Die von der Landesregierung beschlossenen Lockerungen der Corona-Maßnahmen am Pfingstwochenende rücken für Potsdam in den Bereich des Möglichen: Am Freitag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) 27 neue Corona-Fälle in der Landeshauptstadt. Insgesamt haben sich in Potsdam seit Beginn der Pandemie 6863 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt.

Inzidenz lag wochenlang über 100

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam lag am Freitag bei 86,0 (Vortag: 102,6). Damit liegt der Inzidenzwert zum ersten Mal seit vier Wochen unter 100 – und zum ersten Mal seit der Einführung der sogenannten Bundesnotbremse, die deutschlandweit die gleichen Maßnahmen bei Überschreiten des 100er-Grenzwerts auslöst.

Sollte die Inzidenz in den kommenden Tagen unter 100 bleiben, würde die Bundesnotbremse noch vor dem Pfingstwochenende entfallen. Bis dahin gelten in der Landeshauptstadt allerdings weiter die einschlägigen Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen. „Änderungen treten erst ein, wenn der 7-Tage-Inzidenzwert in Potsdam an fünf aufeinander folgenden Werktagen den Wert von 100 unterschreitet. Am übernächsten Tag gelten dann Lockerungen, die ’Bundesnotbremse’ gilt dann nicht mehr“, erklärt die Stadtverwaltung auf ihrer Homepage.

Die vom Land beschlossenen Öffnungen der Außengastronomie und von Kultur- und Sportstätten frühestens am Freitag vor Pfingsten könnten also in Potsdam grundsätzlich greifen. Mit dem Absinken der Inzidenz sieben Tage vor diesem Stichtag hat die Landeshauptstadt die erste Voraussetzung erfüllt. Nun muss die Inzidenz stabil unter 100 bleiben, um Ende nächster Woche die ersehnten Lockerungen auszulösen.

Lage an Schulen und Kitas gleichbleibend schlecht

An den Schulen und Kitas in der Landeshauptstadt ist das Infektionsgeschehen beinahe unverändert. 57 Kinder und Jugendliche und neun Mitarbeiter wurden positiv getestet. Knapp 800 Kinder und Jugendliche sowie 84 Lehrer und Erzieher befinden sich als Kontaktpersonen ersten Grades in Quarantäne.

Bei Kindern und Jugendlichen in Potsdam lag die Inzidenz in dieser Woche deutlich höher als auf Landes- oder Bundesebene. Bei Kindern bis vier Jahren wurde in der Stadt ein Wert von 137 ermittelt, in Brandenburg und in ganz Deutschland lag der Wert bei 57 beziehungsweise 88. Menschen zwischen 60 und 79 Jahren stecken sich hingegen in Potsdam seltener an als im Rest der Republik.

Von Saskia Kirf