Phöben

Die Vox-Coaching-Doku „Die Pferdeprofis“ hat sie bekannt gemacht, nun kommt sie mit ihrer Live-Show ins Pferdedorf Phöben ( Potsdam-Mittelmark): Katja Schnabel, 36, Pferdetrainerin aus Buckow in der Märkischen Schweiz. Mit der MAZ hat sie vorab über ihren Beruf als Pferdeprofi und die Frage gesprochen, was gut und was schlecht läuft zwischen Ross und Reiter.

Warum braucht es heutzutage Pferdeprofis wie Sie?

Katja Schnabel: Ganz einfach: Heute hat jeder Hinz und Kunz ein Pferd. Früher waren Pferde Luxusgut und Überlebensobjekt. Man brauchte sie zur Fortbewegung, Futterbeschaffung, für Arztfahrten, Postgänge, Ländereroberungen. Es arbeiteten also vorrangig Menschen mit Pferden, die mit den Tieren aufgewachsen sind und wussten, wie man mit ihnen umgeht. Meist sogar über Generationen. Dieses Wissen ist verloren gegangen. Heute gibt es viele Späteinsteiger, die den Umgang mit Pferden erst lernen müssen – und auf diesem Weg oft einen hohen Pferdeverschleiß haben. Als Pferdeprofi helfe ich den Menschen beim artgerechten Umgang mit ihrem Pferd.

Erklären Sie mal einem Laien, was Sie als Pferdeprofi genau tun.

Als Pferdeprofi verbringe ich den ganzen Tag mit Pferden. Ich nehme Trainingspferde auf, um sie zu zuverlässigen Freizeitpartnern auszubilden oder weiter zu fördern, weil dafür der Erfahrungsschatz des Besitzers oft nicht ausreicht. Ich fahre raus zum Training mit Mensch und Pferd, gebe Lehrgänge, helfe, wenn das Pferd nicht auf den Anhänger gehen will oder sich auf der Weide nicht mehr einfangen lässt. Außerdem kümmere ich mich um viele Pferde, die so schwerwiegende Probleme haben, dass der Besitzer sie nicht mehr handeln kann.

Die Brandenburgerin Katja Schnabel träumte schon als Teenager davon, beruflich mit Pferden zu arbeiten. Quelle: privat

Wie sind Sie zum Pferdeprofi geworden?

Ich hab schon als Teenie davon geträumt, beruflich mit Pferden zu arbeiten. Und daran habe ich die letzten 20 Jahre sehr hart gearbeitet. Obwohl mir alle immer sagten, ich solle doch was Vernünftiges lernen, habe ich immer nur stur meine Pferdesache verfolgt. Jetzt bin froh darüber, dass ich so doof, stur und naiv war. Auch wenn das körperlich ein durchaus harter Job ist und ich oft von montags bis sonntags arbeite.

Was sind die häufigsten Probleme, die Ihnen in Ihrem Job begegnen?

Puuuh, das ist eine schwierige Frage. Oft geht es um Misskommunikation zwischen Pferd und Mensch, also dem Fluchttier und dem Raubtier. Man muss als Mensch sein Handwerk verstehen, von der Pike auf lernen, so wie jede Kunst. Denn Kunst kommt von Können und Reiten sowie mit Pferden umgehen, muss man können, also lernen.

Was sind die häufigsten Fehler, die Menschen im Umgang mit Ihren Pferden machen?

Die Menschen vermenschlichen ihre Pferde viel zu sehr. Pferde agieren und reagieren aus Instinkten und Reflexen heraus – und eben nicht wie der Mensch, der überlegt, nachdenkt, Möglichkeiten abwägt. Wenn man dies bedenkt und lernt, zu denken wie ein Pferd, wird der Umgang mit diesem riesigen kraftvollen Fluchttier eigentlich ziemlich leicht. Pferde sind von Natur aus interessiert und friedfertig, gesellige Wesen, die sich nach einem klaren, täglich immer gleichen Ablauf sehnen und jede Art von Stress, Kampf und Auseinandersetzungen vermeiden wollen. Ausnahme: Ein großer starker dreijähriger Hengst, der seine eigene Stutenherde haben möchte und die erstmal stressreich und schmerzvoll erkämpfen muss.

Zauberei? Katja Schnabel beherrscht die Sprache der Pferde. Quelle: privat

Und was sind die häufigsten Fehler in der direkten Kommunikation?

Körpersprache ist ein wichtiges Thema. Denn Pferde sind Körpersprache-Spezialisten und erkennen jede kleine Veränderung. Sie können den Menschen anhand seiner Energie und seiner Stimmung lesen. Daher müsste der Mensch viel bewusster mit seinem Körper umgehen und diesen vor allem auch einsetzen. Stattdessen benutzt er am häufigsten Worte und quatscht sein Pferd zu sehr zu. Mit Worten können sie nichts anfangen. Der Mensch muss also lernen, auch mal den Schnabel zu halten.

Welches Pferd aus Ihrer Zeit als Pferdeprofi ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?

Ohjeee, das kann ich gar nicht mehr genau sagen. Ich hatte mittlerweile so viele Pferde in der Hand. Sie alle waren toll und gleichzeitig krass auf ihre Art. Mit vielen habe ich mich sehr angefreundet, weil ich jeden Tag mit ihnen zusammen bin. Am meisten beeindruckt es mich, wie schnell die Pferde andocken, wenn sie merken, dass auf einmal vom Menschen am Ende des Strickes klare Führung und Sicherheit kommt – und zwar die ängstlichen genau wie die selbstbewussten, charakterstarken Pferdeseelen. Die drei krassesten Exemplare überhaupt habe ich tatsächlich behalten. Genauer gesagt, sind sie bei mir hängengeblieben, da ich mich mit ihnen gut verstand. Ich kann mit ihren irreparablen Macken umgehen.

Immer wieder ist auch von Gewalt im Pferdesport zu hören. Wie sieht die aus?

Gewalt im Pferdesport gibt es leider. Und die ist so präsent wie eh und je. Pferde werden gewaltvoll über ihre eigene Leistungsgrenze gebracht. Aus Angst vor noch mehr Qual und Schmerz lassen sie das mit sich machen. Die Pferdesportszene ist groß und sehr breit gefächert. Überall auf der Welt. In jeder Sparte. Egal ob es der Rennsport ist, der Reitsport, die Islandpferdeszene, die Gangpferdeszene, die Westernreiter. Das Pferd ist oft nur als Spaßfaktor für den Menschen da, der damit sein eigenes Ego befriedigen möchte. Der Verlierer ist da leider das Pferd. Es gibt definitiv auch Pferdesportler, die ihren Job sehr gut machen und aus besten Wissen und Gewissen heraus mit den Tieren arbeiten und so eine krasse Leistungssteigerung erreichen. Die Mehrheit ist das aber leider, leider nicht.

Katja Schnabel arbeiten mit den Pferden vom Boden und vom Sattel aus. Quelle: privat

Viele Reiter wünschen sich vollkommene Harmonie mit Ihrem Pferd. Wie erreicht man die?

Vollkommene Harmonie, ist die überhaupt möglich? Ich glaube nicht. Der Mensch ist nun mal kein Pferd und umgekehrt. Wir können aber versuchen, unsere Sache so gut wie möglich zu machen und uns dieser Harmonie versuchen zu nähern. Das heißt Bildung, Bildung, Bildung und sein Gefühl schulen. Lehrgänge besuchen, Reitunterricht nehmen und vielen verschiedenen Trainern über die Schulter schauen. Das ist und bleibt ein lebenslanger Lernprozess – zu denken wie ein Pferd!

Was wünscht sich ein Pferd von „seinem“ Menschen?

Ein Pferd wünscht sich Klarheit und Regelmäßigkeit. Es kennt keine Stimmungsschwankungen, kein „Heute so und morgen so“. Pferde brauchen Fairness, klare, immer gleiche Regeln und einen Job, den sie auch schaffen. Und das ist eben eher individuell. Zum Leben brauchen Pferde große Flächen, wo sie sich bewegen können. Boxenhaltung halte ich nur in Ausnahmefällen und über Nacht für sinnvoll. Pferde hassen ständige Ortswechsel und immer wieder neue Pferde in der Herde. In der Wildnis bleibt eine Herde ein Leben lang zusammen, nur die jungen Hengste und Stute verlassen die Gruppe, um eine eigenen Herde gründen. Training und Ausbildung wiederum können nicht abwechslungsreich genug sein, um ein Pferd vielseitig zu fördern und es zu einem sicheren Reitpferd auszubilden.

Können auch Pferde psychisch krank werden? Und wie therapiert man ein Pferd?

Pferde leiden vor allem psychisch. Man muss erst ihre Seele heilen, dann kann man wieder mit Reittechnik an das Pferd kommen. Pferden leiden vor allem, weil sie nicht artgerecht gehalten werden! Sie stehen viel zu viel rum, haben wenig Abwechslung – und das über Jahre. Oft bekommen sie viel zu viel Kraftfutter und werden krank gefüttert. Hinzu kommt: Pferde sind sehr gesellige Tiere, die ohne eine Herde nie überleben würden. Das fühlen sie instinktiv, daher suchen sie automatisch nach Freunde. Wenn sie, kaum dass sie Freunde gefunden haben, schon wieder in einen anderen Stall müssen, weil Frauchen das besser findet, ist das der Horror für ein Pferd. Aber da Pferde sehr anpassungsfähige Wesen sind, kommen sie irgendwie in unserer Welt klar – bis sich irgendwann die kranke Seele auf den Körper ausbreitet. Pferde leiden stumm und das sehr, sehr lange.

In den nächsten Wochen kommen Sie mit Ihrer Live-Show nach Phöben. Was erwartet dort die Zuschauer?

Beim Live-Training erwartet die Zuschauer ein echtes Training mit Pferden und Besitzer im Hier und Jetzt. Ich kenne das jeweilige Pferd-Reiter-Paar noch nicht, deshalb habe ich diese Veranstaltung „Blind Date“ genannt. Es ist alles echt und ich konnte nichts vorher einstudieren mit den Tieren. Es werden drei bis vier Pferde sein, die ich einmal vormittags und einmal nachmittags trainiere. Die Themen dieser Trainings werden abwechslungsreich sein.

Hinweis: Katja Schnabels geplanter Auftritt in Phöben musste kurzfristig ausfallen. Sie hat aber angekündigt, dass es einen Nachholtermin gibt. Sie werde das Datum zeitnah auf ihrer Facebookseite bekanntgeben, versichert sie.

Interview: Anna Sprockhoff

Von Anna Sprockhoff