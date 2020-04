Platzeck zur Potsdamer Synagoge: „Eine Sternstunde wiedererwachten jüdischen Lebens“

Potsdam

Brandenburgs früherer Ministerpräsident Matthias Platzeck ( SPD) hat seine Freunde über den Durchbruch beim Synagogen-Projekt zum Ausdruck gebracht. „Das ist für mich eine der schönsten Nachrichten der letzten Jahre“, sagte Platzeck am Freitagnachmittag zur MAZ. Nun sei das Projekt „hoffentlich und unwiderruflich auf dem Weg“, so Platzeck.

Baustelle in der Schlossstraße 1 am Potsdamer Landtag Quelle: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/ZB

Wie berichtet, hat Kulturministerin Manja Schüle ( SPD) am Freitag einen baldigen Baustart für die Synagoge angekündigt, nachdem auch innerjüdischer Dissens über die Architektur des Baus beigelegt werden konnte.

„Antisemitismus hat in Brandenburg und Potsdam nichts zu suchen“

Platzeck bezeichnete den nunmehrigen Durchbruch als „eine Sternstunde des wiedererwachten jüdischen Lebens und ein klares Signal gegen aufkeimenden Antisemitismus“. Es stelle zudem ein Signal dar, „dass Antisemitismus in Brandenburg und Potsdam nichts zu suchen hat und keine Zukunft haben wird“.

In seiner Amtszeit hatte Platzeck das Projekt maßgeblich initiiert und eine Landesfinanzierung des Baus zugesichert. Allerdings war nach der Präsentation des Siegerentwurfs von Architekt Jost Haberland im Jahr 2010 ein heftiger innerjüdischer Streit über das Vorhaben entbrannt, so dass angesichts der Uneinigkeit 2011 schließlich vom Land ein Moratorium verhängt wurde – dieses dauert bis heute an.

Davidsstern auf der künftigen Baustelle der Synagoge in Potsdam. Quelle: Archiv

Im MAZ-Gespräch zollte Platzeck zudem Kulturministerin Schüle seinen Respekt für die Tatkraft bei dem Projekt, das so lange auf Eis gelegen war. „Ich bin Manja Schüle sehr dankbar“, sagte Platzeck.

Überparteiliche Freude

Auch zahlreiche andere Politiker zeigten sich über den Durchbruch im Synagogen-Projekt erfreut. Die Potsdamer SPD-Fraktionsvorsitzenden Imke Eisenblätter und Daniel Keller erklärten am Freitag: „Wir sind eine tolerante Stadt. Die unterschiedlichsten Menschen leben hier und in absehbarer Zeit wird nach vielen Jahrzehnten auch endlich wieder das jüdische Leben in Potsdam sichtbar. Das ist für uns alle ein Grund zur Freude“, so Eisenblätter. Fraktionschef Daniel Keller, der zugleich Landtagsabgeordneter ist, betonte: „ Potsdam wird durch dieses architektonisch herausragende Zeichen der Versöhnung und der Vielfalt reicher. Hier entsteht im Herzen unserer Stadt ein Bauwerk, das ein integraler Bestandteil unserer Vision von Potsdam ist.“

Steeven Bretz, parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion im Landtag Brandenburg und Potsdamer Landtagsabgeordneter, sagte in einer ersten Reaktion: „Ich freue mich sehr darüber, dass das jüdische Leben mit der neuen Synagoge endlich wieder ein angemessenes und würdiges Zentrum in der Mitte Potsdams finden wird. Ich wünsche mir, dass der Neubau dazu beiträgt, dem jüdischen Leben in Potsdam und Brandenburg künftig mehr Präsenz und Beachtung zu verschaffen.“

Ähnlich äußerte sich Johannes Funke, Sprecher der SPD-Landtagsfraktion für Religionsfragen: „Vor dem Hintergrund des Holocaust können wir es gar nicht genug würdigen, dass der Beginn des Synagogenbaus in Potsdam nun beginnt. Ich verbinde damit die große Hoffnung, dass jüdisches Leben seinen Platz in der Mitte der Gesellschaft wiederfinden wird.“ Er sieht es in der Verantwortung der Deutschen, dass Juden in Deutschland ohne Angst leben können. Dazu müssten jüdische Einrichtungen allerdings besser gesichert werden, sagte er mit Blick auf antisemitische Anschläge wie etwa in Halle/Saale im vergangenen Jahr.

