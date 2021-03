Potsdam West

Es ist ein warmer Frühlingstag Ende März in Potsdam West. Die Vögel zwitschern, die Sonne scheint, der wolkenlose Himmel spiegelt sich in der Wasseroberfläche des Templiner Sees. Das Thermometer zeigt fast 20 Grad, doch das Gewässer hat die Kälte der vergangenen Wochen konserviert: acht Grad Wassertemperatur hat der See an diesem Vormittag. „Perfekte Bedingungen, um mit dem Eisbaden zu beginnen“, sagt Josephine Worseck und zieht ihr Oberteil aus.

Nur im Bikini schreitet sie in das eiskalte Wasser. Es plätschert sanft, während sie – ohne zu zögern oder zu zucken – weiterwatet. Nach ein paar Schritten lässt sie sich bis zu den Schultern in den See sinken, das Gesicht in die Frühlingssonne gewandt. Fahrradfahrer, die am Ufer vorbeifahren, halten an und schauen überrascht und ungläubig herüber. Für Worseck ein ganz normaler Anblick. Egal ob November oder März, die 38-Jährige geht mehrfach die Woche in der Havel oder im Heiligen See baden. Je kälter, desto besser.

Eisbaden stärkt das Immunsystem und reduziert Stress

Josephine Worseck ist professionelle Eisbadetrainerin, Yoga-Lehrerin, Bloggerin und Autorin. Sie leitet Eisbade-Workshops, gibt Kurse zur Stressreduktion und hat ein Buch geschrieben mit dem Titel „Die Heilkraft der Kälte“. Regelmäßige Kältekuren, so ihre These, stärken das Immunsystem, reduzieren das Stressempfinden und sorgen für einen erholsamen Schlaf und ein gesteigertes Wohlbefinden.

Mit der Zeit wachsen Worsecks Zweifel. Die Promotion zieht sie durch. 2012, mit 29 Jahren, bekommt sie den Doktortitel verliehen. Sie steht am Anfang ihres Berufslebens, könnte sich eine hoch dotierte Stelle in einem Pharmaunternehmen suchen, doch sie spürt, dass der Job ihr nicht gut tut. Sie fühlt sich unglücklich, sieht keinen Sinn mehr in ihrer Arbeit. Sie leidet unter Schlafstörungen, auf Fotos von damals erkennt sie sich heute kaum wieder. Auf ihnen ist sie abgemagert, wiegt nur noch 45 Kilogramm bei einer Körpergröße von 1,68 Meter. „Ich war in einer handfesten Lebenskrise“, sagt sie.

Auf einer Asienreise lernt Worseck viel über ihre Bedürnisse

Nach ihrer Promotion nimmt sie sich eine Auszeit und geht ein Jahr lang auf Reisen. „Ein lang gehegter Traum von mir“, wie sie sagt. Mit Bus und Bahn fährt sie durch Asien, besucht Singapur, Thailand, Myanmar, Malaysia und Laos, fliegt nach Australien und Neuseeland. Ohne ihr gewohntes soziales und räumliches Umfeld sei sie auf sich zurückgeworfen gewesen. „Ich konnte mich selbst neu kennenlernen. Ich habe viel darüber gelernt, wer ich eigentlich bin und was mir wirklich wichtig ist im Leben.“

Josefine Worseck bei einem Eisbade-Workshop nach der Wim-Hof-Methode. Quelle: privat

Zurück in Potsdam nimmt sie eine Stelle bei einem Bio-Tech-Unternehmen an, das sich auf die Analyse von Stoffwechselprodukten spezialisiert hat. Nach zwei Jahren reduziert sie ihr Arbeitspensum, arbeitet in Teilzeit, um sich beruflich neu zu orientieren. 2016 macht sie eine Ausbildung zur Yoga-Lehrerin in Südafrika, absolviert eine Ausbildung zur Heilpraktikerin und bietet erste Meditations- und Yogakurse in Potsdam an. Ihr Wissen über den Körper will sie jetzt dazu nutzen, Menschen direkt zu helfen.

2017 begegnet Worseck dem Eisbade-Experten Wim Hof

Anfang 2017 stößt sie im Internet auf ein Video des niederländischen Eisbade-Gurus Wim Hof. Der 61-jährige Hof gilt als ein medizinisches Phänomen. Er hält 25 Weltrekorde im Ertragen extremer Kälte, unter anderem für das längste Eisbad. Diesen Rekord hat er selbst bereits zehnmal gebrochen. 2009 bestieg er nur in Shorts und Schuhen den Kilimandscharo und lief im selben Outfit einen Marathon nördlich des Polarkreises bei minus 20 Grad.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seine Erfolge führt Hof auf die von ihm selbst entwickelte und nach sich selbst benannte „Wim-Hof-Methode“ zurück, einer speziellen Atemtechnik, die auf einer tibetanischen Meditationspraxis beruht. Worseck ist zunächst skeptisch: „Da ist ein Mensch, der behauptet, dass seine Atemtechnik und Eisbaden chronische Entzündungen und Depressionen heilen können.“ Sie besorgt sich die einschlägigen Studien zum Thema und beginnt zu recherchieren.

„Eisbaden hat mein Leben verändert“

„Die Ergebnisse waren eindeutig: Wir können unser Immunsystem zu unserem Vorteil beeinflussen“, sagt Worseck. Doch die Mikrobiologin möchte es ganz genau wissen. Sie beschließt, eine eigene Studie zur Wim-Hof-Methode zu organisieren und Blutproben in ihrem eigenen Labor zu untersuchen. Sie fährt in die Niederlande, trifft dort Wim Hof und erlernt von ihm seine Methode. Kurz darauf absolviert sie die Ausbildung zur zertifizierten Wim-Hof-Trainerin.

Erzählen Sie uns von Ihrem Plan B! Viele Menschen in und um Potsdam denken in der Corona-Pandemie über einen beruflichen Neuanfang nach – weil sie es wollen oder weil sie es müssen. In unsere Serie „Plan B“ erzählen wir ihre Geschichten. Sie haben die Krise als Chance begriffen und einen neuen Job begonnen? Sie haben bereits viel früher den Schritt gewagt und ihren Job an den Nagel gehängt, um sich einen Traum zu erfüllen? Oder kennen Sie jemanden, der aus einem Ende einen vielversprechenden Neuanfang gemacht hat? Melden Sie sich gern telefonisch unter 0331/2 84 02 63 oder per E-Mail an potsdam-stadt@MAZ-online.de

Heute gibt Josephine Worseck selbst Workshops in der Wim-Hof-Methode. Teil jedes Kurses ist eine Einführung in die Funktion des Immunsystems. Durch die spezielle Atemtechnik gelange man in eine Art meditativen Zustand, der Stress lösend wirke und gut für die Abwehrkräfte des Körpers sei.

„Am Anfang wehrt sich der Körper gegen die Kälte“, sagt Josephine Worseck. Sie steckt bis zum Hals im acht Grad kalten Wasser des Templiner Sees und lächelt. Als eine Art Abwehrreaktion schüttet der Körper Noradrenalin aus. Das ist, so einschlägige Definitionen, ein hormoneller Botenstoff vor allem aus den Nebennieren, der Blutgefäße verengen lässt und den Blutdruck steigert. Es werden Aufmerksamkeit und Konzentration gesteigert. Laut Worseck erhöht sich außerdem die Zahl der weißen Blutkörperchen, was langfristig die Funktion des Immunsystems trainiert. Das Eisbaden, sagt sie, habe ihr Leben verändert, nicht nur ihre berufliche Existenz, sondern auch sie selbst. „Ich habe es nie bereut, dass ich diesen Weg gegangen bin“, sagt sie.

Von Feliks Todtmann