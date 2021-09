Potsdam

Als kleines Kind wollte der Potsdamer David Potuznik zunächst Pferderennreiter werden, danach seine schauspielerischen Künste erproben, doch mit acht Jahren fiel dann die endgültige Entscheidung: Er möchte hoch hinaus, als Pilot.

„Zu fliegen bedeutet mir alles, es ist kein Beruf, sondern mein Leben“, sagt der heute 48-Jährige. Seit über 20 Jahren fliegt er nun schon – heute bei Condor als Kapitän, zu dem er 2009 ernannt wurde. Vorher flog der Österreicher beim österreichischem Bundesheer, der Lufthansa und noch heute ist er nahezu täglich auf dem Flugplatz Fehrbellin, um den Gästen des Fliegerhorstes in historischen Maschinen einzigartige Eindrücke aus der Luft zu verschaffen.

Er fliegt Flugzeuge aus den 1940’er Jahren

Fachkundige werden etwa die Auster kennen, sie stammt aus dem Jahr 1946 und gehört ihm. Auch zwei Chipmunks und eine Birddock stehen dort. Doch am liebsten fliegt er die Gäste des Flugplatzes in der Tiger Moth (Jahrgang 1943), die ihm ebenfalls selbst gehört, durch die Lüfte.

Wie viel solch eine historische Maschine kostet, mitunter sind sie über sechs Jahrzehnte alt, möchte der leidenschaftliche Pilot nicht verraten. Er sagt aber, „dass sie der Ursprung der Flugtechnik sind“ und „es ein ganz anderes Fliegen als in den heutigen Maschinen ist“. Vieles sei manuell, ohne diverse digitale Bildschirme, auch das Feedback vom Flugzeug zum Piloten sei etwa bei der Steuerung viel direkter, als in einem Passagierflugzeug.

Am liebsten fliegt David Potuznik die gelbe „Tiger Moth“. Quelle: Henry Mundt

„Jedes dieser Flugzeuge fliegt sich komplett anders, mit der Zeit lernt man auf den Motor zu hören, man entwickelt ein Gefühl für das gesamte Flugzeug“, sagt er. Solch ein Flugzeug zu bedienen, benötige fliegerische Fähigkeiten, die heute kaum mehr einer kenne.

Er fliegt auch auf schwierige Flugplätze

Seit 1989 fliegt David Potuznik nun schon. Damals begann er im Alter von 16 Jahren mit dem Segelfliegen, zwei Jahre später war er bereits beim österreichischem Bundesheer. Anschließend begann er die Ausbildung zum Linienpiloten, die er 1995 abschloss. Fortan flog er als Co-Pilot bei der österreichischen Fluggesellschaft Austrian Airline das Linienflugzeug McDonnell Douglas. Fünf bis sechs Stunden flog er damals, es seien vorrangig Mittelstreckenflüge gewesen. „Damals flogen wir oft auf die griechischen Inseln, es war eine spannende Zeit“, sagt er.

Seit 32 Jahren ist David Potuznik Pilot. Mit 16 Jahren fing der heute 48-jährige an, Segelflugzeuge zu fliegen. Quelle: Henry Mundt

Zudem sei die Airline in niedrigen Frequenzen geflogen. Das bedeutet, dass er nach einem Flug oft ein bis zwei Tage in den Städten gehabt habe, um sie zusammen mit der Crew zu erkunden. Ab 2008 flog er für vier Jahre bei Lufthansa, überwiegend Langstreckenflüge nach Amerika, Afrika und Asien. Doch sei die Frequenz hier höher gewesen, die Zeit in den Zielorten habe sich vor den Abflügen deutlich verringert.

Seit 2012 ist er nun bei Condor, seitdem fliegt er vor allem Urlaubsflüge. Oft auf Flugplätze, etwa dem portugiesischem Madeira und griechischem Mykonos, die besonders anspruchsvoll sind, beispielsweise wegen der kurzen Landebahnen. Nur speziell dafür ausgebildete Kapitäne dürften solche Flüge als Pilot durchführen. David Potuznik hat diese Ausbildung – seit 32 Jahren fliegt er nun schon, insgesamt hat er in der Zeit 16 500 Flugstunden gesammelt und weitere sollen noch folgen.

Durch das Fliegen lernte er seine Frau kennen

Der Beruf brachte David Potuznik auch zu seiner Frau Sabine. Sie war Stewardess, in der Luft lernten sich die Beiden kennen. Inzwischen hat sie aufgehört, Sorgen ob der vielen Fliegerei ihres Mannes macht sie sich aber nicht. „Wenn ich jemandem vertraue, dann ihm. Er steigt nur ein, wenn er weiß, dass alles in Ordnung ist“, sagt sie.

Seit 18 Jahren sind Sabine und David Potuznik nun schon zusammen. 2008 heirateten sie, inzwischen haben sie vier Kinder. Quelle: Steve Reutter

Zusammen seien sie etwa in Sao Paula gewesen, in Denver, Washington und Hongkong. Seit 18 Jahren sind die Beiden nun zusammen, 2008 haben sie geheiratet. Und sie haben für fliegerischen Nachwuchs gesorgt: Drei der insgesamt vier Kinder möchten auch in die Luft; der elfjährige Phillip möchte genauso wie seine achtjährige Schwester Sarah Pilot werden. Ihre Zwillingsschwester Hannah möchte es ihrer Mama gleich machen und Stewardess werden. Von ihren Eltern werden sie dabei unterstützt. „Sie sollen machen, was sie glücklich macht“, sagt David Potuznik.

Und eines verrät der 48-jährige Pilot noch: Das Klatschen mancher Fluggäste während einer Landung bekommt er im Cockpit gar nicht mit. Seit den Terroranschlägen vom elften September 2001 bleiben die Türen im Cockpit verschlossen. Zudem seien die Triebwerke beim Abbremsvorgang so laut, dass er die begeisterten Fluggäste nicht hören könne. „Ich finde es schön, wenn die Menschen ein positives Erlebnis haben. Aber das Flugzeug steht noch nicht, wir hören es nicht“, sagt er und lacht.

Von Steve Reutter