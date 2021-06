Nauener Vorstadt

Der Planetengarten der Künstlerin Annette Messing vor dem Treffpunkt Freizeit wird weiter komplettiert. In der vergangenen Woche ist mit Baumaßnahmen für ein Wegesystem begonnen worden, das in Anlehnung an die Planetenbahnen angelegt sein soll.

Fertigstellung zum Tag der Offenen Tür

Geplante Fertigstellung ist nach Mitteilung der Stadt am 12. September 2021 zum Tag der offenen Tür des Treffpunkt Freizeit.

Vor knapp zehn Jahren wurden acht der neun Planeten unseres Sonnensystems von der Künstlerin in einer Mosaik-Werkstatt mit Kindern zwischen sieben und 13 Jahren gestaltet und schließlich auf Stahlstützen vor dem Treffpunkt Freizeit aufgestellt.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Frühjahr 2015 folgte mit der Sonne das Zentralgestirn.

Annette Messing im Februar 2013 mit ihren Planeten vor der Montage. Quelle: Christel Köster

Anfang 2018 kündigte die Stadt ein Förderung für eine Beschilderung an, die zum pädagogischen Kern des „greifbaren“ Sonnensystems gehören sollte.

Weitere noch fehlende Komponenten waren das Wegesystem und eine Beleuchtung, mit der die Planeten auch im Dunkeln erlebbar werden sollten.

Die Künstlerin Annette Messing lebt nach einem längeren Italienaufenthalt seit 2009 in Potsdam.

In Italien hatte sie sich von Mosaiktechnik inspirieren lassen, die nun auch in ihrem begehbaren Planetengarten am Treffpunkt Freizeit zu erleben ist.

Von Volker Oelschläger