Babelsberg

Die Onlinepetition für eine Aufhebung der Schließzeiten des Babelsberger Parks hat 1966 Unterstützer gefunden. Die Listen mit den Unterschriften sollen am Dienstag an Pete Heuer (SPD) als Vorsitzendem der Stadtverordnetenversammlung übergeben werden, wie Initiator Matthias Gerlach am Pfingstmontag mitteilte. Die Petition wurde erstellt, nachdem die Schlösserstiftung Zäune reparierte oder erneuerte, um das nächtliche Betreten des Parks zu verhindern.

„Dass Hunderten von Anwohnern verwehrt wird, ihren morgendlichen Weg zur Arbeit zu bestreiten oder sich vor dem Dienst sportlich zu betätigen oder ihren Hund auszuführen, erachten wir für unvertretbare Einschränkungen der individuellen Bedürfnisse“, schreibt Gerlach. „Unser Ziel ist es, ernst genommen und bei der Lösungsfindung gehört zu werden, denn der Park ist allgemeines Kulturgut und offen zu halten“, so Gerlach.

Als ersten Erfolg seiner Petition wertet er, dass der darin enthaltene Aufruf zur Müllbeseitigung dazu geführt habe, dass sich eine Gruppe gebildet hat, die sich nun regelmäßig sonntags 10 Uhr zur Säuberung des Parks trifft.

Von MAZonline/pede