Innenstadt

„Bier ist ein komplett neuer Markt in Deutschland“, sagt Eike Neubarth und meint das völlig ernst, bierernst sozusagen. Im Land mit der drittgrößten Brauereidichte der Welt (nur in Großbritannien und Frankreich gibt es mehr Brauereien) und der größten Bierproduktion Europas, in dem der Gerstensaft zum nationalen Kulturgut gehört, soll Bier etwas Neues sein?

Neubarth, blaues T-Shirt, Hornbrille, Drei-Tage-Bart, steht am Tresen seines Ladens „Bierlese“ in der Potsdamer Dortustraße. Um ihn herum stapeln sich die Bierkästen bis unter die Decke. In den Regalen an der Wand stehen hunderte braune Flaschen, sie tragen Namen wie „Fimbul Oak-Aged Xmas Ale“, „Stonecutter Scotch Ale“ oder „Robustus“. Es gibt Flaschen mit Schokobier, Rotbier, Haferwein und Bier, das in Whisky- oder Rotweinfässern gereift ist.

Die teuerste Flasche Bier kostet hier 40 Euro

Um die 350 Sorten bietet Eike Neubarth (47) aktuell in der „Bierlese“ an. Das gesamte verkostete Sortiment umfasst 600 verschiedene Biere. Etwa ein Fünftel davon sind internationale Bierspezialitäten, darunter Biere aus Norwegen, Belgien, den USA, Neuseeland oder den Niederlanden. Seine teuerste Flasche ist ein Imperial Stout einer kalifornischen Brauerei – 0,7 Liter für 40 Euro.

Für jeden Geschmack etwas dabei: mehr als 350 Sorten Bier verkauft Eike Neubarth in der „Bierlese“ Quelle: Feliks Todtmann

Neubarth geht es um handwerkliche Brautradition und echten Biergenuss. Darum, dass seine Kunden „Qualität, Aromen und Geschmack“ wiederentdecken, wie er sagt. Wer bei ihm ein Bier kauft, kann sich ausführlich und professionell beraten lassen. Er bietet Bier-Tastings an, Verkostungen, bei denen er den Teilnehmern die feinen Geschmacksnuancen seiner Biere näher bringt.

Vom Projektmanager zum Bierkenner

Bevor er sich 2018 mit seiner „Bierlese“ selbstständig gemacht hat, arbeitete Eike Neubarth als Projektmanager für verschiedene große Energieunternehmen. Nach seinem Studium der Wirtschaftsgeografie, Volkswirtschaftslehre und Soziologie in Berlin Mitte der 1990er Jahre kam er zunächst zum Energiekonzern E.on und arbeitete dort im Qualitätsmanagement. Ab 2008 leitete er Projekte zur Reformierung der IT-Infrastruktur beim Vergleichsportal Verivox.

Er habe als Angestellter nicht schlecht verdient, sagt Neubarth, und auch später, als freiberuflicher Projektmanager in der Energiebranche, sei es ihm finanziell immer sehr gut gegangen. Doch sein großer Traum war es immer, sich eines Tages selbstständig zu machen. „Das eigene Einkommen selbst zu kreieren“, wie er sagt. Als er 2010 mit seiner Familie aus Berlin nach Potsdam zieht, beschließt er, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen und dafür andere, sichere Jobangebote auszuschlagen. „Es war ein bewusste Entscheidung, nicht dem Job hinterher zu rennen, sondern mir hier selbst etwas aufzubauen.“

Hochwertige Bier sind kein Nischenprodukt mehr

Dass die Wahl schließlich auf Bier fiel, sei eher Zufall gewesen, erzählt Neubarth. Er habe sich umgeschaut, wo es noch Marktpotenzial gebe. Sich mit Brauern und Biersommeliers getroffen und erkannt: Qualitativ hochwertige Biere sind kein Nischenprodukt für Hipster und Brau-Nerds mehr, sondern liegen immer stärker im Trend. Hinzu kam seine eigene, persönliche Vorliebe für „Genuss und Qualität“.

Die ersten drei Jahre seien dennoch hart gewesen, sagt Neubarth. Gerade, als der Laden 2019 anfing, schwarze Zahlen zu schreiben, brach Corona aus. Die Pandemie hat auch sein Geschäft hart getroffen. Zwar darf er als Getränkehandel geöffnet haben, doch es fehlt die Laufkundschaft aus der Potsdamer Innenstadt. Also verlagerte er das Geschäft ins Netz. Er baute einen eigenen Online-Shop auf und bot seine Bier-Verkostungen als Videokonferenz an. Mit einem befreundeten Regisseur richtete er sich eigens ein kleines Streaming-Studio in seinem Verkaufsraum ein. Die Biere kommen per Paket direkt zu den Teilnehmern nach Hause.

Die Biertastings wurden in der Pandemie zum Verkaufsschlager

Mit großem Erfolg: Mittlerweile sind Neubarths Online-Verkostungen das wichtigste Standbein der „Bierlese“. In manchen Wochen hat er vier bis fünf Veranstaltungen. Seine Kunden kommen aus dem ganzen Bundesgebiet. Es sind Unternehmen, die die Tastings als Mitarbeiterevents buchen oder Freundeskreise, die trotz Corona mal wieder etwas zusammen unternehmen möchten.

Eike Neubarth (l.) beim Online-Biertasting in der „Bierlese“. Quelle: privat

Die „Bierlese“ ist für Neubarth ein Experiment. Er bereut es bis heute nicht, den Schritt in die Selbstständigkeit gegangen zu sein. An den Herausforderungen und vor allem den Zweifeln, die ihn immer wieder heimgesucht haben, sei er letztlich gewachsen. Welches sein persönliches Lieblingsbier ist?: „Das Bier, das ich mir nach einer langen Woche am Samstagabend beim Kochen einschenke.“

Von Feliks Todtmann