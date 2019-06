Potsdam

Nach dem Unwetter am Donnerstag soll das Pfingstwochenende wieder warm und sonnig werden – der Radtour ins Grüne oder dem Grillen mit Freunden steht also nichts im Wege. In der Landeshauptstadt es gibt aber auch noch jede Menge andere Dinge zu erleben. Hier sind unsere Tipps:

Musikfestspiele

Die am Sonnabend startenden Musikfestspiele Potsdam Sanssouci sind ein Festival mit Musik aus Mittelalter, Renaissance, Barock, Klassik und Romantik, aber auch Jazz, Weltmusik und Neue Musik sind hier zu hören. Insgesamt gibt es 80 Veranstaltungen, unter anderem im Schloss Sanssouci, im Nikolaisaal und im Schloss Babelsberg.

In diesem Jahr eröffnet das Festival in Potsdams Historischer Mitte: Beim Eröffnungskonzert in der Nikolaikirche (19.30 Uhr, Tickets ab 15 Euro) gibt es Musik von Henry Purcell und Luciano Berio. Um 21.30 Uhr steigt für alle das Eröffnungsfest am Alten Markt (Eintritt frei): Jürgen Grözinger von der „Yellow Lounge“, ein Veranstaltungsmix zwischen Clubsound und Klassik, legt auf, es gibt Kulinarisches und Getränke.

Ritterfest

Das beliebte Ritterfest lädt kleine und große Besucher von Sonnabend bis Montag auf eine historische Zeitreise ein. Die Besucher erwartet ein Spektakel mit historischem Markt, Märcheninszenierungen, Ponyreiten, Schaukämpfern, Zauberer, Akrobaten und Feuershow.

Zu bestaunen sind berittene Bogenschützen, Wikingerschiffe, mehrere große Belagerungsmaschinen und ein großes hölzernes Wasserrad, das die Schmiedehämmer einer Glückstalerschmiede antreibt. Dazu erklingt Musik der Mittelalter-Bands Cocolorus Diaboli und Satolstelamanderfanz sowie Weltmusik von Soul O`Henri.

8.-10. Juni, täglich ab 10 Uhr, Großer Wiesenpark im Volkspark Potsdam, Pappelallee 4, Eintritt 7 Euro, Kinder (7-16) drei Euro, bis 6 Jahre frei

Fontane-Ausstellung

Die Ausstellung „Bilder und Geschichten“ über Entstehung und Wirkung von Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ ist seit Donnerstag im Potsdamer Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte zu sehen. Mit bisher nicht öffentlich gezeigten Exponaten gibt sie einen Einblick in Fontanes Arbeitsweise.

Die Besucher erleben, wie er aus seinen Begegnungen mit Menschen, aus Landschaftseindrücken, aus Betrachtung von Kulturdenkmälern, aus Memoiren, Anekedoten, Sagen, Kirchenbüchern und Adelschroniken ein Bild von Brandenburg zusammensetzt, das noch heute lebendig ist. Fontane kommt dem Besucher nahe: als Reisender, als Geschichtensammler und Arrangeur, als Erzähler und als Texthandwerker bei der Arbeit an seinen Geschichten über die Mark Brandenburg.

Di-Do 10-17 Uhr, Fr-So 10-18 Uhr, Am Neuen Markt 9, Potsdam, Eintritt 7 (erm. 5) Euro

Ultrash-Festival

Hinter dem zweitägigen Festival im Freiland verbirgt sich eine Kooperation von Ultrá (Babelsberg) und RASH (Red and Anarchist Skinheads Berlin/Brandenburg). Selbst erklärtes Ziel der Veranstalter ist es, zu zeigen, „dass Ultras und Skinheads nicht nur rechtsradikale Schlägerbanden oder alkoholisierte Pöbelmobs sind“ sowie „rassistische, faschistische, sexistische und chauvinistische Auswüchse zu bekämpfen“. Alle Fans der gepflegten Punkmusik sind hier richtig, das Programm gibt es hier.

7. und 8. Juni, Fr ab 20 Uhr, Sa ab 16 Uhr, Freiland, Friedrich-Engels-Straße 22, Potsdam

Pfingstberg-Fest

Wenn das nicht mal das passende Fest für Pfingsten ist: Das Belvedere auf dem Pfingstberg begeht am Pfingstmontag das 30. Jubiläum des Pfingstbergfestes. Gefeiert wird mit einem Mix aus Musik, Theater und Performances. Eine Ausstellung im Pomonatempel zeigt, wie der Pfingstberg über Jahrhunderte von Winzern, Bauherren und Königlichen gestaltet wurde, außerdem soll es ein Zeitzeugengespräch zur Geschichte des Ortes geben. Auch die Kleinen kommen beim Kinderschminken und Musik-Theater auf ihre Kosten.

10. Juni, 15 bis 21 Uhr, Gartenanlage am Pfingstberg, Eintritt frei, ins Belvedere 4,50 (erm. 3,50) Euro

Ausstellung „Fan.Tastic Females“ im Rechenzentrum

Noch bis Dienstag gastiert die Wanderausstellung „Fan.Tastic Females“ im Rechenzentrum, die 90 weibliche Fußballfans porträtiert. Sie nimmt die in den Blick, die zum Fußball dazugehören und die trotzdem immer noch unterrepräsentiert sind. „Frauen müssen sich im Fußball immer wieder Nischen suchen“, sagt Barbara Paech. Die Potsdamerin hat die Ausstellung mit zwei anderen Frauen unter dem Dach des Fan-Netzwerks Football Supporters Europe ins Leben gerufen – und sie hat bei der Recherche Frauen getroffen, die kreativ werden mussten um ihre Liebe zum Fußball leben zu können.

Die Videointerviews der Porträtierten können Besucher über einen QR-Code in der Ausstellung auf ihrem Handy anschauen. Kopfhörer sollten deswegen mitgebracht werden. Gegen eine Spende gibt es einen eigenen Code, der es ermöglicht, die Videos zu Hause weiter zu gucken. Die Ausstellung kann noch bis Dienstag im Rechenzentrum besucht werden. Am Samstag ist sie von 13 bis 15 Uhr geöffnet. Dann sind auch Führungen mit Barbara Paech möglich. Am Montag ist sie von 17 bis 20 Uhr, am Dienstag von 15 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

