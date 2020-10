Potsdam

Der Bau der Waldstadt II begann in den späten 1970er Jahren, bis Mitte der 1980er entstanden Blöcke, meinst fünfgeschossig, mit rund 470 Aufgängen und mehr als 5400 Wohnungen. Der Teufelssee und die Ravensberge luden schon damals in die Natur. Überhaupt, das Grün: Viele der vorhandenen Bäume wurden in das typische Ring-und-Höfe-System der Ost-Plattenbaugebiete eingefügt, der Architekt erhielt für diese Idee den Nationalpreis der DDR.

Tatsächlich waren die Neubauten bei den Potsdamern heiß begehrt. Während in den Altbauten in Babelsberg und in der Innenstadt der Verfall herrschte, die Toiletten auf dem Hausflur lagen und die Dusche in der Küche, versprach die Platte nichts als Luxus. Noch heute sieht dieses Viertel anders aus als der nahegelegene Schlaatz oder der Stern – grüner eben. Unsere Bildergalerie zeigt die Anfänge der Wohnsiedlung.

Von Saskia Kirf