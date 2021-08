Drewitz

„Das Wasserspiel am Grünen Kreuz wurde lange vor den Ferien abgestellt. Ich weiß nicht, was damit ist.“ Der Verkehrs-Ingenieur Benjamin Karl (41) wohnt gleich um die Ecke in einem sanierten Block an der Konrad-Wolf-Allee: Das Grüne Kreuz sei für ihn persönlich „mein liebster Platz. Ich habe auch den Eindruck, es ist für das gesamte Wohngebiet das Highlight. Vor allem wenn es warm und der Brunnen an ist.“

Lesen Sie auch: Hier geht es zum Projekt „Potsdam ganz nah“ der MAZ, das sich mit den Veränderungen der Landeshauptstadt in den 30 Jahren seit der Wende befasst

Als Benjamin Karl mit seinen Eltern 1989 nach Drewitz kam, gab es noch die DDR. Seine frühesten Erinnerungen stammen aus einer kleinen Altbauwohnung in Babelsberg „mit dem Bad auf der halben Etage“. Dann zogen sie in eine Dreieinhalb-Zimmerwohnung am Schlaatz, schließlich mit vier Kindern in eine Fünf-Zimmer-Wohnung am Hertha-Thiele-Weg. Beim Spaziergang durchs Viertel zeigt er nach oben: „Das angekippte in der vierten Etage war mein Fenster.“

Wüste, Baustelle, Abenteuer

Als sie nach Drewitz kamen, stand der Block gegenüber kaum zur Hälfte: „Wir sind eingezogen, da wurde der Nachbarblock noch hochgezogen. Das wäre heute unvorstellbar. Hier vor dem Fenster stand der Baukran. Für einen Neunjährigen war das natürlich toll.“ Die Eltern wohnten immer noch da mit ihrem alten Mietvertrag, nur die Kinder seien ausgezogen.

Anfang der 1990er Jahre war Drewitz „Wüste und Baustelle“, sagt Karl. Der Wechsel des politischen Systems habe bis heute sichtbare Spuren hinterlassen: „Bis dort vorn sind die Straßen aus Betonplatten aus der DDR, dahinter ist es Asphalt aus der Bundesrepublik.“ Nach seiner Erinnerung waren es fast alles Familien mit Kindern, die nach Drewitz zogen: „Das Viertel war sehr belebt. Und draußen war immer Action.“

Der Umschwung habe Mitte der 1990er-Jahre begonnen. 1995 sei er auf eine weiterführende Schule am Schlaatz gekommen: „Und dann ging es langsam los, dass ich mitleidig belächelt wurde, wenn ich sagte, ich komme aus Drewitz.“ Damals habe Drewitz den Ruf bekommen, „nicht das bevorzugte Wohngebiet zu sein. Ich habe das aber nicht verstanden.“

Wohnungsbau in Drewitz im Januar 1990. Die Blöcke im Hintergrund waren schon bezogen. Quelle: Christel Köster

„Wer damals blieb, kann sich heute freuen“

Er selbst könne sich nicht an Probleme vor Ort erinnern: „Für mich war nur von Bedeutung, dass ich Spielkameraden verloren habe. Viele sind weggezogen, oft, weil die Eltern im Umland ein Eigenheim bauten.“ Die meisten von ihnen hätten ihr Haus wahrscheinlich mittlerweile abbezahlt, meint Karl: „Dass meine Eltern geblieben sind, war aber rückblickend auch eine gute Entscheidung. Bei den heutigen Mietpreisen. Wer damals geblieben ist, mit dem alten Mietvertrag, der kann sich heute freuen.“

Anfang der 1990er-Jahre kam die Straßenbahn ins Viertel: „Und wir hatten dort, wo jetzt der Ernst-Busch-Platz ist, den Lidl. Eine Wellblechhütte. Ein ganz gruseliges Ding, das geliebt wurde. Denn plötzlich konnte man hier Westwaren kaufen.“ Einzelhandel gab es an der Rolle, der grünen Fußgängerzone abseits der Konrad-Wolf-Allee: „Ich kann mich erinnern, wir sind hier raus und einmal die Ladenzeile abgelaufen, das war der Wocheneinkauf. Aber das war dann irgendwann nicht mehr.“

Die kleinen Geschäfte verschwanden nach seiner Erinnerung mit Eröffnung des Havel-Nuthe-Centers und des nahen Stern-Centers: „Ich weiß nicht, wie lange es den Rewe an der Slatan-Dudow-Straße schon nicht mehr gibt. Der Spielplatz da hinten heißt immer noch Rewe-Spielplatz. Auch für meinen Sohn, der diesen Rewe nie erlebt hat.“

Einzelhandel und Marktstände im November 1993 an der „Rolle“ genannten Fußgängerzone. Quelle: Christel Köster

Ein Angerdorf mit Plattenbauten

Drewitz ist für Benjamin Karl „eine Art Angerdorf, sehr beinselt. Durch den Wall der Schnellstraße haben wir eine unglaubliche Trennwirkung zum Stern. Du fährst vom Stern über die Gaußstraße durch einen Tunnel und dann öffnet sich unser Wohngebiet.“

Das Kirchsteigfeld auf der Gegenseite wird vom Grünzug des Priesterwegs verdeckt. Dieses Viertel sei ihm hinsichtlich des Ambientes „unsympathisch. Es wirkt immer noch sehr künstlich, so leblos, obwohl es schon 25 Jahre steht.“ Drewitz hingegen habe mit seinem Park das Potenzial zum Modellviertel. Es sei jetzt ein echtes Angerdorf, nur eben aus Plattenbauten.

Und es sei gut gelegen: „Wir reden in der Verkehrsplanung von der Vision einer 15-Minuten-Stadt. Und da sind wir sehr nah dran. Denn ich kann aus Drewitz heraus alle wichtigen Stationen des Alltags in 15 Minuten mit Straßenbahn, zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen. Das Stern-Center ist ein Grund dafür. Ansonsten bin ich in 15 Minuten am Hauptbahnhof, in Waldstadt oder in Babelsberg. Passt!“

Kipp-Punkt zum Guten mit der Gartenstadt

Kritisch wurde es für Drewitz um 2000, meint Benjamin Karl, „nachdem die Fluchtbewegung der Einwohner sich ein wenig gesetzt hatte. Es war die Zeit, als in Eisenhüttenstadt schon begonnen wurde, Plattenbauten abzureißen. Damals war nicht ganz klar, in welche Richtung das hier geht“.

Der Kipp-Punkt zum Guten kam nach seiner Ansicht zehn Jahre später mit dem Gartenstadt-Projekt: „Den Ansatz fand ich total gut. Vieles war wie aus dem Lehrbuch. Dann wurde es konkret mit einer Ankündigung. Und zu meiner Überraschung gab es nur Ablehnung. Das war meiner Wahrnehmung nach die Klientel, die um ihren Parkplatz fürchtete.“

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Als das Grüne Kreuz gebaut wurde, sei er „sehr skeptisch“ gewesen, ob es auch funktioniert: „Mittlerweile bin ich ein bisschen demütig, denn die Landschaftsplaner haben wirklich einen guten Job gemacht. Diese Anlage hier ist überall grün. Immer. Es sieht immer gepflegt aus. Ab und zu sind Leute dran, die das zurückschneiden.“

„Das Grüne Kreuz hat das Viertel befriedet“

Vom Balkon blickt Benjamin Karl auf den Konrad-Wolf-Park hinunter. Quelle: Varvara Smirnova

Mittlerweile erfülle der Park eine wichtige Funktion für das Zusammenleben der Drewitzer. Er bringe die Menschen mit ihrer unterschiedlichsten Herkunft zusammen: „Jetzt sind wir schon wieder beim Angerdorf: Wenn ich durch den Park gehe ist es so – man sieht sich, man kennt sich, man kommt ins Gespräch. Da sind manchmal so viele Menschen unterwegs. Ich habe keine Ahnung, wo die vorher alle gewesen sind. Das finde ich toll.“

Das Grüne Kreuz habe das Viertel befriedet: „Wir hatten, seit es den Park gibt, keinen nennenswerten Fall von Vandalismus. Gut, ab und zu ist vielleicht mal ein Papierkorb umgetreten – geschenkt.“

Über einen Umzug in eine andere Gegend habe er nie ernsthaft nachgedacht: „Ich möchte aus Drewitz nicht raus, und ich möchte aus dieser Wohnung nicht raus. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich hier wohne bis zum Ende. Es gibt für mich keinen Grund, hier wegzuziehen.“

Eine neue Generation von Drewitzern

Mittlerweile beobachtet Benjamin Karl einen Generationswandel: „Ich merke, dass einstige Spielkameraden immer noch in Drewitz wohnen. Es sind viele in Drewitz geblieben, habe ich den Eindruck.“ Es gebe eine Generation, „die dem Angerdorf treu geblieben ist. Ob nun freiwillig oder nicht. Mich eingeschlossen: Wir erzeugen jetzt die neuen Drewitzer, da kommt wieder was nach.“

Und das merke man auch auf den Spielplätzen. Sein Sohn wurde letztes Jahr eingeschult. In die gleiche Schule, in er kurz vor Ende der DDR noch zum Thälmannpionier wurde.

Seit den Nuller-Jahren war Benjamin Karl bei den Linken aktiv: „Kommunalpolitik hat mich immer interessiert. Es geht mehr um Inhalte, als um Personen. Man kann etwas bewegen. Und letztlich wird alles vor Ort entschieden. Auch Bundespolitik. Auch Europa. Sogar der Kapitalismus.“ Mit der Geburt des Sohnes vor sieben Jahren seien dann aber zunächst „andere Sachen wichtiger“ geworden. Heute ist er Sprecher der Bürgervertretung in Drewitz.

Die Außen-Wahrnehmung von Drewitz habe sich verändert, sagt er: „Den Ghetto-Gedanken nehme ich nicht mehr wahr. Aber es kann auch sein, dass ich jetzt in einer Blase unter Gleichgesinnten bin. Der größte Teil meines Lebens spielt sich hier in Drewitz ab. Seit Corona sowieso. Letztlich bleibt es ein altes Plattenbauviertel. Doch – das kann ich so sagen: Das ist meine Heimat.“

Hinweis: Alle Kapitel unserer großen Potsdam-Serie lesen Sie unter: potsdam.maz-online.de

Das Datenjournalismus-Projekt „Potsdam ganz nah“ ist gefördert durch das Kartographen Mercator Stipendien-Programm für JournalistInnen – eine Initiative des gemeinnützigen Vereins Fleiß und Mut e.V.

Von Volker Oelschläger