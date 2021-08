Potsdam

Auf Potsdams Dächern liegen größtenteils Schindeln und Teerpappe. Nur selten sind dort Photovoltaik-Anlagen (PV) zur Stromerzeugung aus Sonnenenergie installiert. Auch Solarthermie zur Nutzung der Sonnenenergie für die Heizung ist auf den Gebäuden der Stadt eine Rarität. Das Potenzial für solche klimafreundlichen Energiequellen dagegen ist enorm, wie aus dem sogenannten „Solarportal“ der Stadt hervorgeht.

Solarportal registriert jedes Potsdamer Haus auf PV-Eignung

Unter solar-potsdam.ipsyscon.de wird die Eignung von Häusern zur Nutzung von Photovoltaik, Solarthermie oder Dachbegrünung ermittelt. In einer Kleinen Anfrage, die die Grünen-Fraktion an die Verwaltung gestellt hat, werden die frisch aktualisierten Daten erstmals genannt.

Demnach sind rund vier Millionen Quadratmeter Dachfläche in Potsdam für PV-Anlagen geeignet. Allerdings gibt es eine Reihe von Einschränkungen, die das Potenzial noch einmal schrumpfen lassen – etwa in der Pufferzone des Weltkulturerbes, bei eingetragenen Denkmälern oder bei geltenden Gestaltungssatzungen. Auch statisch ist nicht jedes Dach für die Last einer PV-Anlage geeignet. Realistisch seien demnach 835.000 Quadratmeter der Dächer für PV-Module geeignet, was einer Stromerzeugung von rund 124.500 Megawattstunden im Jahr entspräche. Bei Neubauten bis zum Jahr 2050 wird das Potenzial auf weitere 310.000 Quadratmeter Modulfläche und eine Stromerzeugung von 45.000 Megawattstunden pro Jahr geschätzt.

Strom für 8000 Haushalte

Zum Vergleich: An der Autobahn A10 will der Energieversorger EnBW bei Satzkorn eine große PV-Anlage auf Ackerflächen installieren, die am Ende 657.000 Megawattstunden und den Strom für rund 31.000 Durchschnittshaushalte liefern soll. Wenn das von der Stadt ermittelte realistische Potenzial auf Potsdams Dächern bis 2050 tatsächlich ausgenutzt würde, käme klimafreundlicher Strom für weitere 8.000 Haushalte hinzu.

Auch die Nutzung von Wasserflächen und sogenannten „Floating PV“-Anlagen ist mittlerweile in Potsdam im Gespräch. Der Ortsbeirat Fahrland hat Verwaltung und Stadtwerke vor einigen Wochen um eine Prüfung des Fahrländer Sees für eine schwimmende Photovoltaik-Anlage gebeten. Eine Antwort steht allerdings noch aus.

Diese Anlage auf Hausdächern befindet sich in einer Neubausiedlung in Potsdam. Quelle: Peter Degener

Bislang werden rund 22.000 Megawattstunden durch Solaranlagen in Potsdam erzeugt

Über die schon existierenden PV-Anlagen in Potsdam gibt die Verwaltung in der Kleinen Anfrage ebenfalls Auskunft: Rund acht Prozent der als geeignet ermittelten Dächer sind bereits mit Modulen belegt. Laut Bundesnetzagentur gab es im Juni 2021 597 PV-Anlagen mit insgesamt 22.000 Megawattstunden Leistung. Sie haben etwa vier Prozent des in der gesamten Stadt verbrauchten Stroms erzeugt.

Die städtischen Gesellschaften dürfen als Vorbild für die Nutzung der Potenziale für Photovoltaik gelten. Auf Nachfrage erklärt die Pro Potsdam, dass bei allen Projekten im Vorfeld geprüft werde, „ ob und wie regenerative Energien genutzt werden können und welche Art der Dachnutzung vorgesehen ist.“ Beim Bauprojekt am einstigen Tramdepot in der Heinrich-Mann-Allee werden demnach Photovoltaik-Anlagen auf 50 Prozent der Dachflächen installiert. Im neuen Stadtteil Krampnitz wird auf dem Dach der ersten Grundschule die Errichtung von PV- und Solarthermieanlagen auf den Dachflächen für Strom- und Wärmeerzeugung geplant. „Darüber hinaus wird in Krampnitz durch den Entwicklungsträger Potsdam, z.B. im Rahmen der Konzeptvergabe zum Stadtplatz Ost, die Nutzung von mindestens 60 Prozent der Dachflächen mit PV-Anlagen sichergestellt“, erklärte eine Sprecherin am Montag.

Schuldächer werden regelmäßig für PV-Anlagen genutzt

Auch die Stadtwerke bekennen sich zu Photovoltaik- und Solarthermieanlagen. So wurden die Gebäude des Stadtwerke-Verbunds, sowie in Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Immobilienservice auch die Schulgebäude im Eigentum der Stadt von den Stadtwerken auf ihre Eignung für solche Anlagen hin geprüft. Im Ergebnis werden nun 20 PV-Projekte abgearbeitet.

Für Solarthermie eigenen sich laut Solarportal knapp fünf Millionen Quadratmeter Dachfläche, durch Denkmalschutz und andere Kriterien sind davon realistisch 1,5 Millionen Quadratmeter geeignet. Allerdings: Weil die Dachfläche nur für eines genutzt werden kann – PV- oder Solarthermieanlagen – sollte Solarthermie vorrangig im ländlichen Potsdam zu Einsatz kommen, wo es keine Fernwärme gibt. Das Potenzial schrumpft dadurch auf nur 130.000 Quadratmeter und einen Wärmeertrag von rund 85.000 Megawattstunden. Das bislang ausgeschöpfte Potenzial bei der Solarthermie in Potsdam ist äußerst gering. Rund 5000 Megawattstunden werden damit erzeugt. Zugleich werden für Heizung und Warmwasser in Potsdam aber 1,5 Millionen Megawattstunden Energie benötigt. Solarthermie hat daran bislang nur einen Anteil von 0,35 Prozent.

Von Peter Degener