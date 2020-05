Gespräche zu Kunsthalle im Kreativquartier

Das geplante Kreativquartier an der Plantage ist als weitere Alternative für eine dauerhafte Präsentation der städtischen Kunstsammlung im Gespräch. Diskutiert wurden bisher ein Anbau am Potsdam-Museum und von der Wohnungsgenossenschaft „Karl Marx“ angebotene Räume in einem Neubau vis-à-vis am Alten Markt.