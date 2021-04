Babelsberg

„Der Kakao ist schon fertig“, sagt Maxi Radicke während sie die Tür zu ihrer Wohnung in Potsdam-Babelsberg öffnet. Ihr Wohnzimmer ist hell und gemütlich eingerichtet. An der Wand hängt ein selbstgeknüpftes Makramee aus weißem Garn, unter dem Fenster steht ein Stapel Bücher,mit Titeln wie „Auf den Spuren der Schamanen“, „Big Magic“ oder „Astrology“.

Um ihren Hals hängt ein Kristall an einem Lederband. Sie trägt ein Tablett mit zwei Tassen voll dampfend-heißem Kakao aus der Küche. „Bevor wir ihn trinken, bedanken wir uns bei dem Kakao, der seine Früchte für uns hergegeben hat“, sagt sie. Die haselnussbraune Flüssigkeit ist von einem dicken Schaum bedeckt. Sie schmeckt bitter und würzig.

Maxi Radicke ist Schamanin und Kakao-Expertin

„Kakao ist gut für das Herz und wirkt stresslösend“, erklärt Radicke. Dass Kakao – echter Kakao aus der Kakaobohne, nicht die gesüßte Schokomilch, die in unseren Breiten getrunken wird –gesundheitsfördernd ist, ist wissenschaftlich belegt. Kakao fördert die Durchblutung und senkt den Blutdruck. Er unterstützt die Hirnfunktion und erhöht die Reaktions- und Konzentrationsfähigkeit.

Für Radicke hat Kakao noch eine andere, eine magische Seite. „Cacao“, schreibt sie auf ihrer Website, „verbindet dich wieder mit deiner Seele, deiner Aufgabe auf dieser Erde und allem, was ist.“ Wer die spirituelle Kraft des Getränks kennen lernen will, kann bei ihr eine Kakaozeremonie nach einem Ritus des peruanischen Andenschamanismus buchen. Die Babelsbergerin ist ausgebildete Schamanin und Expertin für rituelle Kakaozeremonien. Anfang des Jahres hat sie ihren alten Job gekündigt, um sich mit ihren rituellen Behandlungen selbstständig zu machen.

Von der Justizfachangestellten zur Kakao-Schamanin

Die Welt, aus der Maxi Radicke kommt, könnte kaum gegensätzlicher sein. Noch arbeitet die 32-Jährige als Justizfachangestellte am Potsdamer Amtsgericht. In ihrem Arbeitsalltag bearbeitet sie Prozessakten, verfasst und verschickt Ladungen zu Gerichtsterminen, beantwortet Anrufe. Es ist eine bürokratische Welt aus Akten, Dienstanweisungen, Bescheiden und Beschlüssen. In der Welt des Schamanismus gelten andere Regeln. Hier zählen Gefühle, die Energien von Mond und Sonne und ein tieferes Verständnis für die Prozesse der Natur und des Körpers.

Ursprünglich stammt Radicke aus Rathenow im Havelland, ihre Ausbildung absolviert sie ab 2009 am Amtsgericht in Brandenburg an der Havel. Nach der Lehre ist sie Teil einer Task Force, die die Justizmitarbeiter im Umgang mit einer neuen Verwaltungssoftware schulen soll. Gemeinsam mit einer Kollegin reist sie durch ganz Brandenburg und hilft den 25 Amtsgerichten im Land, ihre Arbeit auf das neue Programm umzustellen.

2017 beginnt ihre spirituelle Reise

In dieser Zeit, erinnert sich Radicke, hält sie gemeinsam mit zwei Kollegen einen Vortrag vor dem damaligen Justizminister und Linken-Politiker Volkmar Schöneburg. „Wir haben uns dafür eingesetzt, dass Berufseinsteiger unbefristete Verträge bekommen“, sagt sie. Mit Erfolg: Das Justizministerium schafft fünf neue, unbefristete Stellen für Justizfachangestellte in Brandenburg. Sie selbst fängt am Brandenburger Oberlandesgericht an. Damals sei ihr vor allem die Sicherheit wichtig gewesen, die ein Job bei der Justiz bietet, sagt sie.

Doch mit den Jahren kommen ihr Zweifel, ob sie die richtige Entscheidung für sich und ihre Zukunft getroffen hat. Sie spürt, dass ihr die Eintönigkeit ihres Bürojobs zusetzt. „Es ist jeden Tag das gleiche: Um 10 Uhr kommt die Post, um 12 Uhr gibt es Mittagessen, dann bearbeite ich die Akten.“ 2015 entdeckt Maxi Radicke Yoga für sich, 2017 absolviert sie eine Ausbildung zur Yogalehrerin in Berlin. „Damals hat meine spirituelle Reise eigentlich begonnen“, sagt sie.

„Ich wusste, dass ich etwas ändern musste“

Im Jahr darauf packt sie ihren Rucksack und reist für ein halbes Jahr allein durch Südostasien: Indonesien, Thailand, Malaysia. „Ich wollte mich selbst besser kennen lernen und die Welt entdecken.“ In Thailand besucht sie ein Yoga-Camp, lebt zeitweise in einer Bambushütte. Zurück in Deutschland zieht sie nach Potsdam und arbeitet beim Amtsgericht. Schon kurz nach ihrer Rückkehr spürt sie körperliche Stresssymptome bei sich: Sie bekommt einen Tinnitus, Migräne, knirscht im Schlaf mit den Zähnen.

„Ich wusste, dass ich etwas ändern musste“, sagt Radicke. Im Internet stößt sie auf die Website einer schamanischen Lehrerin, die Kurse in spirituellen Ritualen der Andenbewohner gibt. Kurz entschlossen setzt sich Maxi Radicke in den Zug nach Oberösterreich und nimmt an einem Workshop teil. „Ich habe einfach auf meine Intuition gehört“, sagt sie. In einer Jurte in den Alpen lernt sie die Grundlagen des Schamanismus kennen, die Kräfte von Steinen, die Magie von Kakao und die verschiedenen Energiefelder der Erde. Danach steht für sie fest: Sie will den schamanischen Weg gehen. Zwei Jahre lang lässt sie sich von ihrer Lehrerin, die ihr Wissen von indigenen Schamanen aus Peru hat, zur professionellen Schamanin ausbilden.

Seit Ende vergangenen Jahres arbeitet Maxi Radicke neben ihrem Job am Amtsgericht als Yogalehrerin und schamanischer Coach, im Sommer wird sie sich vollständig auf ihre spirituelle Arbeit konzentrieren. Sie möchte die Menschen „mehr mit sich selbst und der Natur in Verbindung“ bringen, wie sie sagt. Gemeinsam mit ihrer Schamanenlehrerin bietet sie zudem ein Ausbildungsprogramm in Potsdam an. Die Nachfrage nach Kakao-Zeremonien und spirituellen Ritualen sei momentan besonders groß, sagt sie.

