Plattensturz in der Waldstadt II

Sinnfälligste Veränderung in der Waldstadt II war nach dem Mauerfall die Umbenennung der Straßen. Aus der Otto-Grotewohl- wurde 1992 die Saarmunder Straße, aus der Toni-Stemmler-Straße Zum Kahleberg.

Zwölf Straßen insgesamt sind in einer Tabelle aufgeführt, die voraussichtlich im Spätherbst in einer Broschüre zum 40. Jubiläum des Viertels erscheinen soll. Herausgeberin ist die Bürgerinitiative Waldstadt (BiWa), die noch immer auf Recherche ist.

Gesucht werden laut Dittmar Zengerling, dem stellvertretenden Vorsitzenden der BiWa, vor allem Bilder aus der Anfangszeit des Viertels, vom Erstbezug Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre, als die Waldstadt noch eine gewaltige Baustelle war.

„Ziel ist es, für jede Straße im Viertel Bilder von früher und heute gegenüberzustellen“, sagt Zengerling. Ein Aufruf sei im August zum Stadtteilfest anlässlich des 40. Jubiläums veröffentlicht worden. Seit Anfang September gibt es im Bürgertreff neben der Waldstadt-Zweigbibliothek auch eine kleine Ausstellung dazu.

Mehrere Fotografien zeigen den eine junge Familie mit einem Kinder- und einem Puppenwagen auf der Baustelle vor dem gerade errichteten Wohnhaus Anton-Fischer-Ring 19-29, heute Kiefernring. „Das war der erste Block, der überhaupt an die Bevölkerung übergeben worden ist“, sagt Renate Goldammer, die selbst lange Zeit dort wohnte.

Vorher waren lediglich die Hochhäuser in der Fritz-Perlitz-Straße, heute Zum Jagenstein, fertig, die zunächst als Bauarbeiterunterkunft genutzt wurden.

In den 1990er Jahren sei ihre Familie in ein anderes Haus in der Waldstadt umgezogen. Grund waren Baumängel nach Montagefehlern.

In den 1980er Jahren hatte Frau Goldammer, die selbst in der BiWa aktiv ist, gerüchteweise erfahren, dass aus ihrem ersten Wohnblock während der Montage eine Platte im zweiten Stockwerk herausgefallen war. Daraufhin hätten mehrere Etagen abgerissen und noch einmal aufgesetzt werden müssen.

Bis Ende Oktober hofft Dittmar Zengerling auf weitere Bilder und möglichst auch die Geschichten dazu: „Dann ist Deadline“, sagt er. Die Broschüre soll möglichst im November erscheinen.

In den bereits fertigen Abschnitten zur Geschichte des Viertels ist auch zu erfahren, dass die Straßenumbenennungen den Intentionen der Gründer mehr entsprachen als die Benennung nach politischen Persönlichkeiten.

Zur Galerie Die Waldstadt II in Potsdam war DDR-weit das erste Viertel, das im industriellen Wohnungsbau in einem Waldgebiet errichtet wurde. Hier einige Impressionen aus der Entstehungszeit.

Der an der Planung des Viertels beteiligte Potsdamer Gebrauchsgrafiker Heinz Fürstenberg habe von Anfang an Straßennamen mit Landschafts- und Heimatbezug favorisiert, sagt Zengerling.

Die kleine Fotoschau zur Geschichte des Viertels ist in der BiWa noch bis zum Wochenende zu sehen. Am 22. Oktober um 18.30 Uhr wird eine Ausstellung „Die DDR im Spiegel der Briefmarke“ mit Raritäten aus der privaten Sammlung von Dittmar Zengerling eröffnet.

Kontakt zur BI, Saarmunder Straße 44, per Telefon 0331/588 39 12 oder per Mail biwa2@online.de

