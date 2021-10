Potsdam

Am Donnerstagvormittag ist auf der Autobahn A115 bei Potsdam, in Höhe von Drewitz, ein Pkw aus bisher unbekannter Ursache in Brand geraten. Das Auto stand vollständig in Flammen, die dichten Rauschwaden waren bereits von weitem zu sehen.

Nichts mehr zu retten: Pkw-Brand auf der A115 bei Potsdam am Donnerstagvormittag. Quelle: Julian Stähle

Auf dem Seitenstreifen stehend brannte das Fahrzeug komplett aus. Einsatzkräfte der Feuerwehr Potsdam begannen unter schweren Atemschutz an den Wagen zu löschen.

Zum Schutz vor dem rauch trugen die Einsatzkräfte der Feuerwehr bei dem Einsatz Atemschutzmasken. Quelle: Julian Stähle

Nach MAZ-Informationen wurden die Löscharbeiten aufgrund des starken Windes erschwert, das Feuer wurde immer wieder neu entfacht. Erst nach rund 20 Minuten gelang es der Feuerwehr den Brand unter Kontrolle zu bringen und schließlich zu löschen. 

Völlig ausgebrannt: Der gelöschte, aber zerstörte Wagen auf dem Seitenstreifen der A115. Quelle: Julian Stähle

Der Wagen wurde durch das Feuer komplett zerstört und musste abtransportiert werden. Angaben über mögliche verletzte Personen lagen zunächst nicht vor.

Während der Löscharbeiten war die Autobahn A115 in Richtung Dreieck Nuthetal voll gesperrt.

Für die Löscharbeiten wurde die A115 kurzzeitig gesperrt. Quelle: Julian Stähle

Der Verkehr staute sich, es kam zu erheblichen Verzögerungen bis der Verkehr wieder normal fließen konnte.

Von MAZonline/ Julian Stähle