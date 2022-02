Potsdam

Der Pflegermangel am städtischen Klinikum „Ernst von Bergmann“ ist vorerst nur mit ausländischem Personal ausgleichbar. Nachdem man schon im vergangenen Jahr 72 Vollzeitkräfte gewinnen konnte, stehen derzeit 35 ausgebildete Pfleger in einer siebenmonatigen Anpassung, die meisten kommen aus der Ukraine. Wie Klinik-Geschäftsführer Hans-Ulrich Schmidt der MAZ am Mittwoch sagte, sind weitere 21 Pflegekräfte von den Philippinen die nächste Verstärkung, mit der man bis zum Herbst den Kräftebedarf erfüllen können will.

„Wir machen allen ein Job-Angebot“, sagte Schmidt, „wir wollen sie ja bei uns halten und tun dafür, was wir können.“ Nach einer Interims-Unterbringung im Schwestern-Heim, wo es auch Zwei-Zimmer-Appartements gibt, suche man zusammen mit der Pro Potsdam Wohnungen in der Stadt, biete Job-Tickets für den Nahverkehr und eine Reihe sogenannter Benefits an, wie die Klinik-Kita, Sportangebote, Wochenend-Parkplätze und Mitarbeiterpreise für Medikamente. Pflege-Chefin Gundula Schiewe verweist auf Möglichkeiten, den Pflegeberuf zu erweitern durch Fortbildung und Spezialisierung; auch ein Studium könne folgen.

In der Frühchenabteilung der Kinderklinik des Ernst-von-Bergmann-Klinikums in Potsdam Quelle: Filmbüro Potsdam / Screenhot: EvB

Neue Wege in der Personalgewinnung geht man mit der Kinderklinik, wo derzeit zehn bis 15 Pfleger fehlen. Das Filmbüro Potsdam hat einen Imagefilm über die Arbeit in der Kindernotaufnahme, der Frühchen-Abteilung und der Station gedreht. Unter Regie von Wolfgang Dümcke haben die Dokufilmer dem Klinikpersonal direkt und ungeschönt über die Schulter geschaut. So erlebt man eine Entbindung mit und die aufwendige Pflege von extrem früh geborenen Babys, die nicht nur von diverser Technik abhängig sind, sondern auch von der Geduld und Fürsorge der Pflegenden. Diese sitzen dann auch mal aufgereiht vor einer Gerätewand, auf dem Schoß einen mit Schläuchen und Kabeln verbundenen Säugling und füttern das Neugeborene mit der Flasche. Eine Schwester spricht unmittelbar nach einer Geburt von einem „Privileg: „Man darf der Zweite sein, der das Kind willkommen heißt.“

Angelique Koch ist erst seit einem Monat ausgebildete Kinderkrankenschwester: „Ich merke von Tag zu Tag, dass es genau der Job ist, den ich machen möchte. Man kümmert sich noch mal ganz anders um Kinder als um Erwachsene.“ Sie könne mit den Kindern auch herumalbern und fühle sich ein Stück weit selbst noch als Kind.

In der Notaufnahme werden Kinder mit Verletzungen versorgt: Ein Mädchen ist auf der Treppe gefallen, hat sich die Lippe aufgeschlagen. Das wird genäht, unter lokaler Betäubung: Man hört das Mädchen weinen, sieht ihre Füße zappeln, während der Papa ihre Hand hält und die Pflegerin beruhigend auf sie einredet. Einem Jungen wird Blut abgenommen – Routine auf jeder Station, aber ein Extremerlebnis für den Kleinen, der jammert und mit weiten Augen sieht, wie sein Blut ins Röhrchen fließt. Man leidet mit ihm – nicht nur, wenn man selber Vater oder Mutter ist.

„Es gab von uns keine Vorgaben, kein Drehbuch, keine Kontrolle“, versichert Klinikum-Geschäftsführer Schmidt: „Die Leute haben ehrlich gesagt, was sie denken über den Beruf. Das ist einfach ein toller Job, über den oft zu schlecht geredet wird.“ Man wolle die Möglichkeiten des Berufes zeigen und die Freude, die er bringen kann. Die Kinder- und Jugendklinik sei immerhin ein „eigenes Krankenhaus im großen Krankenhaus“.

Mit dem Film will man verstärkt auf Berufsbildungsmessen gehen. Pressesprecherin Damaris Hunsmann kündigt an, dass er Schulen angeboten wird für Projekttage: „Dann würden wir eine Fachkraft mitschicken, damit Fragen aus erster Hand beantwortet werden.“

Ähnliche Videos sollen Schmidt zufolge auch andere Stationen des Klinikums vorstellen, die andere Gegebenheiten haben. Dass der Gesetzgeber die Pflegeausbildung des Kinder-, des Erwachsenen- und des Alten-Bereiches zusammengefasst hat, macht es in Schmidts Augen schwieriger, Personal zu gewinnen. Erst nach zwei Jahren Ausbildung kann man sich für eine der drei Sparten entscheiden. Jeder Azubis durchläuft alle Einsätze und bekommt eine Rundum-Ausbildung. Schmidt freut sich über die neue Berufswerbung: „Junge Leute reagieren auf soziale Medien. So müssen wir sie erreichen.“

Ab Donnerstag ist der Film auf dem YouTube-Kanal des Klinikums unter zu sehen sein.

