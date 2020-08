Innenstadt

In der Potsdamer Innenstadt am Ufer der Langen Brücke ist es am späten Samstagabend zu einem heftigen verbalen Streit zwischen zwei Gruppen von Jugendlichen gekommen. Eine 15-Jährige zog daraufhin Pfefferspray und sprühte damit in die andere Gruppe hinein. Hierbei wurden fünf Jugendliche im Alter von 16 bis 19 Jahren verletzt. Sie mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Täterin wurde vor Ort von der Polizei festgenommen und dann an ihre Eltern übergeben. Sie muss sich jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

