durch das Sofortprogramm Neustart Kultur des Bundes bekommen haben. Dadurch kommen wir am Ende auf eine schwarze Null. Denn das Programm für die Schlössernacht haben wir ja im Gegenzug nicht heruntergefahren. Es geht ja aber auch darum, die Besucher an diese Form der Veranstaltungen zu gewöhnen.

Wie geht es der Veranstaltungsbranche aus Ihrer Sicht gerade?

Ich glaube, es geht ihr nach wie vor ziemlich schlecht. Tatsache ist, wir haben als Erste zugemacht und sind immer noch nicht auf. Wir sind jetzt in Summe bei 18 Monaten „Berufsverbot“ und es geht sehr langsam voran. Die Nachfrage des Publikums ist ungebrochen. Große Sorgen macht uns aber, dass wir immer mehr Dienstleister der Branche verlieren. Das betrifft all diejenigen, die etwa hinter Ton, Technik und Licht stecken. Wenn diese Leute so lange nicht arbeiten können, gehen sie in ihre alten oder in andere Berufe und der Schock sitzt tief. Wir blicken im kommenden Jahr auf überproportional viele Veranstaltungen, aber es fehlt Personal und auch Material.

Hoffnung auf 3G-Regel auch im Herbst

Mit welchen Gedanken blicken Sie auf den Herbst und eventuelle Regel-Verschärfungen?

Wenn sich die Politik daran hält, was sie verspricht, und kein weiterer Lockdown kommt, dann denke ich, kommen wir mit der 3G-Regel durch. Sie könnte vielleicht auf 2G reduziert werden, womit nur noch Geimpfte oder Genesene Zutritt zu Veranstaltungen bekämen. Aber man muss auch sehen: Die Infektionszahlen mögen jetzt zwar steigen, aber es werden auch immer mehr Geimpfte und die Hospitalitäts- und Mortalitätsrate ist viel niedriger als noch vor einem Jahr.

Blicken wir noch weiter in die Zukunft: Laufen die Planungen für die Schlössernacht 2022 schon?

Ja. Ich denke, mit den meisten Dingen sind wir jetzt in gutem Fahrwasser, auch was die Veranstaltungen betrifft. Wir können optimistisch sein.

Von Luise Fröhlich