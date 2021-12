Innenstadt

In Rainer Lehrmanns Augen ist die Sache völlig klar: „Für den Dreck hier in der Straße müssen die bezahlen, die ihn verursachen.“ Natürlich weiß der 76-jährige Hauseigentümer aus der Friedrich-Ebert-Straße in der Potsdamer Innenstadt, dass es nicht die Döner- und die Pizzaläden selber sind, die beinahe jedes Wochenende dafür sorgen, dass die Kreuzung Brandenburger und Friedrich-Ebert-Straße übersäht ist mit Pizzapappen und Döner-Alu-Folien. Es sind die Kunden, die das Zeug wegwerfen, nur ein paar Meter entfernt von den Geschäften, wo sie es gekauft haben. Mehrere Edelstahl-Mülleimer kleineren Kalibers und ein großer haben vor allem in den Sommermonaten nicht ausgereicht, die Fastfood-Reste zu schlucken. „Mehr als drei Pizzakartons passen da kaum rein, und die meisten Leute machen sich nicht die Mühe, das klein zu falten.“ Also müssen seiner Ansicht nach größere Abfalleimer her.

Buchhändler fordert Extrareinigung

„Die Stadtentsorgung muss nach solchen Wochenenden mal eine Extrarunde drehen“, findet Buchhändler und Nachbar Stefan Bellin: „Aber wenn man in der STEP-Zentrale anruft, wird man rüde abgefertigt, das seien gelegentliche Mehrkosten, für die das Unternehmen nicht aufkommt.“

Mehrkosten haben nun aber die Hausbesitzer in der Straße, die immer höhere Straßenreinigungsgebühren auf ihre Mieter umlegen müssen, auf Privatleute und Geschäftsleute wie die Gebrüder Bellin. Rainer Lehrmann hat die Faxen dicke mit der ständigen Gebührensteigerung; die nächste ist schon wieder angekündigt: Mit weiteren 20 Euro für die 12,5 Meter lange Straßenfront des Hauses Nr. 16 – die Step rechnet mit 13 Metern – kommt er auf 1426,60 Euro Straßenreinigung und Winterdienst im Jahr; man ist hier in der höchsten Reinigungsklasse 1.

Enorme Kostensteigerungen

Im Jahr 2010 hatte man nur rund 215 Euro bezahlt, 2011 dann schon 551, 2013 schon mehr als 1000. Den langjährigen Spitzenwert hatte Lehrmann 2014/15: Er musste 1124,63 Euro blechen. In den beiden Folgejahren sank die Gebühr – offenbar nach massiven Widersprüchen von Hauseigentümern dieser Straße – auf etwa 356 Euro ab, doch die Freude hielt nicht an. In den beiden Folgejahren wurden rund 1261 Euro fällig, seit 2020 nun also 1406,60.

Und noch etwas nervt Rainer Lehrmann: Die erwachsenen Schüler der Heinrich-von-Kleist-Schule, die nicht auf dem Schulhof rauchen dürfen, tun das vor seinem Haus und hinterlassen auf dem Gehweg und der Straße jeden Tag hunderte Kippen. „Die kommen aus dem Schulhaus und unter dem Baugerüst hervor zu uns“, berichtet Lehrmann. „Es gibt keinen Ascher oder Mülleimer, und wir dürfen dann jeden Tag die Kippen wegfegen.“

Problemfall: Schulaschenbecher

Die Frage des Aschenbechers für die Schüler müsste mit der Schulleitung besprochen werden, erklärte das Presseamt der Stadtverwaltung auf Anfrage. Hier wäre der Kommunale Immobilienservice (Kis) zuständig. Das Kippenfegen ist laut Stadt gar keine Aufgabe der Hausbesitzer. Der Abschnitt Friedrich-Ebert-Straße vom Nauener Tor in Richtung Charlottenstraße sei in der Reinigungsklasse 1 und werde werktäglich – also sechsmal mal die Woche - gereinigt, Gehweg und Fahrbahn, versichert das Presseamt. In den Monaten Mai bis September, die bei den Imbissen am stärksten gefragt sind, gebe es darüber hinaus den Einsatz der mobilen Reinigungstruppe am Nachmittag. Das heißt laut Stadt, die Leute der Step sind in den Spitzenzeiten zweimal am Tag in der Innenstadt unterwegs – „auch aufgrund der gestiegenen Vermüllung mit ToGo-Verpackungen, was in der Corona-Zeit noch zugenommen hat.“

Step macht Sondertouren

Dieses Team werde bei Bedarf auch mit Sonderleistungen in der Innenstadt beauftragt – so zum Beispiel samstags und sonntags mit dem manuellen Kehren der stark frequentierten Bereiche Brandenburger Straße, Bassinplatz, Platz der Einheit, Friedrich-Ebert-Straße bis zum Bahnhof.

Für all die benannten Punkte würden die Straßenreinigungsgebühren erhoben, erläutert die Stadt. „Dass es hier Schwankungen gibt, ist normal, da die Kalkulation für zwei Jahre im Voraus erstellt wird. Spätestens nach zwei Jahren wird das überprüft; dann werden Unter- und Überdeckungen des abgelaufenen Zeitraumes angerechnet. Darüber hinaus sei auch die Straßenreinigung von allgemeinen Kostenveränderungen und Kostensteigerungen für beauftragte Leistungen betroffen.

Ein tägliches Bild: Müll auf der Friedrich-Ebert-Straße in der Potsdamer Innenstadt. Quelle: Rainer Schüler

Abfallbehälter sind groß genug

Die Abfallbehälter sind nach Ansicht der Stadt „teilweise schon großvolumig“ und werden täglich – sieben Mal die Woche – geleert, im Zeitraum Mai bis September sogar zweimal täglich. Diese Kosten würden aus dem städtischen Haushalt getragen und nicht auf die Gebühren umgelegt, versichert die Pressestelle. Auch an den Haltestellen des Verkehrsbetriebes gebe es Mülleimer, an manchen sogar zwei. Die Zahl der Abfallbehälter in Potsdam sei enorm. „Allein in der Innenstadt befinden sich zur Zeit insgesamt 189 Abfallbehälter, davon 52 in Grünanlagen und 137 auf öffentlichen Straßen. Diese Behälter haben ein Gesamtvolumen von 15.090 Litern.

„Am Ende möchten wir dringend darauf hinweisen, dass die angestrebte und immer wieder zu Recht eingeforderte Sauberhaltung der Straßen auch von einer aktiven Mitwirkung der Anwohner, Bürger und Besucher der Stadt Potsdam abhängig ist“, erklärte die Stadt.

Von Rainer Schüler