Potsdam

Das Sicherungsverfahren gegen den jungen Mann, der am 1. Dezember 2019 in eine Villa in der Nachbarschaft des Neuen Gartens eingebrochen ist und dort die Hausherrin attackiert und mit Schlägen auf den Kopf schwer verletzt hat, neigt sich dem Ende zu. Sowohl die Staatsanwaltschaft und die Nebenklage als auch die Verteidigung fordern, den Beschuldigten vom Vorwurf des versuchten Totschlags freizusprechen und in einer psychiatrischen Klinik unterzubringen. Dazu rät der psychiatrische Gutachter, dessen Bericht den Plädoyers vorausgegangen war. Er hatte dem an einer endogenen Psychose aus dem schizophrenen Formenkreis erkrankten Lucas J. (26) bescheinigt, im Zustand der Schuldunfähig gehandelt zu haben: Er sei unfähig gewesen, das Unrecht seiner Tat einzusehen und danach zu handeln.

Staatsanwaltschaft : „Jeder kann zum Ziel seiner Gewalt werden“

Die Staatsanwaltschaft betonte die anhaltende Gefährlichkeit des Beschuldigten. Er befinde sich zwar seit acht Monaten in Behandlung, seine Krankheit sei aber weder geheilt noch unter Kontrolle: „Wenn er sich in einem akut psychotischen Schub befindet, kann jeder anlasslos zum Ziel seiner Gewalt werden, auch jeder zufällige Passant.“ Er spiele die Tat noch immer herunter, wenn er sage, sie sei im Affekt geschehen, er habe neben sich gestanden und sich nicht „an die soziale Etikette“ halten können. Eine extremere Bagatellisierung – einen versuchten Totschlag mit einem Verstoß gegen Knigges Anstandsregeln zu vergleichen – könne man sich gar nicht vorstellen. Der Beschuldigte habe noch nicht angenommen, wie krank er ist: „Aber er muss der Meister seiner eigenen Krankheit werden, um sie zu beherrschen.“

Nebenklage: Allein aus taktischen Gründen um Entschuldigung gebeten

Der Vertreter der Nebenklage kritisierte in seinem Plädoyer, dass die Tat selbst und das Leid der Opfer wegen der intensiven Beschäftigung mit dem Täter und dessen Krankengeschichte „etwas untergegangen“ sei. Nicht nur der Angriff auf die Hausherrin sei ein versuchter Totschlag, auch die folgende Auseinandersetzung mit dem Hausherren müsse so gewertet werden: Nachdem Lucas J. der Hausherrin mehrmals mit einer Bierflasche auf den Kopf geschlagen hatte, war er von deren Ehemann aus dem Haus gedrängt worden. Daraufhin näherte sich diesem im Freien mit zwei Besteckmessern in den erhobenen Händen und soll wenigstens einmal versucht haben, zuzustechen. In dem Handgemenge wurde der Hausbesitzer am Auge verletzt. Er selbst sagte vor Gericht, es sei „nichts passiert, nur was Kleines“. Der Anwalt der geschädigten Eheleute möchte den Angriff aber ebenfalls als versuchten Totschlag gewürdigt wissen: „So ein Messerhieb ist durchaus geeignet, einen Menschen zu töten.“ Er habe allein aus taktischen Gründen seine Opfer um Entschuldigung gebeten.

Verteidigung: „Er hat wahrgenommen, dass Unrecht geschehen ist“

„Sie dürfen es meinem Mandanten ruhig abnehmen, dass er seine Taten aus heutiger Sicht bereut“, konterte Verteidiger Mario Schink. „Die Entschuldigungen sind ernst gemeint. Er hat wahrgenommen, dass hier großes Unrecht geschehen ist. Es ist auch meinem Mandanten klar, dass er nicht als freier Mann das Gerichtsgebäude verlassen wird und lange von Ärzten behandelt werden muss.“ Lucas J. trage zwar keine Schuld, sei aber dennoch verantwortlich für die Taten, „die er in einem gesunden Zustand nicht begangen hätte – und deshalb ist er auch nicht zu bestrafen.“ Er habe sich seine Krankheit nicht ausgesucht: „Aber er muss lernen, damit umzugehen, sich ihr zu stellen und damit zu leben.“ Der Lucas J. der Tat und der Lucas J. seien zwei komplett verschiedene Menschen: „Ich habe den Eindruck eines strukturierten, empathischen jungen Mannes, der Stück für Stück reflektiert, was passiert ist.“ Auch wenn es noch zu früh sei, ihn aus der stationären in eine ambulante Behandlung zu entlassen, sei er auf einem guten Weg.

Das Urteil vor dem Landgericht Potsdam ist für den 4. August angekündigt.

Von Nadine Fabian