So war „Die Mitwisser“, eine Online-Premiere des Potsdamer Hans-Otto-Theaters

Die Premiere sollte eigentlich am 13. März in der Reithalle in Potsdam stattfinden. Genau an diesem Abend setzte der angeordnete Shutdown ein. Das Hans-Otto-Theater hat sich deshalb entschlossen, einen Mitschnitt der Generalprobe vom 12. März als Online-Premiere zu veröffentlichen. Das Video wurde für das hauseigene Archiv angefertigt und wird aus urheberrechtlichen Gründen nur 24 Stunden im Netz stehen. Die analoge Premiere soll dann in der kommenden Spielzeit stattfinden.

Worum geht es?

Immer mehr Menschen können sich ihr Leben ohne ihren persönlichen Assistenten nicht mehr vorstellen. Der Assistent weiß stets den Weg, hat jede erdenkliche Information parat und speichert auch die Stärken und Schwachpunkte seiner Besitzer. „Die Mitwisser“ handelt also vom dramatischen Verhältnis zwischen Mensch und Maschine.

Wie hat Regisseur Marc Becker den Stoff inszeniert?

Als rustikale Wirtshauskomödie wie einen ollen Schwank von Curt Goetz im Stile von anno dazumal.

Was waren die Höhepunkte der Aufzeichnung?

Überraschend war, dass plötzlich alle Darsteller eine Ukulele zur Hand hatten und miteinander „Über den Wolken“ von Reinhard Mey zupften.

Fazit?

Die dralle Inszenierung passt vielleicht eher in einen Dorfgasthof als auf die Experimentierbühne des Theaters der Landeshauptstadt.

Hier geht es direkt zum Stream, der bis 3. Mai, 19 Uhr, abrufbar ist.

Von Karim Saab