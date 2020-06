Plattners Impressionisten-Sammlung kommt im September dauerhaft nach Potsdam

Potsdam

Potsdam steigt auf Platz zwei in der Euro-League der Museen mit Bildern des französischen Impressionisten Claude Monet auf. Mit 34 Bildern des Meisters werden im Museum Barberini demnächst – abgesehen von Paris – nirgendwo in Europa mehr Werke des beliebten Künstlers zu sehen sein. Denn vom 7. September an wird das Haus am Potsdamer Alten Markt dauerhaft eine umfangreiche Sammlung impressionistischer Gemälde von Museumsgründer Hasso Plattner zeigen. „ Potsdam wird damit eines der weltweit wichtigsten Zentren impressionistischer Malerei“, teilte das Museum am Donnerstag mit.

Zu Plattners Sammlung gehören weltbekannte Werke des Impressionismus – darunter zum Beispiel die „Brücke von Argenteuil“ von Gustave Caillebottes von 1883 oder „Hafen bei Sonnenuntergang“ von Paul Signac von 1892. Und eben Exemplare von Monets berühmten „Seerosen“ (1914-1917) oder „Der Getreideschober“ (1891).

Mit seiner Entscheidung, diese Werke nach Potsdam zu geben, wolle er, dass „hier im Osten Deutschlands ein Ort der deutsch-französischen Freundschaft, des kulturellen Freigeistes und des internationalen Austausches“ entsteht, so Plattner in einer Mitteilung des Museums.

Das Museum Barberini hatte bereits bei seiner Eröffnung 2017 mit einer großen Impressionismusausstellung begonnen. Derzeit läuft eine spektakuläre Monet-Schau, die aufgrund der Corona-Pandemie bis zum 19. Juli verlängert wurde.

