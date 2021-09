Potsdam-Land

Unter Pilzsammlern bricht jetzt das Jagdfieber aus. Pilzexperte Wolfgang Bivour erklärt die wichtigsten Regeln für Sammler, räumt mit Legenden auf und benennt gefährliche Doppelgänger, zu denen auch ein Pilz gehört, den sie früher in Brandenburg den Sachsenmörder nannten.

Was müsste passieren, damit die Pilze in den Wäldern sprießen?

Zunächst müsste es ausreichend regnen. Ohne Wasser gibt es kein Pilzwachstum. Zumindest die Oberschicht des Waldbodens muss gut durchfeuchtet sein. Aber auch die Vorgeschichte spielt eine Rolle. Die Trockenheit der letzten Jahre hat Auswirkungen auf das Wachstum der Pilze. Wie das genau funktioniert, weiß aber keiner. Fest steht: Die Fruchtkörper werden schon vorher im Boden gebildet. Die Anlagen sind also bereits da, wenn es zu regnen beginnt. Man könnte auch sagen: Die Pilze sind auf den Regen vorbereitet. Im letzten Jahr haben wir aber auch erlebt, dass nicht alle Arten gleichermaßen davon profitieren. Merkwürdigerweise waren einige Arten in Mengen da, wie es auch der Pilzexperte noch nicht erlebt hat. Andere Arten fehlten dagegen komplett.

Wolfgang Bivour untersucht seine Sammlung unterschiedlicher Pilze. Quelle: Friedrich Bungert

Was sind die vier wichtigsten Regeln für Pilzsammler?

Sie sollten luftige Sammelbehältnisse nutzen, also Körbe nehmen, statt Beutel. Ein Messer sollte auch dabei sein, um Pilze schon im Wald grob zu putzen. Ganz wichtig: Nur solche Pilze mitnehmen, die man als essbar erkannt hat. Wer sich nicht sicher ist, sollte aufs Pilzgericht verzichten oder den Fund einem Pilzberater vorlegen. Andere Pilze nicht zerstören. Es ist nicht die eigentliche Bestimmung von Pilzen, in der Pfanne zu landen. Sie haben eine wichtige Funktion im Naturhaushalt, das gilt genauso für giftige Arten. Pilze zerlegen etwa Laub und totes Holz in ihre anorganischen Bestandteile. Ohne Pilze würden wir irgendwann in Laub und totem Holz ersticken.

Für Grünen Knollenblätterpilz muss man die Knolle sehen

Sollen Pilze abgeschnitten oder herausgedreht werden?

Den Pilzen ist das egal. Sicher als essbar erkannte Pilze können mit dem Messer abgeschnitten werden. Andere Pilze sind herauszudrehen, um sie bestimmen zu können. Um zum Beispiel den Grünen Birkentäubling vom tödlich giftigen Grünen Knollenblätterpilz sicher unterscheiden zu können, muss man die Knolle sehen, die im Boden steckt.

Wer gehört noch zu den gefährlichen Doppelgängern?

Die harmloseste Verwechslung ist die zwischen Steinpilz und Gallenröhrling. Der Gallenröhrling ist nicht giftig, aber bitter. Er versaut nur den Geschmack des Gerichts. Der giftige Karbol-Champignon kann mit den essbaren Champignon-Arten verwechselt werden. Er wird besonders an der Stielbasis gelb, wenn man an ihm reibt. Die Verwechslung zwischen Satanspilz und Hexenröhrling ist in Brandenburg kein großes Thema, weil es dort den schwach giftigen Satanspilz kaum gibt. Immer wieder zu Verwechslungen kommt es zwischen dem Perlpilz und dem sehr giftigen Pantherpilz. Ein Unterscheidungsmerkmal ist neben der Knolle, dass der Perlpilz rötliche Stellen an Einschnitten und Madengängen bekommt, während das Fleisch des Pantherpilzes weiß ist. Pantherpilzvergiftungen sind seltener geworden, weil die Sachsen nicht mehr so oft im Land Brandenburg Urlaub machen. Zu DDR-Zeiten kam es häufig vor, dass vor allem Sachsen den Perlpilz mit dem Pantherpilz verwechselten, weil dieser in ihren Gefilden seltener vorkommt. Unter Experten hierzulande nannte man damals den Pantherpilz scherzhaft den Sachsenmörder.

"Unter Robinien muss man nicht gucken"

Wo stehen die Chancen am besten, Pilze zu finden?

Wälder mit hohem Grasbewuchs sind nicht so ertragreich. Mehr Chancen auf eine Pilzmahlzeit hat der Sammler in Kiefernwäldern oder in lichten Laubwäldern. Moosbewachsene Stellen gehören gerade in trockenen Zeiten mit zu den Orten, an denen sich ein genauer Blick lohnt. Unter Robinien muss man nicht gucken. Begehrte Röhrenpilze sind dort nicht zu finden.

Welche Pilze gehen mit Bäumen eine Partnerschaft ein und sind daher in deren Nähe häufig zu finden?

Röhrenpilze und Pfifferlinge leben mit Bäumen in Symbiose. Unter ihnen gibt es Spezialisten, die nur mit einer Baumart können. Birkenpilz und Lärchenröhrling tragen ihre Vorlieben schon im Namen. Der Steinpilz treibt es mit vielen Arten, auch der Pfifferling. Die Kiefer hat gleich eine Menge Partner im Reich der Pilze – zum Beispiel den Edelreizker und den Butterpilz. Der Pilz ist aber nur der Fruchtkörper, das wichtigste liegt unter der Erde – das Pilzmyzel, das in Symbiosebeziehungen mit den Wurzeln der Bäume verbunden ist. Das Myzel versorgt die Bäume mit zusätzlichem Wasser und Nährstoffen, der Pilz nimmt sich dafür vom Baum die organischen Substanzen, die er für sein Wachstum braucht.

Pilze sind gesund

Sind Pilze gesund?

Ja. Sie enthalten Eiweiße und etliche Vitamine.

Haben Sie einen Lieblingspilz?

Ja, der Flockenstielige Hexenröhrling. Er sieht sehr schön aus, ist bissfest und so gut wie nie madig. Er wächst in Laub- und Mischwäldern, aber nicht in der Nähe von Kiefern. Viele verwechseln ihn mit dem schwachgiftigen Satanspilz, der ist in Brandenburg aber nicht anzutreffen.

Rezepte für den Pilzgenuss Katrine Lihn ist Genusstrainerin und Gastrosophin aus Potsdam. Sie berät nicht nur Interessenten zu einer gesunden Küche, sondern gibt auch regelmäßig Kochkurse. Weitere Informationen unter www.katrinelihn.de. Sie empfiehlt: Kräuterbrot Für ein Kräuterbrot als Grundlage für den Pilz-Brotaufstrich benötigt man folgende Zutaten: 100 Gramm gemischte Kräuter, 175 Gramm Mehl, 1,5 Teelöffel Weinstein, 3 Eier, 2 Esslöffel Saure Sahne, 4 Esslöffel Olivenöl, 1 Esslöffel Senf. Die Zutaten sind gerechnet für eine runde Backform mit 24 Zentimeter Durchmesser. Zuerst muss man die Kräuter gut putzen und trocken schleudern, dann klein schneiden. Der Backofen wird auf 160 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Alle Zutaten in eine Schüssel geben. Mit dem Handrührgerät auf der höchsten Stufe zügig zu einem geschmeidigen Teig mischen. Den Teig in eine gefettete oder mit Backpapier ausgelegte Form geben. Die Form mit beiden Händen festhalten und auf die Küchenarbeitsplatte schlagen, damit sich keine Löcher im Teig bilden. Den Kuchen nun 40 Minuten backen. Je nach Ofenart kann er dann noch mal 15 Minuten zur Bräunung brauchen. Brotaufstrich Aus Pilzen lässt sich ein „Brotaufstrich mit Pfiff“ zubereiten, für den die Potsdamer Genussexpertin Katrine Lihn folgendes Rezept entwickelt hat. Zutaten: 100 Gramm Walnuss- oder Pinienkerne, 200 Gramm Pfifferlinge oder andere Pilze, 100 Gramm gemischte Kräuter, 2 Esslöffel Walnussöl, etwas Limettensaft oder Honigessig, Salz und Pfeffer. Die Kerne werden in einer Pfanne angeröstet. Dann lässt man sie abkühlen, während man die Kräuter putzt und hackt. Das Walnussöl in einer Pfanne erhitzen, die Pilze darin braten. Leicht abkühlen lassen. Zusammen mit Kräutern und Kernen pürieren. Mit Essig sowie Salz und Pfeffer abschmecken. Dazu serviert man zum Beispiel ein frisches Kräuterbrot (siehe oben).

Wie viele Pilze darf ein Sammler mit nach Hause nehmen?

Steinpilze, Pfifferlinge, Birkenpilze und Rotkappen sind nach der Bundesartenschutzverordnung besonders geschützt. Sie dürfen nur in geringen Mengen zum eigenen Verzehr gesammelt werden, also maximal ein bis zwei Kilogramm. Nach dem Waldgesetz dürfen aber auch die anderen Pilze nur für den Eigenverbrauch in kleineren Mengen mitgenommen werden.

Pilze nicht wieder aufwärmen und Silberlöffel, die sich bei Giftpilzen verfärben: Was ist dran an Pilzlegenden?

Davon stimmt nichts. Weder Silberlöffel noch Zwiebeln eignen sich dazu, Giftpilze in der Pfanne zu entlarven. Ein Pilzgericht kann man ohne Bedenken einen Tag im Kühlschrank aufbewahren und danach wieder erhitzen und verspeisen.

Von Jens Steglich